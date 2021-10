Alberto Dandolo per Dagospia

CIPRIANI 19

Il grande bordello. Rassicurate la mitologica Francescona Cipriani che il suo fidanzato è sinceramente innamorato di lei. Ditele però anche che si mormora che lui ci ha provato, ricevendo un sonoro 2 di picche, con la showgirl per mancanza di show Mila Suarez (bombastica marocchina dal nome d'arte latino ed ex "fidanzata" del concorrente del gf vip Alex Belli) qualche settimanaprima di conoscerla e di prometterle in men che non si dica eterno amore....

Chi è quell'aspirante politico romano con simpatie renziane che dopo le proiezioni ufficiali dei voti capitolini ha invitato in un hotel di periferia un gruppo di amici un po' alticci e assai infojati per festeggiare i risultati elettorali?

A Milano il politico di destra segretamente gayo e con inequivocabili ciglia ad ali di gabbiano dopo aver constatato la disfatta del suo schieramento e la vittoria di Peppino Sala al primo turno ha pensato bene di passare la notte in un noto club porcino in zona Viale Monza. Il club è corredato di dark room a sfondo bdsm. Chi è?

fabrizio corona

Il mitologico Giucas Casella al Gf vip ha dichiarato di aver avuto in gioventù rapporti omosex. I soliti maligni hanno sentenziato : " Ha forse dimenticato quelli avuti in età matura?"

Cosa unisce Alex Belli e Furbizio Corona? Forse una donna del passato non nota alle cronache rosa ? Ah, saperlo...

Perché a Milano il "nome d'arte" di Miriana Trevisan è "l'ascella ribelle"? Cosa si vorrà insinuare con questo soprannome?

miriana trevisan

Il giovane politico del nord, indipendente e no Vax, è sex addicted e a Milano scopa come se non vi fosse un domani. Il suo gioco erotico preferito? Il fisting selvaggio di sovente praticatogli da esperte e bombastiche professioniste dell'Est a buon mercato!

Si mormora che a Siena la notte dei risultati elettorali un noto imprenditore del tessile abbia organizzato una festa ad alto tasso etilico ed erotico. Con chi? Erano in numero pari o dispari? Di chi stiamo parlando?

stefania orlando

E' vero che un ragazzo noto alle cronache nere degli ultimi tempi sia in realtà gay e con una segreta "venerazione" per sua madre dal piglio molto, molto virile?

Si mormora che la mitologica Mina dopo aver visto a Tale e quale show Stefania Orlando nei suoi panni abbia inviato un messaggio, attraverso terzi, al suo amico cantautore sentenziando: "Non male la ragazzina". Qualcuno faccia ascoltare alla Mina nazionale la canzone "A Troia", capolavoro musicale che ha reso la bionda showgirl romana icona ultra cafonal della mejo discografia frociona alla vaccinara!

fabrizio corona non e' l'arena 2

E' vero che la epica Alba Parietti nutre una latente, struggente e invadente erotica passione per Damiano dei Maneskin?

miriana trevisan 8 miriana trevisan 7 miriana trevisan 6 stefania orlando miriana trevisan 4 miriana trevisan 1 miriana trevisan 3 miriana trevisan 2 miriana trevisan 9