Alberto Dandolo per Dagospia

Fermi tutti! Il chirurgo delle scio' girl Giacomo Urtis è ufficialmente in uno stato di transizione. Corteggiatissimo da sportivi e studenti fuori corso, spopola anche tra operai e persino giovani. militari. È stato qualche notte fa avvistato in prossimità del parco Lambro a Milano in affettuosissimi atteggiamenti con un prestante alpino. Sarà amore vero o l'ennesimo fuoco di paglia?

Serata mondana per la sempre verde Pamela Prati in un noto ristorante in zona Cola di Rienzo a Roma. L' ex signora Caltagirone si non si è risparmiata: ha ballato e cantato tutta la sera con un vivace e stagionato gruppo di amiche. Di fronte al famoso locale una sala Bingo che avrebbe a tarda notte visto la presenza della diva tra lo stupore dei giocatori.

"Ce l'ho sempre calda! E da quando non la depilo più viene addirittura più apprezzata. Ai maschi piace il pelo", ha così sentenziato la conduttrice del sud rivolgendosi alla sua esausta addetta stampa. Di chi stiamo parlando?

La conduttrice più amata nel fu Regno delle due Sicilie? La bonissima Barbara Petrillo, padrona di casa di Studio mattina, trasmissione quotidiana di Canale 9. La bombastica Barbara si era presa in passato un lungo periodo sabbatico per dedicarsi agli studi e alla famiglia. Ha infatti 2 figlie ed è sposata con lo statuario Fabiano Santacroce ex difensore del Napoli e della nazionale, oggi procuratore. Barbarella presto debutterà anche a teatro.

"Ha un pene così piccolo da far sentire a confronto il mio clitoride Rocco Siffredi" a quale conduttore Rai si riferiva la zelante politica che è la di lui amante? Ah, non saperlo...

La conduttrice napoletana sta facendo fuoco e fiamme per tornare in onda su Rai 1. Ora ha puntato un programma della domenica. Chi è?

Maddalena Corvaglia – ospite ieri a Verissimo – parla della separazione avvenuta nel 2017 da Stef Burns, chitarrista della band di Vasco Rossi, dal quale ha avuto la figlia Jamie: “La fine di un matrimonio è una sconfitta. Quando, però, ci sono dei muri insormontabili bisogna prenderne atto”. A Silvia Toffanin, che le chiede come siano adesso i rapporti con l’ex marito, la Corvaglia confida: “A Natale ci siamo riuniti tutti: è stato un traguardo familiare. Essendo genitori di una bambina, anche se non siamo una coppia rimaniamo una famiglia”. E sulle pratiche del divorzio che ha affrontato negli Stati Uniti, dove si era trasferita per amore, afferma: “L’ho chiesto a Los Angeles perché non volevo avesse una risonanza mediatica in Italia, anche se poi mi sono pentita: uno straniero lì non ha gli stessi diritti che ha un americano”.

Ai microfoni del talk show, l’ex velina risponde anche ai rumors sulla rottura con la storica amica e collega Elisabetta Canalis: “È stata un’amicizia bellissima, che è finita. Chiaramente le voglio bene e sono felice quando anche lei lo è. Recuperare? Quando si rompe la fiducia è difficile”.

Chi è quel giornalista che di notte a Roma si traveste da donna facendosi chiamare Tatiana? Ah, non saperlo...

