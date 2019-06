Giuseppe Candela e Alberto Dandolo per Dagospia

Chi entra, chi esce, chi sale, chi scende. Telefoni roventi, pressioni e tensione alle stelle. E' il rito che si ripete ogni anno in questo periodo caldo, in tutti i sensi, in attesa della presentazione dei palinsesti della prossima stagione. Ad aprire le danze sarà Mediaset il prossimo 2 luglio, sarà poi il turno della Rai il 9 luglio, a seguire il 10 La7 e l'11 Discovery. Facciamo il punto su rumors e indiscrezioni.

ZANICCHI FUORI DA TU SI QUE VALES, I NO DELLA TOFFANIN. IRENE GHERGO AUTRICE DEL GRANDE FRATELLO VIP DI SIGNORINI

Che aria tira a Cologno Monzese? Come Dagoanticipato sarà Alfonso Signorini a condurre la prossima edizione del Grande Fratello Vip, il direttore di Chi sarebbe pronto a chiedere consigli preziosi all'amica Maria De Filippi e, soprattutto, nel gruppo di autori figurerebbe la brava Irene Ghergo. Quest'ultima sarà impegnata nuovamente con CR4-La Repubblica delle Donne, il programma di Piero Chiambretti in onda su Rete 4.

Tra qualche settimana inizieranno le registrazioni di Tu si que vales, show record d'ascolti del sabato sera di Canale 5, e tra i riconfermati non figura Iva Zanicchi. In questi giorni Maria De Filippi e il suo gruppo di lavoro stanno scegliendo chi prenderà il suo posto ma anche il nome di chi condurrà l'edizione Vip di Temptation Island, quella Nip è partita con oltre il 22% di share, per il dopo Ventura era circolata la candidatura di Ilary Blasi.

Le quotazioni della Capitana (quella originale) sono però in netto calo. La moglie di Totti sarà, come Dagoanticipato lo scorso aprile, alla guida della nuova edizione di Giochi senza Frontiere. Chi continua a dire no è Silvia Toffanin, secondo IlFatto.it avrebbe rifiutato tre prime time scegliendo per ora solo l'impegno Verissimo.

AMADEUS VERSO SANREMO, LASCIA STASERA TUTTO E' POSSIBILE?

Da settimane, o forse da mesi, Amadeus viene dato in pole position per Sanremo 2020 con una pioggia di endorsement: da Costanzo a Baudo fino a Fiorello. L'ad Salini aveva anche pensato a un ruolo per Alessandro Cattelan, esterno e sconosciuto al pubblico generalista, suscitando numerose polemiche e divisioni all'interno dell'azienda. Probabile che Amadeus possa ottenere sia la conduzione che la direzione artistica del Festival, Tvblog aveva accennato per quest'ultimo ruolo al paroliere Mogol che però dovrebbe dimettersi dalla Siae per evitare conflitti di interessi. Dopo il caso Fep-Baglioni in Rai non hanno intenzione di replicare. Se Amadeus dovesse ottenere il Festival potrebbe lasciare la conduzione di Stasera tutto è possibile, altro programma di successo in onda su Rai2.

FAZIO FA SLITTARE LA DS E RAISPORT SI INCAZZA. NIENTE VENTURA A QUELLI CHE IL CALCIO, LIVE SI SPOSTA PER LA CHAMPIONS?

Dalle parti di RaiSport il nervosismo è palpabile, la paura di perdere la Champions League ma non solo. Lo sbarco di Fabio Fazio su Rai2 porterà a un nuovo slittamento de "La Domenica Sportiva", i telespettatori per vedere i primi gol del posticipo dovranno aspettare addirittura le 23.30. Già nei mesi scorsi Freccero aveva spostato l'inizio dello storico programma dalle 22.30 circa alle 23, l'ulteriore mezz'ora ceduta alla rete avrebbe fatto arrabbiare i vertici della redazione sportiva. Il sito LoSpecialista ha accennato per la conduzione il nome di Cristiana Capotondi, vicepresidente della Lega Pro, al posto di Giorgia Cardinaletti con la collaborazione di Iacopo Volpi. Un nome esterno che starebbe creando ulteriori divisioni, l'attrice a novembre sarà protagonista su Rai1 della fiction "Ognuno è perfetto", in onda sempre la domenica sera.

Lo scorso 6 giugno Spysee aveva beccato Andrea Pezzi, compagno della Capotondi, in compagnia di Francesca Verdini, fidanzata del vicepremier Salvini, i due parlavano fitto fitto per le strade di Roma. La Capotondi, stando alle nostre fonti, non sarebbe però l'unico nome in corsa per la conduzione. Sempre sul fronte sportivo Quelli che il calcio dovrebbe, salvo clamorosi colpi di scena, restare nelle mani del trio formato da Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu e Mia Ceran. Nelle scorse settimane era circolata con insistenza l'ipotesi di un ritorno alla conduzione di Simona Ventura.

Per restare in tema sportivo Mediaset potrebbe annunciare a giorni il ritorno della Champions League in chiaro su Canale 5 per i prossimi due anni. La messa in onda della partita al mercoledì sera porterebbe allo spostamento del riconfermato Live-Non è la D'Urso che potrebbe occupare, come Dagoanticipato, la trafficata domenica sera. Giorno in cui Canale 5 non dovrebbe più proporre fiction per evitare la sfida diretta con Rai1 che al posto di Fazio dovrebbe trasmettere da settembre, come accennato da Tvblog, Un passo dal cielo con Daniele Liotti.

Domenica Live è presente in palinsesto, la versione ridotta potrebbe restare comunque nelle mani di Barbara D'Urso anche se Live andasse in onda nel giorno festivo, si valuta per la trasmissione anche il martedì sera.

LA VENIER RADDOPPIA, DIACO AL POSTO DELLA PARODI? DE MAIO NUOVO CAPOSTRUTTURA DI DOMENICA IN. LE AMBIZIONI DI SETTA E GIORGINO

Mara Venier, complice il successo dell'ultima stagione, tornerà alla conduzione di Domenica In. Non solo, la conduttrice sbarcherà in prime time con "La Porta dei sogni", un programma dedicato alle emozioni in onda il prossimo dicembre. Il contenitore domenicale dovrebbe restare invariato nella durata evitando allungamenti e lasciando la linea a un nuovo spazio. Al posto di Cristina Parodi potrebbe arrivare Pierluigi Diaco, conduttore del programma estivo "Io e te" che sta ottenendo ascolti intorno al 10% di share.

Domenica In cambierà capostruttura, in uscita Raffaella Sallustio, assunta tra le polemiche lo scorso anno, che resterà ancorata a Caterina Balivo e al suo Vieni da me. Al suo posto arriverà Adriano De Maio, dirigente di lungo corso e già responsabile in passato della domenica pomeriggio (sia con Mara Venier che con Massimo Giletti). Cosa ci faceva a Viale Mazzini mercoledì Maurizio Costanzo? Il giornalista è stato avvistato all'ingresso principale dell'azienda.

Scalpita intanto Francesco Giorgino, il mezzobusto cerca di dare alla sua immagine una svolta più leggera. Sognava, secondo i beninformati, un passo verso l'infotainment, il suo nome era circolato anche per la striscia post Tg1 poi saltata e nelle ultime ore avrebbe messo gli occhi con forza sulla direzione del telegiornale della prima rete dove Giuseppe Carboni potrebbe non avere molto tempo a disposizione.

Monica Setta, dopo le polemiche politiche dei giorni scorsi, otterrà una striscia economica (qualcuno teme toni sovranisti) subito dopo Unomattina. Inizialmente si era pensato a nomi diversi: da Annalisa Bruchi a Myrta Merlino ma la direttrice De Santis ha spinto per avere la Setta, la giornalista starebbe scalpitando anche per ottenere uno spazio nel weekend della prima rete.

I CONDUTTORI DE LA VITA IN DIRETTA, INFANTE VERSO LA VICEDIREZIONE DI RAI1. REBUS FIALDINI, TIMPERI TORNA DA GUARDI'

Saranno Lorella Cuccarini, icona sovranista, e Alberto Matano i nuovi conduttori de La Vita in Diretta. Era circolata anche l'ipotesi di un arrivo di Milo Infante che sarebbe però destinato alla vicedirezione di Rai1. L'uscente Tiberio Timperi tornerebbe dal suo amico Guardì alla conduzione di "Unomattina in famiglia" con la probabile riconferma di Ingrid Muccitelli. Discorso diverso per Francesca Fialdini su cui da giorni girano diverse voci. Complesso il suo ritorno a Unomattina, da sempre un volto spetta alla rete e un altro al Tg.

Poletti è stato scelto dalla direttrice De Santis, la presenza femminile dovrebbe essere indicata dal Tg1, per questo motivo c'è chi non esclude una permanenza di Valentina Bisti. La Fialdini era stata associata anche a Unomattina in Famiglia e aveva sperato in uno sbarco al sabato pomeriggio, molto più probabile un passaggio sulla terza rete con un nuovo programma, ipotesi già accennata dal settimanale Oggi. Altre grane per la direttrice arrivano dall'estate, gli "impresentabili" piazzati nel palinsesto scalpitano per essere ricollocati subito in inverno.

IL CASO CLERICI E GLI ALTRI A RISCHIO ESCLUSIONE

Che cosa farà Antonella Clerici nella prossima stagione? Mistero. Al momento la conduttrice non avrebbe nessun programma in palinsesto e la cosa potrebbe diventare un caso. Futuro incerto, come dicevamo, anche per Simona Ventura e Francesca Fialdini. In uscita Cristina Parodi, senza programmi Benedetta Rinaldi, Adriana Volpe, dubbi anche per la riconferma di Daniela Ferolla. E Paola Perego? Sul tavolo di Freccero è finita con forza anche l'ipotesi La Talpa, reality richiesto da anni soprattutto sul web, proprio con la sua conduzione. Pista che sembra essersi raffreddata negli ultimi giorni anche se non definitivamente archiviata.

GILETTI RESTA A LA7, LIORNI BIS CON ITALIA SI' E REAZIONE A CATENA. LO STRANO ADDIO DI CIACCI

Massimo Giletti, dopo gli approcci con la Rai e numerosi tira e molla, resterà a La7 la domenica sera. Marco Liorni tornerà al sabato pomeriggio alla guida di Italia Sì e, complice il successo di ascolti, dovrebbe bissare l'esperienza con Reazione a Catena. Caterina Balivo con fatica (molti puntano a quella fascia) dovrebbe ottenere la riconferma alla conduzione di Vieni da me, una decisione che nelle ultime ore sembra meno certa rispetto ai mesi scorsi.

Magnolia, società che produce il programma, dovrebbe però spuntarla. In diretta concorrenza ancora una volta ci sarà Detto Fatto con Bianca Guaccero ma senza Giovanni Ciacci. Quest'ultimo ha annunciato il suo addio sui social ma da Viale Mazzini i maligni parlano di una uscita non volontaria. Cosa sarà successo?

