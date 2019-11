CHE FARA’ DA GRANDE DEL VECCHIO? - IL PATRON DI LUXOTTICA VUOLE NON SOLO VENDICARSI DELLO SGARBO SUBITO DA MEDIOBANCA NELLA VICENDA IEO, MA MIRA A PORTARE LE GENERALI A CONTARE DI PIÙ IN EUROPA RAFFORZANDO LA COMPAGINE DEGLI AZIONISTI ITALIANI - OLTRE A LUI OGGI CI SONO BENETTON, CALTAGIRONE E DE AGOSTINI - PER UN SIGNORE CHE SIEDE SU UN PATRIMONIO DA 25 MILIARDI DI EURO È UN IMPEGNO COSTOSO MA NON STRAVAGANTE