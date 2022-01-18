VENIER SHAPIRO 5 Rokes - Shel Shapiro mara venier 3 MARA VENIER SHEL SHAPIRO
DANDOLO FLASH! MARA VENIER CON IL MITOLOGICO SHEL SHAPIRO SARANNO OSPITI DI FABIOLO FAZIO AL TAVOLO DI "CHE TEMPO CHE FA" DOMENICA SERA PER RACCONTARE LA LORO NUOVA ESPERIENZA ARTISTICA NEL VIDEO DELLA CANZONE “LA LEGGENDA DELL’AMORE ETERNO” CHE SPOPOLA IN RETE... – VIDEO-
MAI ‘NA “JOYA” - AGNELLI E ELKANN FURIOSI PER IL GESTO DI DYBALA DOPO IL GOL ALL’UDINESE - SECONDO "TUTTOSPORT" SOCIETÀ E PROPRIETÀ SONO DELUSE DALL’EGOISMO DELL’ARGENTINO, CHE HA ANTEPOSTO LA QUESTIONE PERSONALE DEL RINNOVO AL DELICATO MOMENTO DELLA SQUADRA DOPO LE PAROLE DI ARRIVABENE SULLA NECESSITÀ DI GUADAGNARSI LA MAGLIA - DYBALA AVEVA RICEVUTO RASSICURAZIONI DALLA SOCIETÀ E DALLO STESSO ALLEGRI…
CAFONALINO - DEBUTTA A TEATRO SANTINO FIORILLO. L'AUTODICHIARATOSI "ESPERTO" DI "GOSSIP VINTAGE" PROTAGONISTA DI UNO SPETTACOLO CURATO DA PINO STRABIOLI ALL'OFF/OFF DI ROMA - PRESENTI ROSSELLA BRESCIA, ENRICA BONACCORTI, BARBARA ALBERTI, STEFANIA ORLANDO, FABIO CANINO, SIMONE DI PASQUALE, IMMA BATTAGLIA ED EVA GRIMALDI, APPENA USCITA DAL GF VIP... - FOTO
ALTRO CHE TRANSIBERIANA! - GRAZIE AL COMPLETAMENTO DI UN TRATTO DI FERROVIA NEL LAOS, SI POTRÀ ANDARE DAL PORTOGALLO FINO A SINGAPORE IN TRENO CON UN UNICO BIGLIETTO – IL PERCORSO, CHE BATTE IL RECORD DELLA LEGGENDARIA TRANSIBERIANA, È LUNGO 18.755 CHILOMETRI E PER COMPLETARLO CI VOGLIONO 21 GIORNI – IL COSTO DEL BIGLIETTO SI AGGIRA SUI 1.200 EURO, CHE INCLUDONO LE FERMATE PER FARE I VISTI NECESSARI E...
ALZATE IL CULO DALLA SEDIA, CAZZO! – UNO STUDIO PUBBLICATO SU ''JAMA ONCOLOGY'' NON LASCIA DUBBI: TANTO PIÙ SI STA SEDUTI TANTO CRESCE IL RISCHIO DI AMMALARSI DI CANCRO - L'ECCESSIVA, QUASI COMPLETA, SEDENTARIETÀ È MOLTO DIFFUSA FRA I PAZIENTI ONCOLOGICI– TRE PICCOLI ACCORGIMENTI PER MANTENERSI IN FORMA