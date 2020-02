DANDOLO FLASH - LEO GASSMANN E' IL DEGNO EREDE DI FRANCESCO GABBANI PER QUANTO RIGUARDA IL...MICROFONO - GLI "ADDETTI AI BOLLORI" SONO IMPAZZITI PER LE "VIRTU' MENO APPARENTI" DEL GIOVANE CANTANTE: A SANREMO VINCE L'ABBONDANZA - L'ESULTANZA DI ALESSANDRO GASSMANN PER LA VITTORIA DEL FIGLIO: "DAJE PIPPOOOOOO" - VIDEO

Mi sei sempre andato bene così amore mio!!!!!!!!????????????????????????? pic.twitter.com/QJpyVWOBq5 — Alessandro Gassmann ? (@GassmanGassmann) February 7, 2020

Da www.repubblica.it

ESULTANZA DI ALESSANDRO GASSMANN PER LA VITTORIA DEL FIGLIO LEO A SANREMO

Leo Gassmann con il brano 'Vai bene così' ha vinto il Festival di Sanremo 2020 nella categoria Nuove Proposte e papà Alessandro festeggia. Dopo la vittoria del figlio l'attore e regista, che non era all'Ariston, ha postato sui social un video di esultanza.

Il testo invita ad accettare i propri fallimenti. Il giovane cantautore l'ha scritta dopo aver vissuto una serie di delusioni. "Dentro c'è tutto quello che avrei voluto sentirmi dire in quei momenti. Dobbiamo imparare che la vera sconfitta non è cadere, chiedere scusa e ripartire, ma l'ossessione della vittoria".

In conferenza stampa oggi il ventiduenne aveva detto a proposito dei genitori (la mamma è l'attrice Sabrina Knaflitz): "Mi sostengono da lontano, perché sono a inseguire i loro di sogni. Ma fanno il tifo per me, ovvio.

Per non farli agitare, come quando mi sono presentato a X Factor, non gli ho detto che ero stato selezionato per Sanremo Giovani. Non volevo farli preoccupare", racconta Leo, che dopo il festival non potrà prendersi neanche un giorno di riposo. "Lunedì devo tornare all'università, ho la frequenza obbligatoria, tra poco ho gli esami e se non vado mi bocciano". Grandi sogni, ma piedi per terra.

