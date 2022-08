AVETE VOLUTO LA BREXIT? MO V’ATTACCATE ALL’INFLAZIONE! – SECONDO GLI ANALISTI L’USCITA DALL’EUROPA HA CONTRIBUITO E NON POCO ALL’AUMENTO DEI PREZZI CHOC NEL REGNO UNITO. DA UN LATO PER VIA DEL RINCARO DELLE TARIFFE SU BENI E SERVIZI PROVENIENTI DALL’EUROPA, DALL’ALTRO PER IL MERCATO DEL LAVORO, DIVENTATO MENO FLESSIBILE. LA BREXIT HA AGGRAVATO LA CARENZA DI MANODOPERA, E LA SITUAZIONE È PEGGIORATA DRAMMATICAMENTE CON IL COVID…