DANDOLO FLASH! – SUSANNA MESSAGGIO, ICONA DEGLI ANNI '80, SMALTATA A LUCIDO COME UNA VASCA DA BAGNO OGGI SU RAI 1 A "C'È TEMPO PER…" : “VIVO CIRCONDATA DA IMMAGINI DI LUCE. LO SPLENDORE DELLE ANIME DEFUNTE AVVOLGONO DI ENERGIA LA MIA VITA! TORTORA MI SCELSE PER PORTOBELLO, CON ME SI TROVAVA BENE…". AMEN!

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IL DIVANO DEI GIUSTI – STASERA, QUASI ALLA FINE DI QUESTA ASSURDA ESTATE 2020, PASSA IL CANTO DEL CIGNO DEL CINEMA ITALIANO SCORREGGIONE IN PRIMA SERATA, E QUINDI LA NOSTRA SCELTA NON PUÒ CHE ESSERE L’ACCURATA RILETTURA DI “PAULO ROBERTO COTECHINO, CENTRAVANTI DI SFONDAMENTO” – ALLE 23 PASSA UN ALTRO CAPOLAVORO, MA DEL CINEMA EROTICO, “LE MALIZIE DI VENERE”, GRANDE CULT INTERNAZIONALE CON LAURA ANTONELLI PROTAGONISTA GIOVANE E BELLISSIMA. OLTRE TUTTO NUDISSIMA – VIDEO

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AVVISATE CONTE E VECCHIONE - L'EX CONSIGLIERE DI TRUMP, PAPADOPOULOS, È CONVINTO CHE L'OPERAZIONE MIFSUD FOSSE UNA TRAPPOLA TESA DAI SERVIZI SEGRETI ITALIANI SOTTO LA GUIDA DEL GOVERNO RENZI, PER INCASTRARE TRUMP - IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA BARR SI PREPARA AD EMETTERE INCRIMINAZIONI O PUBBLICARE UN RAPPORTO PRIMA DEL VOTO DEL 3 NOVEMBRE - IL DOPPIO GIOCO DI MIFSUD, AGENTE DI MOSCA, CON PAPADOPOULOS: “ORGANIZZERÒ INTERVISTE PER TE CON 'IL GIORNALE' E 'IL CORRIERE' SULLA POLITICA ESTERA DI TRUMP”

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