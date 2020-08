19 ago 2020 13:07

DANDOLO FLASH! – SUSANNA MESSAGGIO, ICONA DEGLI ANNI '80, SMALTATA A LUCIDO COME UNA VASCA DA BAGNO OGGI SU RAI 1 A "C'È TEMPO PER…" : “VIVO CIRCONDATA DA IMMAGINI DI LUCE. LO SPLENDORE DELLE ANIME DEFUNTE AVVOLGONO DI ENERGIA LA MIA VITA! TORTORA MI SCELSE PER PORTOBELLO, CON ME SI TROVAVA BENE…". AMEN!