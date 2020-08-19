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DANDOLO FLASH! – SUSANNA MESSAGGIO, ICONA DEGLI ANNI '80, SMALTATA A LUCIDO COME UNA VASCA DA BAGNO OGGI SU RAI 1 A "C'È TEMPO PER…" : “VIVO CIRCONDATA DA IMMAGINI DI LUCE. LO SPLENDORE DELLE ANIME DEFUNTE AVVOLGONO DI ENERGIA LA MIA VITA! TORTORA MI SCELSE PER PORTOBELLO, CON ME SI TROVAVA BENE…". AMEN!-
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IL DIVANO DEI GIUSTI – STASERA, QUASI ALLA FINE DI QUESTA ASSURDA ESTATE 2020, PASSA IL CANTO DEL CIGNO DEL CINEMA ITALIANO SCORREGGIONE IN PRIMA SERATA, E QUINDI LA NOSTRA SCELTA NON PUÒ CHE ESSERE L’ACCURATA RILETTURA DI “PAULO ROBERTO COTECHINO, CENTRAVANTI DI SFONDAMENTO” – ALLE 23 PASSA UN ALTRO CAPOLAVORO, MA DEL CINEMA EROTICO, “LE MALIZIE DI VENERE”, GRANDE CULT INTERNAZIONALE CON LAURA ANTONELLI PROTAGONISTA GIOVANE E BELLISSIMA. OLTRE TUTTO NUDISSIMA – VIDEO
AVVISATE CONTE E VECCHIONE - L'EX CONSIGLIERE DI TRUMP, PAPADOPOULOS, È CONVINTO CHE L'OPERAZIONE MIFSUD FOSSE UNA TRAPPOLA TESA DAI SERVIZI SEGRETI ITALIANI SOTTO LA GUIDA DEL GOVERNO RENZI, PER INCASTRARE TRUMP - IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA BARR SI PREPARA AD EMETTERE INCRIMINAZIONI O PUBBLICARE UN RAPPORTO PRIMA DEL VOTO DEL 3 NOVEMBRE - IL DOPPIO GIOCO DI MIFSUD, AGENTE DI MOSCA, CON PAPADOPOULOS: “ORGANIZZERÒ INTERVISTE PER TE CON 'IL GIORNALE' E 'IL CORRIERE' SULLA POLITICA ESTERA DI TRUMP”
DA PIPITA A PIPPONE - HIGUAIN È STATO UN PESSIMO AFFARE PER LA JUVENTUS - LO CERTIFICA ANCHE “GAZZETTA”: “LA MANCATA “REDDITIVITÀ” DI QUELL’INVESTIMENTO MONSTRE È TUTTORA IL VERO PROBLEMA BIANCONERO. ALTRO CHE OPERAZIONE CR7. L’ERRORE, COL SENNO DI POI, È STATO HIGUAIN. LO DICE IL CAMPO. SI È TRASFORMATO IN UNA PALLA AL PIEDE” - E ORA NON VUOLE ANDARE VIA: VUOLE GODERSI LO STIPENDIO DA 7,5 MILIONI DI EURO NETTI D'INGAGGIO…
FRANCA FOREVER – PAOLO ISOTTA: “LE ESPRESSIONI E LE MASCHERE FACCIALI DI FRANCA VALERI, I SUOI TONI DI VOCE, SONO IRRAGGIUNGIBILI” – “DI QUESTA DONNA COLTISSIMA IL CRETINO SEMBRA ESSERE UN NEMICO: ELLA HA COME UN IMPERATIVO TEOLOGICO A COMBATTERLO. INSOMMA: È STATA UN GENIO, E IL MONDO CON LA SUA MORTE È DIMINUITO DI VALORE” – LE FOTO DELLA CAMERA ARDENTE AL TEATRO ARGENTINA – VIDEO: LA SCENA STRACULT DA "TOTO' A COLORI"
IL TAMPONE COL BUCO - LUNGHE FILE A FIUMICINO SOTTO IL SOLE PER I TAMPONI OBBLIGATORI (DA OGGI), MA IN ITALIA OLTRE AL DANNO DELL'ATTESA SCOMODA NON PUÒ MANCARE LA BEFFA: NESSUN CONTROLLO A MILANO, BERGAMO E NAPOLI. ''È FERRAGOSTO PER TUTTI, STIAMO FACENDO IL POSSIBILE'', DICONO DALLA LOMBARDIA. DOVE SE SI CHIEDE UN TAMPONE, LO FANNO A SETTEMBRE, E ORA MIGLIAIA DI TURISTI INTASERANNO I LABORATORI
GLI ESPERTI DICONO CHE IL VACCINO CINESE SARÀ SICURO E SCHIFANO QUELLO RUSSO. PER FORZA! XI JINPING SI È COMPRATO L’OMS E IL FAVORE DI MEZZO MONDO – SULLE RIVISTE MEDICHE NON SI FA ALTRO CHE PARLAARE BENE DELL’ANTIDOTO A CUI STA LAVORANDO “CANSINO”, CHE STA USANDO I MILITARI COME CAVIE – TRUMP HA GIÀ DETTO CHE NON NE VUOLE SAPERE, E NOI CHE FAREMO? CI FAREMO INOCULARE DA XI JINPING O ASPETTEREMO QUELLO PIÙ RASSICURANTE DI OXFORD/POMEZIA?