25 ott 2024 17:33

DANDOLO FLASH! NON C'È PIÙ RELIGIONE! IERI SERA IL DUPLEX VERA GEMMA - RITA RUSIC È STATO RIMBALZATO ALLA FESTA DEL CINEMA DI ROMA. LA FIGLIA DI GIULIANO GEMMA, PREMIATA A VENEZIA NELLA SEZIONE ORIZZONTI COME MIGLIORE ATTRICE PER IL FILM "VERA" E LA PRODUTTRICE PREMIO OSCAR PER "LA VITA È BELLA” INVITATE DAL REGISTA SEAN BAKER SI SONO VISTE NEGARE DA UNA ADDETTA STAMPA L'ACCESSO AL TAPPETO ROSSO. LO STESSO CALCATO QUALCHE ORA PRIMA DA UNA BOMBASTICA ELISABETTA GREGORACI - VERA GEMMA A DAGOSPIA:" LA SIGNORINA ALL'INGRESSO CI HA GUARDATO COME FOSSIMO DU' MIGNOTTE PASSATE LÌ PER CASO!" AMEN.