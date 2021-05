A CHE PUNTO E’ L’ALLEANZA POLITICA PD-5 STELLE? E’ IN ALTO MARE - SE NON SI È TROVATO FINORA L' ACCORDO È PERCHÉ LETTA E CONTE TEMONO CHE UN RISULTATO NEGATIVO ALLE AMMINISTRATIVE DI OTTOBRE POSSA METTERE A REPENTAGLIO LA LORO (GIA’ DEBOLE) LEADERSHIP - PER QUESTO IN VISTA DELLE PROSSIME COMUNALI, ASSICURANO I FEDELISSIMI, NON RESTA CHE AGGRAPPARSI AL “DOPPIO TURNO”…