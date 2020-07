2 lug 2020 17:50

DANDOLO FLASH! - LA "RETRO-CESSA" SECONDA PUNTATA. SARA CROCE, EX BONAS DI BONOLIS, IGNOTA ALLE CRONACHE PER AVER RIFIUTATO (A SUO DIRE) IL CORTEGGIAMENTO DI RONALDO, FA ORMAI COPPIA FISSA CON GIANMARCO FIORY, GIOCATORE DEL GOZZANO (SERIE C) E NOTO ALLA STAMPA CAMPANA PER ESSERE STATO ARRESTATO PER STALKING NEI CONFRONTI DELLA SUA EX E DEL NUOVO COMPAGNO - LA SHOWGIRL PER MANCANZA DI SHOW E' SEMPRE PIÙ ACCECATA D'AMORE, E PER SBARCARE IL LUNARIO FA LA TESTIMONIAL DEL "LUXURY" BRAND JULIAN MAZZA (E CHI È?). MA NON AVEVA DICHIARATO DI AVER RIFIUTATO UNA CAMPAGNA MONDIALE PER GUESS? SÌ...VABBÈ!