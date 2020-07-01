DANDOLO FLASH! - LA "RETRO-CESSA" SECONDA PUNTATA. SARA CROCE, EX BONAS DI BONOLIS, IGNOTA ALLE CRONACHE PER AVER RIFIUTATO (A SUO DIRE) IL CORTEGGIAMENTO DI RONALDO, FA ORMAI COPPIA FISSA CON GIANMARCO FIORY, GIOCATORE DEL GOZZANO (SERIE C) E NOTO ALLA STAMPA CAMPANA PER ESSERE STATO ARRESTATO PER STALKING NEI CONFRONTI DELLA SUA EX E DEL NUOVO COMPAGNO - LA SHOWGIRL PER MANCANZA DI SHOW E' SEMPRE PIÙ ACCECATA D'AMORE, E PER SBARCARE IL LUNARIO FA LA TESTIMONIAL DEL "LUXURY" BRAND JULIAN MAZZA (E CHI È?). MA NON AVEVA DICHIARATO DI AVER RIFIUTATO UNA CAMPAGNA MONDIALE PER GUESS? SÌ...VABBÈ!

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CAFONALINO DELLE “STELLE CADENTI” - MAI TITOLO FU PIÙ AZZECCATO! ANNALISA CHIRICO PRESENTA IL SUO LIBRO ALLA CASINA VALADIER E CHI PARLA? MATTEO SALVINI! - IL 'CAPITONE' NON SA PIÙ CHE DIRE E LA BUTTA LÀ: “NON SONO DI DESTRA", POI DÀ DEL CRETINO A ZINGARETTI E RITRATTA SUBITO: “RITIRO L’AGGETTIVO” – "LA MELONI MANGIA CONSENSI? SE RIMANE NEL CENTRODESTRA VA BENE COSÌ” - LA CHIRICO INVECE BACIA E ABBRACCIA TUTTI: DAL PRESIDENTE DI HUAWEI ITALIA DE VECCHIS ALL’AMBASCIATORE DI ISRAELE DROR EYDAR E MALAGÒ...

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