"CE L'HO PICCOLO. MA LE MIE AMANTI CON ME NON RAGGIUNGONO MENO DI DUE ORGASMI!" CHI L’HA DETTA?

Alberto Dandolo per Dagospia

alvin ilary

Non solo a Roma ma anche a Milano tutti, ma proprio tutti, parlano della separazione tra Totti ed Ilary. Perché Alvin, amico e collega di agenzia della ex signora Totti, è stato attenzionato in queste ore dalla stampa meneghina? Come mai? Ah, non saperlo...

Francescona Cipriani è stata la più gettonata dai gay che contano alla festa dei 50 anni di Gabriel Garko a Palazzo Brancaccio a Roma. Non si sono infatti staccati per tutta la serata dal suo décolleté Alessandro Zan. Cipriani nuova icona gay radical chic!

Chi è quel bonissimo attore che ha avuto una "ano-centrica" relazione notturna con un ex gieffino e neo prezzemolino della tv? Pare che in un hotel romano abbiano fatto urlare il materasso!

balotelli

"Lo so, ce l'ho piccolo. Ho scarsi 15 cm! Ma a letto le mie amanti meno di 2 orgasmi con me non raggiungono!" Chi è il muscoloso e aitante attore che qualche sera fa ha pubblicamente proferito questa impegnativa frase? Ah, non saperlo...

Chi è quella bombastica starlette capitolina ora icona cafonal di Tik Tok che ha fatto un refresh al viso a base di botulino e le si è immobilizzata tutta la parte destra del volto? Ah, saperlo...

Sylvie Lubamba in passato ha commesso delle leggerezze che ha abbondantemente pagato e risolto con la Giustizia. Perché, nonostante sia una donna libera viene sistematicamente esclusa dai casting dei programmi tv e dei mejo reality? Provincialismi, un filino ipocriti e tendenziosi, del nostrano sistema tv.

sylvie lubamba

Chi è quel politico che scopa come un riccio e che i suoi più stretti collaboratori sostengono sia un sex addicted? Ah, non saperlo

Mario Balotelli è sempre più spesso a Milano. Chi incontra nel silenzio del buio?

