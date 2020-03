Alberto Dandolo per Dagospia

Questo maledetto virus per la facilità' e la rapidità con cui si diffonde ha obbligato, si sa, l'intero Paese a fermarsi e a chiudersi in casa.

Tutti, volenti o nolenti, siamo obbligati a guardarci dentro con più intensità e a riflettere sulla nostra precaria esistenza e a fare i conti con la parte più profonda e ignota di noi stessi.

E qui casca l'asino, dicevano i nostri Padri. Eh sì, in queste ore in cui ci avanza addirittura il tempo stiamo dando il meglio ma soprattutto il peggio di noi. Stiamo mostrando, e lo stiamo facendo ovviamente sui social, il lato più vero della nostra natura.

maria monse

E' questo il caso soprattutto di quelle "influencer'' che pascolano tutto l'anno tra il salottino in ecopelle della "Spice girl" di COLOGNO e le amate stories su Instagram in cui palesano il loro pensiero (chiamalo pensiero!) su questa terribile pandemia.

La medaglia d'oro va alla mitologica prezzemolona di Roma Nord Maria Mosè e alle sue chiappe sempre più sode e pimpanti.

A ruota segue la profondità di pensieri ed emozioni delle due bocce della Ciprianona. Strizzate in un bustino fucsia la show girl per mancanza di show infonde coraggio alla nazione.

barbara d urso legge favole a un orso blu

E se Carmelita D'Urso ormai parla in casa, oltre che con se stessa, solo con un orso blu elettrico a cui legge le favole,

asia valente

La NON famosa ex gieffina vip Asia e qualcosa in queste ore drammatiche per il Paese, pensa bene di continuare a postare le foto del suo culone photoshoppato.

soleil stasi

La più irritante è stata invece la foto postata da tal Soleil. Una "celebrolesa" nata e cresciuta tra tronisti e rintronati che è fuggita dal padre a Santo Domingo e che meriterebbe la chiusura a vita delle frontiere. Le nostre!

nora amile

E se la neo casta ex Pupa Nora Amile da un messaggio di speranza alla Patria con look da panterona della Martesana

dayane mello

La neo top manager in marketing global communication Dayane Mello lascia la figlia piccola in quarantena e vola In Turchia a fare meeting di lavoro e si autoimmortala ai bar di hotel di lusso a bere la qualunque.

cristiano malgioglio

La più lucida sembra essere la saggia Malgy che da perfetta "ama de casa" scopa nervosamente tutto il giorno in attesa di scopate più serene.

Ma vogliamo chiudere con le parole più sagge, crude e realistiche che abbiamo letto in queste ore. E sono quella della nostra Naike:

Faccio una domanda a gli Influencer .., (che oggi non sanno bene più cosa postare tranne foto di famiglia ??..)

Cosa ci fanno ora i vostri inquietati seguaci con le vostre borsette da 5 Mila euro... e tutte le cagate griffate.. ?!? manco il falò ?!!! perché ormai siamo fuori stagione e non fa più freddo.. ????consiglierei di Iniziate a diffondere dei messaggi utili senza guadagnarci sopra. Sarebbe davvero bello, infondo avete tanti ascoltatori , follower e fans.. non penso che oggi come oggi a nessuno interessa l’ultima maglia firmata con gli strass... quindi sarebbe fantastico cogliere l’occasione per fare qualcosa di vero e costruttivo!! Qualcosa di altruista.. non parlo di soldi, parlo di regalare qualche consiglio - qualche insegnamento- qualcosa di utile e utilizzabile a tutti adesso è ora. @ornellamuti

francesca cipriani francesca cipriani nora amile francesca cipriani naike rivelli