Alberto Dandolo per Oggi

GESSICA NOTARO DICE NO AL GF VIP

Gessica Notaro dopo aver partecipato a Ballando con le Stelle e' corteggiatissima dalla tv. A Cologno Monzese gira voce che la bella Gessica abbia rinunciato al Gf Vip dicendo no ad una grossa offerta economica. Si sussurra che il Biscione le avesse offerto la cifra record di 100 mila euro per partecipare come concorrente alla prossima edizione del noto reality.

MISS ITALIA VA DALL'AGENTE DI GIULIA SALEMI

Carolina Stramare e' stata eletta a furor di popolo Miss Italia 2919. La bellezza di questa statuaria ventenne lombarda ha infatti messo d'accordo tutti ed ora per lei si prospetta una sfavillante carriera televisiva. A Milano gira voce che abbia già trovato un agente: trattasi del potente Alex Pacifico che tra i suoi assistiti annovera anche Giulia Salemi, giurata nella ultima edizione del concorso di bellezza.

LA STRANA COPPIA CAROLLO-SIRONI

Cosa ci facevano sul red carpet di Venezia l’esperta in public affairs Francesca Sironi quotatissima a Milano assieme alla giornalista di Mediaset Francesca Carollo, che proprio a Venezia ha presentato un documentario sulle carceri? Lavorano assieme a un nuovo segretissimo progetto...

MARA VENIER SI AGGIUDICA LA LOLLO IN ESCLUSIVA

Mara Venier e' alle prese con i preparativi della prossima edizione della sua fortunata Domenica In. A viale Mazzini gira voce che la conduttrice si sia aggiudicata in esclusiva una lunga intervista confessione di Gina Lollobrigida. Cosa racconterà la Lollo in diretta tv? Ah, saperlo...

IL MISTERO DI ADRIAN

Adriano Celentano, come annunciato, tornera' su Canale 5 con il suo controverso programma Adrian. Si sussurra però che in quel di Cologno Monzese ci sia molta preoccupazione e che ad ora la data di messa in onda della show sia ancora un mistero.

E' una conduttrice giovane e brava. Sa settembre sarà al timone di uno storico programma RAI. Si mormora che le verrà proposta anche una striscia quotidiana al mattino. Chi è?

Uno è un noto rampollo e l'altro un attore e produttore bello e dannato. I due sono molto amici e trascorrono insieme notti di fuoco a base di "sesso, droga e rock and roll". Chi sono?

La bionda conduttrice vuole convolare a giuste nozze con il suo giovane amore. Per ora lui nicchia e fa orecchie da mercante. Come mai? Ah, saperlo...

