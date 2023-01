Alberto Dandolo per Dagospia

matteo salvini roberto poletti

Roberto Poletti, giornalista e conduttore televisivo, nonché biografo di Matteo Salvini, è convolato a giuste nozze. O meglio a "giusta unione civile".

L'ex conduttore di Uno Mattina si è unito infatti civilmente lo scorso 8 ottobre al suo storico compagno e convivente Francesco Naccari.

Lui è un giovane dirigente delle FMN Group a Milano di origini calabresi e, a differenza del neo marito, è pubblicamente un sostenitore delle battaglie a favore dei riconoscimenti dei diritti della comunità Lgbtq e qualcos'altro.

Poletti invece in passato si è espresso quantomeno criticamente nei confronti degli stessi temi, a partire dal Ddl Zan contro l’omotransfobia. Ma in amore, si sa, gli opposti si attraggono. Dopo il rito civile gli sposini hanno invitato a pranzo un ristrettissimo gruppo di amici e familiari. Si sono attovagliati al ristorante Olio di Origgio (Varese) con l'obbligo di non scattare e postare foto (viva la verità!).

roberto poletti con la fede al dito

Ma la fede al dito di Poletti in tv racconta di una verità firmata in un registro comunale. E vale più di mille foto postate. Perché, in fondo, la verità non è mai una ipotesi.

Ma chi è, chi non è e chi si crede di essere Roberto Poletti?

È intanto un ex parlamentare. È stato eletto come deputato indipendente nel 2006 con i Verdi. Era così tanto Verde che alla fine ha preferito la Lega, ed è approdato a Radio Padania e Telelombardia.

Poletti è stato poi nominato direttore di ‘Milano 2015’, il canale sul digitale terrestre sostenuto dall’associazione ‘Milano Fuori dal Comune’ (onlus vicina alla Moratti nata per la campagna elettorale).

roberto poletti e francesco naccari

Poi c’è il Poletti consulente di Davide Boni (ex presidente del Consiglio Regionale in Lombardia), il posto in ATM (azienda dei trasporti milanese) con un emolumento, dicono, di tutto rispetto. E nel 2015 il grande il best-seller: “Salvini&Salvini – Il Matteo-Pensiero dall’A alla Z”.

Per Poletti il successo è arrivato da inviato e opinionista in Mediaset per i programmi para-sovranisti di Rete 4, e poi il grande salto in Rai come conduttore di Uno Mattina estate e Uno mattina versione invernale, con una ultima parentesi come inviato e opinionista alla Vita in Diretta di Alberto Matano.

francesco naccari il marito di roberto poletti

Oggi è tornato in Mediaset come opinionista di Pomeriggio cinque condotto da Barbara D'Urso.

roberto poletti e la vacca francesco naccari il marito di roberto poletti pro ddl zan ROBERTO POLETTI roberto poletti e francesco naccari roberto poletti e francesco naccari luisa matano alberto matano roberto poletti foto di bacco roberto poletti e matteo salvini roberto poletti la vacca di roberto poletti roberto poletti foto di bacco (3) roberto poletti roberto poletti by night roberto poletti e una fan milf francesco naccari il marito di roberto poletti pro ddl zan francesco naccari il marito di roberto poletti pro ddl zan francesco naccari il marito di roberto poletti