Maddalena Corvaglia, quarantena hot: lavavetri sensuale I
Maddalena Corvaglia, quarantena hot: lavavetri sensuale II
MADDALENA CORVAGLIA PASSA L'ASPIRAPOLVERE CON I PATTINI E CADE
DANDOLO VIDEO FLASH! - ALLONTANATE I PUPI DALLO SCHERMO: DOPO IL VIDEO PUBBLICATO DA DAGOSPIA DELLA SEXY CADUTA DAI PATTINI (SUBITO VIRALE), MADDALENA CORVAGLIA DA' LEZIONI DI EROTISMO NEI LAVORI DOMESTICI E CONFEZIONA PER NOI DUE SCORCI HOT DALLA SUA QUARANTENA-
COSTA QUEL CHE COSTA, GLI ANZIANI NON SI TOGLIERANNO DALLE PALLE - IL MONOLOGO DI LELLA COSTA A ''EPCC'' DI CATTELAN (VIDEO): ''MAGARI SAREMO ANCHE UN PO’ PIÙ A RISCHIO DI CORONAVIRUS, PERÒ NON È CHE DI COLPO SIAMO RINCOGLIONITI. IL RISCHIO DI RINCOGLIONIMENTO È IN QUALCHE MODO INDIPENDENTE DALL’ETÀ E FORSE PERFINO DALLA GEOGRAFIA…''
CONTE, STAI SBAGLIANDO – GIUSEPPE RECCHI: ’'IL MANTRA ORA È FARE PIÙ TEST POSSIBILI A TUTTI. MA SUL FRONTE DELLE IMPRESE È DIFFICILE CHE LA SANITA' PUBBLICA RIESCA A SVOLGERE QUESTA ENORME ATTIVITÀ DA SOLA, UN RUOLO MOLTO IMPORTANTE PUÒ DARLO LA SANITÀ PRIVATA EFFETTUANDO TEST CON IL PRELIEVO SIEROLOGICO O IL TEST CON IL COSIDDETTO PUNGIDITO - IL CONTRARIO DI QUANTO STA FACENDO ORA CONTE E IL SUO TEAM DI VIROLOGI CHE PRETENDONO DI GESTIRE TUTTI E TUTTO…”
COME SARÀ IL MONDO DOPO IL CORONAVIRUS? – IL “WALL STREET JOURNAL” LO HA CHIESTO AI CEO DI ALCUNE AZIENDE. L’UNICO CHE GODE CON IL LOCKDOWN È REED HASTINGS DI NETFLIX: "L'INTRATTENIMENTO SU INTERNET SARÀ SEMPRE PIÙ IMPORTANTE. A MARZO GLI ABBONATI SONO CRESCIUTI” – QUINCEY (COCA-COLA): “POTREMMO ESSERE ALLA FINE DEL GRANDE BLOCCO GLOBALE, MA SIAMO ANCORA LONTANI DALLA NUOVA NORMALITÀ” – GREY (BLACKSTONE): "NON ABBIAMO FRETTA DI INVESTIRE PERCHÉ..."
COME SARÀ LA NUOVA AUTOCERTIFICAZIONE? CHE DOMANDE, COME QUELLA VECCHIA! – PER MOTIVI DI PRIVACY NON SI DOVRANNO INDICARE LE GENERALITÀ DEL CONGIUNTO, QUINDI BASTA COMPILARE QUELLO ESISTENTE E METTERE PER ISCRITTO CHE SI FA VISITA A UN PARENTE. IN ATTESA CHE CONTE FACCIA “UN ATTO D’AMORE” E CI DICA SE FIDANZATI E AMICI SONO DAVVERO COMPRESI – IL MODULO DA SCARICARE
CINQUANTA SFUMATURE DI AGASSI: IL TENNISTA PIÙ ROCK COMPIE MEZZO SECOLO - CLERICI RACCONTA LO SCOOP MANCATO A MELBOURNE: "ALL'UNICA TAVOLA ANCORA OCCUPATA LUI E STEFFI GRAF SI BACIAVANO. DISSI A RINO TOMMASI QUEL CHE AVEVO VISTO E LUI MI RISPOSE “IO NON LO SCRIVEREI, SAREBBE GIORNALISMO DA SCIACALLI”. E POI L’INCONTRO A WIMBLEDON CON L' AUTORE DELLA BIOGRAFIA ‘’OPEN’ E QUELLA VOLTA CHE IL PADRE DI AGASSI... - VIDEO
CAFONALINO “PER SOLE DONNE MA RACCOMANDATO AGLI UOMINI” - VERONICA PIVETTI PRESENTA IL SUO ULTIMO LIBRO AL PICCOLO ELISEO CON IL DIRETTORE DI RAIUNO STEFANO COLETTA, CHE RACCONTA LA GENESI DELLA LORO AMICIZIA: “È INIZIATA NEL MOMENTO IN CUI LA CHIAMAI A…” - BEPPE CONVERTINI, ELIANA MIGLIO, MARGHERITA TIESI E LUCREZIA MASSARI: CHI C’ERA IN PLATEA
COME FREGARE TURISTI ALL'ITALIA - IL CORRIDOIO ANTI-CORONAVIRUS CHE AUSTRIA, CROAZIA, REPUBBLICA CECA E GERMANIA STANNO METTENDO IN PIEDI PER CIUCCIARE IL FLUSSO DEI VACANZIERI, CHE TEMONO IL NOSTRO PAESE FOCOLAIO - IN REALTÀ IL GROSSO DELLE REGIONI TURISTICHE HA UN'INCIDENZA DEL VIRUS RIDICOLA, MA GLI UFFICI DEL TURISMO STRANIERI GIOCANO SULLA PAURA PER DIROTTARE TURISTI ALLA RICERCA DI METE ''COVID-FREE''
FARE IL LOCKDOWN NEL MODI GIUSTO - IN INDIA CI SONO 1000 MORTI SU 1,4 MILIARDI DI PERSONE. UN NUMERO IRRISORIO RISPETTO A ITALIA E STATI UNITI. QUAL È IL SEGRETO? LE STIME CHE PREVEDEVANO 150 MILIONI DI CONTAGI SONO STATE SMENTITE, VISTO CHE IN TUTTO I CASI SONO AL MOMENTO 31.360. SECONDO IL PRIMO MINISTRO MODI, IL SEGRETO È NEL BLOCCO PRECOCE, DECISO CON SOLI 519 CASI. IN ITALIA ABBIAMO CHIUSO QUANDO NE AVEVAMO PIÙ DI 9.000