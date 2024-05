Barbara D'Urso PierSilvio Berlusconi e Maria De-Filippi

DAGOREPORT

Pier Silvio l’ha cacciata e ha fatto sbarrare le porte della Rai: cosa rimaneva a Barbara D’Urso, se non di tentare la prova del Nove? Discovery, il canale italiano di Warner Bros, con l'arrivo di Fazio ha attratto una consistente fetta di pubblico (è il terzo più visto in Italia nell'arco delle 24 ore durante il 2023). E non è azzardato presumere che lo stesso succeda con lo sbarco di Amadeus.

L’arruolamento di Carmelita, che è senza mercato, quindi costa poco (sono lontanissime le cifre dell’era di Silvio Berlusconi) andrebbe a presidiare una fascia ricca di inserzioni pubblicitarie come è quella del pomeriggio. La sua sostituzione in Mediaset con Myrta Merlino si è risolta in mezzo flop, mentre il programma antagonista “La vita in diretta” di Matano non ha nulla di irresistibile.

lucio presta barbara d'urso

Le trattative sono in corso e un ostacolo sarebbe rappresentato dal contratto della D’Urso con Lucio Presta, che ‘’dopo vent’anni di guerra spietata’’ (la definiva “produttrice di horror tv”) è ritornato a lavorare al fianco di una D’Urso sull’orlo del cono d’ombra, dopo la fine del suo rapporto con quel Biscione di Pier Silvio.

Laura Carafoli - Warner Bros Discovery alessandro araimo myrta merlino con la caffettiera a pomeriggio 5