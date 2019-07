DANDOLO VIDEO-FLASH! – FRANCESCHINO MONTE E LA BONISSIMA MODELLA ISABELLA DE CANDIA AMOREGGIANO AL “DC10” DI IBIZA! – L’EX TRONISTA SI STRUSCIA E ALLUNGA LE MANI SUL SODO LATO B DI “ISADECA”, COME SI FA CHIAMARE SU INSTAGRAM – I DUE QUALCHE GIORNO FA ERANO STATI AVVISTATI A TRANI, E QUESTA NOTTE HANNO FOLLEGGIATO NELL’ISLA…

Valentina Gambino per www.ilsussidiario.net

FRANCESCO MONTE E ISABELLA DE CANDIA AL DC10 DI IBIZA

Francesco Monte ha una nuova fiamma? Secondo il settimanale 361Magazine, la risposta è sì. L’ex tronista e la sua nuova “fiamma”, avrebbero trascorso il weekend insieme a Trani. Sarà un flirt momentaneo? “Archiviata la relazione con Giulia Salemi, Francesco Monte ha voltato pagina. – scrive il portale – E a quanto pare avrebbe trascorso il weekend con una nuova fiamma. Una modella bruna che su Instagram si chiama Isadeca. I due sono stati a Trani, in un hotel che entrambi hanno iniziato a seguire sui social”. Ma non finisce qui. A quanto pare, nelle Stories pubblicate da lei si scorgeva anche un tatuaggio di lui. Sarà un flirt fugace o durerà più di qualche mese? Chi lo sa… Monte, dopo la fine della sua storia d’amore con Cecilia Rodriguez, pare non avere pace. Ed infatti, dopo una passione con Paola Di Benedetto incontrata sull’Isola dei Famosi, ci ha riprovato con Giulia Salemi, ma anche in questo caso gli è andata male.

Francesco Monte dimentica Giulia Salemi con un nuovo flirt…

IL LIKE DI FRANCESCO MONTE A UN POST DI APRILE DI ISABELLA DE CANDIA

L’ex tronista di Uomini e Donne, dopo avere concluso la sua relazione d’amore con Giulia Salemi, ha ricevuto notevoli critiche. Prima da Fariba, la madre di lei, e poi da una cara amica della modella persiana. A quanto pare, Francesco Monte è conosciuto per avere un caratterino niente male, cercando sempre di imporre le sue idee e opinioni. Inoltre, secondo ciò che hanno dichiarato alla stampa la mamma e l’amica di Giulia, il modello pugliese non avrebbe mai avuto un reale interesse per l’ex gieffina. “Da questa storia Giulia è uscita cornuta e mazziata. A Francesco non interessava niente di lei, era un amore calcolato, voleva solo ripulirsi dall’immagine di cattivo ragazzo che si era creato sull’Isola dei Famosi dopo lo scandalo del canna-gate. E Giulia era la ragazza giusta”. Secondo l’amica, il tarantino avrebbe fatto di tutto per farsi lasciare, ma Giulia era troppo innamorata e gli perdonava ogni cosa: “Francesco era prepotente, la faceva sempre sentire in colpa anche quando non lo era. E lei, purtroppo, finiva per crederci. Giulia sopportava perché era innamorata e non vedeva la realtà. Francesco ha fatto di tutto per farsi lasciare, era pesante. Alla fine, visto che non lo faceva lei, l’ha fatto lui, senza un motivo reale”.

