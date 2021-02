DATE UNA DAMIGIANA DI CAMOMILLA A TELESE – IERI DA FLORIS IL GIORNALISTA FILO-CONTE HA SCAZZATO CON CONCHITA DE GREGORIO SU ZINGARETTI. OGGI DA GAIA TORTORA METTE IL CARICO CONTRO LA STUPIDITA’ DI RENZI “CHE VOLEVA SOLO DISTRUGGERE IL CENTROSINISTRA” E FINISCE A STRACCI CON MINZOLINI: "HAI UNA PASSIONE PER LA DESTRA E TI SEI CANDIDATO” – LA REPLICA: “SEI INSOPPORTABILE, HAI UN ATTEGGIAMENTO BALORDO. HAI UN PROBLEMA SOLO E SI CHIAMA RENZI…” – VIDEO

Augusto Minzolini ha perso la pazienza nello studio di Omnibus, il programma condotto da Gaia Tortora su La7, di fronte all'ennesima interruzione di Luca Telese. Al centro della discussione la crisi di governo. "Conte non aveva i numeri, abbiamo visto un suk istituzionale, è stata data una settimana di tempo a qualcuno per andare a racimolare di qua e di là i numeri.

Questo abbiamo visto, questa sarebbe la grande politica?": ha spiegato il cronista del Giornale, cui ha fatto seguito l'ennesima battuta di dissenso da parte di Telese. A quel punto allora, Minzolini ha sbottato e - alzando i toni - ha detto: "Cerchiamo di riflettere sul serio. Fammi finire, Luca sei insopportabile, fammi parlare, punto e basta. Hai un atteggiamento balordo".

Necessario l'intervento della conduttrice: "Non facciamo la guerra tra giornalisti, che non ci facciamo un figurone", ha detto, cercando di calmare gli animi dei suoi ospiti. Dopo il duro confronto, Minzolini ha poi ripreso a parlare, facendo riferimento al discorso di Sergio Mattarella, che ha invocato un "governo di alto profilo" per poi convocare Mario Draghi al Quirinale. Il capo dello Stato, però, ha spiegato anche i motivi per i quali non sarà possibile andare a votare nel breve periodo: non solo per i contagi, ma anche per la necessità di scrivere il Recovery plan e inviarlo all'Unione europea in tempo.

"E' evidente che se c'è qualcosa che di fatto non funziona è la politica - ha commentato Augusto Minzolini -. La politica deve dare delle risposte che siano all'altezza dei problemi del Paese. Se voi mi dite che l'equilibrio di prima, che si fondava su 161 voti, nella migliore delle ipotesi, rappresenta una risposta adeguata di fronte a una condizione d'emergenza drammatica come quella che stiamo vivendo, allora non so cosa sia veramente la politica, tenetevi questa politica".

