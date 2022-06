UN DATORE DI LAVORO “STUPEFACENTE” – SNOOP DOGG HA ANNUNCIATO DI AVER AUMENTATO LO STIPENDIO DEL SUO ROLLATORE DI CANNE PERSONALE A CAUSA DELL’INFLAZIONE – NEL 2019 IL RAPPER AVEVA RIVELATO DI AVER ASSUNTO UN “ROLLATORE PROFESSIONALE" PER UNA BUSTA PAGA MEDIA DI 45MILA EURO L'ANNO – MA IL LAVORO NON È FACILE COME SEMBRA: OLTRE AL CARICO (VISTO QUANTO FUMA IL CANTANTE), IL ROLLATORE DEVE ANCHE RICONOSCERE…

Federica Bandirali per www.corriere.it

snoop dogg 4

Snoop Dogg datore di lavoro generoso: nel 2019 il cantante aveva rivelato di aver assunto un "rollatore professionale" per una busta paga media di 45mila euro l'anno. E già la cifra aveva fatto scalpore. Ma in questo 2022 è andato ben oltre: Snoop Dogg ha sorpreso tutti i suoi seguaci e follower ammettendo di aver aumentato lo stipendio al suo rollatore di blunt di marijuana a causa dell’ inflazione che sta colpendo in modo duro la fascia media della popolazione statunitense.

snoop dogg 5

UNA SELEZIONE

Fare il rollatore di Snoop Dogg è un vero e proprio lavoro e il cantante aveva aperto una selezione con dei requisiti ben precisi per coloro che ambivano al posto. Non solo rollare ma anche, per esempio, riconoscere quale è il momento migliore per permettere al rapper di fumare. La scelta di aumentare lo stipendio è dovuta sì all’inflazione ma anche - ha detto il Dogg - al rispetto che nutre verso questa figura professionale ormai fissa nel suo team.

