DAYANE, MI FAI UN SAFFO! LO SFOGONE DI ROSALINDA CANNAVO’ (O SE PREFERITE ADUA DEL VESCO): "DAYANE MELLO MI HA BACIATA DI NUOVO. LE VOGLIO BENE MA NON VOGLIO ILLUDERLA. NON C’È ALCUNA STORIA, SOLO UNA BELLA AMICIZIA. NIENT’ALTRO…ALMENO DA PARTE MIA” – IL BACIO NON È PIACIUTO AD ANDREA ZENGA, NUOVO FIDANZATO DI ROSALINDA. “SE AVESSE UN ALTRO ORIENTAMENTO SESSUALE SAREI FELICE PER LEI, CI MANCHEREBBE, E MI FAREI DA PARTE. MA SONO STUPIDATE”

Confessione spiazzante di Rosalinda Cannavò, ex concorrente del Grande Fratello Vip conosciuta anche col nome d'arte di Adua Del Vesco. Al settimanale Chi l’attrice siciliana ha rivelato che Dayane Mello, con la quale ha stretto un forte legame nella Casa più spiata d'Italia, ha tentato un approccio fisico pure dopo la fine del reality show di Canale 5.

“Poco tempo fa ho visto Dayane per uno shooting. C’è stato un momento in cui lei mi ha dato un bacio a stampo fortissimo, un po’ come succedeva al Grande Fratello Vip. Io mi sono irrigidita. Voglio bene a Dayane, ma non voglio illudere nessuno. Non c’è alcuna storia, c’è solo una bella amicizia. Nient’altro…almeno da parte mia è così”, ha confidato Rosalinda.

La reazione di Andrea Zenga

Il bacio di Dayane Mello non è particolarmente piaciuto ad Andrea Zenga, altro ex concorrente del Grande Fratello Vip e nuovo fidanzato di Adua Del Vesco. “Sono stanco di ricevere messaggi con tono sempre negativo sulla mia fidanzata e sul fatto che il suo orientamento sessuale sarebbe diverso da quello che prova per me. Se fosse così, sarei felice per lei, ci mancherebbe, e mi farei da parte. Ma sono stupidate”, ha commentato il figlio di Walter.

Nonostante tutto la relazione tra Andrea e Rosalinda Cannavò procede a gonfie vele: entrambi hanno conosciuto le rispettive famiglie. Da qualche tempo, invece, Dayane Mello viene paparazzata insieme all'imprenditore campano Andrea Turino.

