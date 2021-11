DAZN CE LA STA METTENDO TUTTA PER STARE SULLE PALLE AI TIFOSI - DOPO LA MALEDETTA ROTELLINA E LO SGRANAMENTO, ORA LA PIATTAFORMA È PRONTA A CANCELLARE LA POSSIBILITÀ DELLA DOPPIA UTENZA PER I SUOI CLIENTI: DICE DI FARLO CONTRO LA PIRATERIA, MA SEMBRA PIÙ CHE ALTRO ACCANIMENTO VERSO GLI ABBONATI, NONOSTANTE LO STOP UNILATERALE SIA LECITO - RESTA UNA SOLA POSSIBILITÀ DI GUARDARE LE STESSE PARTITE SU DUE DISPOSITIVI DIVERSI ED È...

Gianni Del Vecchio per www.huffingtonpost.it

Diciamocelo: Dazn non sta facendo nulla per non farsi odiare dai tifosi italiani. Già i disservizi e la non eccelsa qualità tecnica che abbiamo sperimentato durante le prime giornate di campionato hanno giustamente fatto saltare i nervi a tutti quegli sportivi che hanno fatto un abbonamento, neanche tanto economico, per vedere le partite di pallone in sacrosanta pace sul proprio divano.

La rotellina o lo sgranamento improvviso delle immagini provocano ormai lo stesso schizzo di bile di un rigore sbagliato o di un gol cancellato dalla Var. Se a questo poi si aggiunge una improvvisa quanto inaspettata modifica unilaterale dell’abbonamento, con la società che di punto in bianco cancella la possibilità della doppia utenza per i suoi clienti, allora davvero si passa all’accanimento: la percezione di un abbonato è sempre più quella di sentirsi spremuto come un limone, per lo più con le regole del gioco che cambiano in corso d’opera.

Non a caso la questione è già arrivata in parlamento: la deputata di Fratelli d’Italia Augusta Montaruli chiama in causa il governo e preannuncia una interrogazione parlamentare in cui denuncerà “la palese violazione dei diritti dei consumatori”.

Ricapitoliamo velocemente i fatti. In questo momento il tifoso che ha sottoscritto un contratto con l’emittente tv può legittimamente avere due utenze diverse, con un indirizzo Ip diverso, per vedere le partite.

Lo prevede una clausola del contratto e verosimilmente è stata una mossa commerciale per invogliare le persone ad abbonarsi: sono infatti tanti quegli amici o quelle famiglie che pagano i 30 euro al mese smezzandosi il costo, potendo contare sul doppio accesso.

Esempio concreto: due amici o due fratelli fanno un solo abbonamento, si dividono il pagamento del canone mensile e possono vedere contemporaneamente in due case diverse la propria squadra del cuore.

Bene, ora Dazn eliminerà questa possibilità. Si tornerà alla modalità una persona, un abbonamento. O meglio: una casa, un abbonamento. E lo fa d’imperio, senza alcuna compensazione.

Chiariamoci: si tratta di un’operazione lecita, non stiamo parlando di truffa. Dopo la comunicazione dell’azienda, lo spettatore può infatti entro 30 giorni esercitare il diritto di recesso.

Resta però la mancanza di trasparenza: quanti di quegli abbonati avrebbero firmato lo stesso il contratto ad agosto sapendo che a dicembre sarebbe tutto cambiato, per giunta a loro discapito?

Anche perché c’è una particolarità che riguarda gli abbonati di calcio rispetto a chi sottoscrive un canone flat con Netflix: di solito chi lo fa, lo fa per seguire l’intera stagione della sua squadra. Poco probabile che lo interrompa dopo pochi mesi.

Dazn fa sapere informalmente che la mossa sia necessaria per limitare la pirateria, stimata attorno al 20 per cento. Ma come mai la stessa mossa non viene fatta da Sky, Netflix o tutte le piattaforme streaming che permettono accessi multipli?

Fra gli abbonati quindi sorge il sospetto - basta fare un giro sui social questa mattina - che invece sia una semplice furbata per rimpolpare il bacino degli abbonati. In ogni caso, l’emittente non ci fa una bella figura. Anzi. E quindi un po’ di sarcasmo, come quello dell’utente Twitter Unfair Play, se lo merita tutto: “Da dicembre sarà possibile vedere Dazn su un solo dispositivo. Quindi uno in più di adesso”.

2 - DAZN IN CONTEMPORANEA? RESTA L’OPZIONE “WATCH PARTY”

Da www.calcioefinanza.it

Questa mattina il Sole 24 Ore ha lanciato l’indiscrezione secondo cui la piattaforma di sport in streaming DAZN è orientata a eliminare la possibilità di visione in contemporanea dei propri contenuti da parte di due utenti.

Indiscrezione che ha trovato parziale conferma dall’eliminazione sul sito di DAZN del riferimento a questa possibilità. La società inglese non ha voluto commentare la notizia del quotidiano economico-finanziario, il quale ha tuttavia precisato che l’intenzione è quella di consentire la visione su due device diversi a utenti che si trovino nella stessa casa.

Come vedere DAZN in contemporanea – L’opzione Watch Party

Tuttavia, resta viva ancora una possibilità – seppur più limitata – di accedere ai contenuti di DAZN in contemporanea anche per utenti che si trovino a distanza. E questa possibilità si chiama “Watch Party”, una funzione già attiva sulla piattaforma di sport in streaming.

Ma cos’è Watch Party? Con Watch Party è possibile guardare eventi live insieme ai propri amici o familiari, in co-visualizzazione, ognuno dal proprio salotto di casa. Durante la visione, la fotocamera e l’audio permetteranno di vedere i propri amici e commentare l’evento. È possibile inoltre inviare messaggi al gruppo utilizzando la funzione chat.

Con Watch Party è possibile guardare qualsiasi evento live su DAZN (la funzione è disponibile solo per gli eventi live, ma non per i canali live). Lo streaming dell’evento sarà sincronizzato per essere mostrato contemporaneamente a tutti, in modo da evitare lo spoiler.

Watch Party permette di visualizzare lo stesso evento – e dunque non eventi differenti, una precisazione importante – ad un massimo di quattro persone in contemporanea. Evento che potrà essere seguito sul proprio portatile, sul PC o su dazn.com. Watch Party è attualmente disponibile per i clienti in Italia.

Come vedere DAZN in contemporanea – Come si usa Watch Party

Ma come si utilizza questa funzionalità?

Fase 1 – Inizio dell’evento: selezionare qualsiasi evento live. Quindi selezionare l’opzione “Watch Party” che si troverà nella parte inferiore del video player;

Fase 2 – Entrare nella stanza: il video in streaming si ricaricherà facendo apparire nella parte inferiore dello schermo uno spazio per sé stessi e altri 3 per gli altri utenti. Selezionare «Entra nella chat room»;

Fase 3 – Video e audio: selezionare le impostazioni preferite per la fotocamera e l’audio e scegliere il nome visualizzato per entrare a far parte della stanza;

Fase 4 – Invitare un amico: per aggiungere un amico alla stanza, selezionare l’opzione “Aggiungi amico” su uno degli spazi vuoti lungo la parte inferiore dello schermo. Quindi copiare il link e inviarlo alla persona desiderata;

Fase 5 – Iniziare la visione: lo streaming avverrà in modalità sincronizzata per cui ogni partecipante vedrà contemporaneamente lo stesso contenuto per evitare spoiler.

Come vedere DAZN in contemporanea – I consigli per la visione

Per ottenere la migliore esperienza di visione, DAZN consiglia di utilizzare un browser web supportato (Chrome, Firefox, Safari o Microsoft Edge), di assicurarsi che l’account DAZN sia registrato nello stesso paese degli amici che stanno guardando l’evento, di chiudere tutte le applicazioni in esecuzione sul laptop o sul PC e – per chi lo desiderasse – di usare la funzione “schermo intero” presente nell’angolo in basso a destra del video player.

