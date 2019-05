DE ANDRÉ SHOW – LA NIPOTE DI FABER, CORNUTA E MAZZIATA, SCOPRE IL TRADIMENTO DEL FIDANZATO CHE LA MOLLA (PURE!) CON UN POST SUI SOCIAL: LEI PIANGE, STREPITA, PENSA A USCIRE DALLA CASA MENTRE BARBARELLA PROVA A CONSOLARLA – POI LANCIA LA STOCCATA AL CARO GIORGIO IN AUTO CON L'AMANTE: “POTEVA ESSERE ANDATO A DROGARSI”- LA SCAZZATA CON MALGIOGLIO CHE TUONA: “TU SEI PAZZA, PER QUESTO GLI UOMINI TI LASCIANO” – LA SORELLASTRA ALICE, CHE AMA PAPÀ CRISTIANO A DIFFERENZA DI FRANCESCA, SCRIVE UN POST DURISSIMO CONTRO LA PRODUZIONE: “MI FATE ORRORE…” (VIDEO)

Giada Oricchio per "www.iltempo.it"

Francesca De Andrè massacrata in diretta al Grande Fratello: il fidanzato Giorgio l'ha tradita e lasciata. Un Truman Show dolorosissimo. Barbara d'Urso apre la settima puntata del reality show con un RVM riassuntivo dell’incontro surreale di lunedì scorso tra Giorgio Tambellini e la fidanzata Francesca De Andrè e dallo studio Iva Zanicchi chiosa: “Insomma questo Giorgio ha fatto una figura di me**a”.

Barbara d’Urso, prima di sferrare il colpo di grazia, si arrampica sugli specchi per spiegare la rabbia fuori controllo di Francesca: “Hai avuto un’infanzia difficile, anche altri inquilini, ma loro possono sfogarsi, te no a causa della diffida. Non giustifico, ma ti comprendo”.

Barbarella centellina la storia del vero tradimento e dell’addio di Giorgio preferendo mostrare un video in cui Gennaro Lillio abbaia alla luna pensando a Francesca: “Sì, mi sono preso una bella cotta”. Poi ammira in esclusiva il fotoreportage del tradimento di Giorgio e Barbara gli chiede un consiglio: “Gliele faccio vedere o no a Francesca?”. Eh, facciamo che non gliele mostri così per due ore si fa la calzetta. Gennaro torna in salotto e bacia ripetutamente in fronte la genovese, proprio come si fa con i becchi. Nel frattempo Mila Suarez si vendica del teatrino sbadigliando a favore di telecamera.

Gennaro Lillio mostra la prima foto di Giorgio con la mora e la De Andrè elegantissima: “Che palle, che palle, che palle.. due cog***ni. Non ce la faccio più… tutte le settimane. E’ un gioco al massacro” e poi diventa un blocco di cemento davanti all’immagine del bacio dietro la pianta nemmeno fosse Stephanie Forrester dietro il cipresso di casa Forrester.

La d’Urso scavicchia spietata, una carezza e un pugno: “Amore ascoltami, è un bacio sulla bocca ed è accaduto il venerdì prima dell’ingresso si Giorgio in Casa, tesoro lo sai quanto ti voglio bene, ma sul giornale c’era anche il nome” e la nipote di Faber: “Mi sembra sua cugina Gioia. Il bacio non lo vedo, non mi fido di questa gentucola. Sto impazzendo, io abbandono il gioco! Non mi butto certo tra le tue braccia Gennaro perché penso che il mio ragazzo mi sta tradendo”.

Un tracollo per la De Andrè smontata come un mobile dell’Ikea (cit.) fino all’ultima vite: “Ti sei illusa, la persona fuori dalla Casa si sta comportando molto male. Vuoi abbandonare il gioco e dargli questa soddisfazione? Calmati e ascoltami, Franci devi sapere tutto fino in fondo.” insiste senza pietà la d’Urso.

La 29enne pare in preda a una crisi isterica, le lacrime tardano a spuntare, ma alla fine crolla. Un pianto disperato tra le braccia della sorella Fabrizia che sparge sale e limone sulla ferita: “Non ti voglio vedere così tutte le settimane, è stato lui a raccontare cosa ha fatto quella sera a Alessandra. Giorgio non l’ho mai approvato, qui hai un ragazzo splendido, pulito. Mi piace la vostra storia, lui ti ama”.

Gennaro è un cucciolo di mastino napoletano però ha il buon gusto di dire che non è il momento adatto per pensare a certe cose e pure la fumantina Francesca pare avere più sale in zucca degli altri: “Non sono qui per fare il gioco della scelta. Non ci credo che per l’ennesima volta ho scelto un uomo di me**a” e ripete di non poter credere a quello che le accade. Barbara d’Urso: “Potremmo sembrare cinici ma c'è dell’altro”. Mano, Barbie… dopo il perverso “Prati gate”, il GF è il gioco dell’oca.

Durante la pubblicità Fabrizia rompe le uova nel paniere alla d’Urso e spoilera il post delirante di Giorgino (il GF la chiama d’urgenza in Confessionale). Ed ecco l’epilogo del deus ex machina Barbara: “Da donna la cosa che mi fa inca**are è che un uomo beccato a tradire, decide di prendere una pausa di riflessione non assumendosi le sue responsabilità, ma accusando anche te che sei stata rispettosa”. Beh… strusciarsi, frizionarsi, grattarsi, mangiare dal piatto, dormire insieme, farsi scenate di gelosia è peggio di una botta e via.

Per fortuna c’è Iva Zanicchi, una fantastica scheggia impazzita: “Lo sai Francesca che a casa non ti credono? Il tuo comportamento non è stato quello di una ragazza innamorata e rispettosa”. Standing ovation del pubblico con Barbarella che correi ai ripari: “Forse la sua espansività è stata eccessiva, ma non ha esagerato tanto che lui le ha detto ‘io avrei fatto di peggio”.

La 29enne genovese: “Io sono schifata, ha avuto la faccia di m**a di presentarsi qui lunedì. Deve portare via la sua me**a da casa mia. Quello che ha perso qua è lui. Sto bastardo” e Cristiano Malgioglio: “FaDDi una Gamomilla cara e vai a dormire”. Applausi dello studio, dei social e chiusura della signora e padrona del GF: “Ti fidi di me amore? (mah… insomma… verrebbe da dire). Gennaro in questa storia non c’entra niente, rifletti tranquilla, siediti sul divano e prendi le tue decisioni da sola.

Sei bella, giovane, quel ragazzo non ti merita! Io porto la corazza da quando ho 7 anni, te forse da prima. Indossa la corazza, dopo la diretta piangi in bagno, come ho fatto io tante volte, lontano dalle telecamere però ora non dargli la soddisfazione di vederti così. Io so cosa hai passato e non l’abbiamo mai raccontato. Te lo dico come una madre”. Peccato che in quest’atto unico del Grande Tradimento le stiano accollando Gennaro (davvero innamorato) nemmeno fosse una stola di volpe a una serata di gala.

Da "www.today.it"

è un momento difficile per Francesca De Andrè, lasciata dal fidanzato Giorgio Tambellini, che la scorsa settimana era entrato in casa a giurarle amore e fedeltà e al centro di insistenti voci su un nuovo presunto tradimento. Le foto pubblicate dal settimanale Oggi, che ritraggono il ragazzo in dolce compagnia, sono abbastanza eloquenti anche se la nipote del famoso cantautore stenta a crederci.

Amici e compagni d'avventura stanno provando in tutti i modi a farle capire che non è l'uomo giusto per lei e dopo la puntata di lunedì Valentina Vignali ha chiesto senza giri di parole: "Può essere che stava in condizioni un po' così e ha fatto questa cosa? Ha fatto cose perché stava fatto? Perché ci sono anche quelli così, non è nè il primo né l'ultimo". La risposta di Francesca è stata secca: "Sì, poteva essere andato in macchina a drogarsi, ma non è giustificato".

Un "fuorionda" che ovviamente le telecamere del Grande Fratello hanno ripreso e bisognerà vedere ora se ci saranno ripercussioni (legali) sulla De Andrè e sull'amica Valentina Vignali. Non ci sarebbe da stupirsi, infatti, se arrivasse una querela per diffamazione.

Da "www.liberoquotidiano.it"

Lite furiosa quella di ieri sera al Grande Fratello tra Francesca De Andrè e Cristiano Malgioglio. Già la scorsa settimana tra i due erano volate parole taglienti, ed è stata proprio l'affermazione fatta da Malgioglio che ha innescato tutto: "Tuo nonno si starà rivoltando nella tomba" aveva tuonato il cantautore dopo le immagini del triangolo tra lei, il fidanzato Giorgio e il concorrente Gennaro Lillio.

Un’affermazione forte che non è piaciuta alla gieffina, che ha criticato Cristiano per tutta la settimana. Parole che poi sono state mostrate in diretta e che hanno dato inizio allo scontro."Se io faccio questo lavoro lo devo a tuo nonno. È stato il primo a pagarmi il biglietto del treno.

Mi ha portato a Milano. Anche Dori Ghezzi ti avrà detto dell’amicizia che avevo con tuo nonno. Sono stato io a far conoscere tuo nonno a Dori Ghezzi. Penso che il tuo comportamento non sarebbe piaciuto a tuo nonno”, ha esordito Cristiano Malgioglio al Grande Fratello.

La De Andrè non ha perso tempo e ha accusato Malgioglio di parlare di suo nonno e del loro rapporto solo per farsi pubblicità. "Ti stai preoccupando di una boiata, ti stai preoccupando che la gente sappia se è tuo amico o meno", e ha aggiunto: "Mi ha ferito perché mio nonno è stato per me una guida spirituale.

È morto che ero una bambina. A 15 anni sono andata a cercarlo e mi ha dato forza tramite le sue parole. Tu Cristiano puoi conoscerlo fino a un certo punto, ce l'ho io il suo sangue. Porta rispetto, non parlare dei morti che non possono replicare". Al culmine della furia Malgioglio ha esclamato: "Tu sei una pazza totale. Per questo gli uomini ti lasciano". A questo punto necessario è stato l'intervento di Barbara D'Urso che oltre a calmare i toni ha preso le difese della gieffina ha rimproverato Cristiano per il modo in cui si era posto nei confronti della ragazza.

Salvatore Lavino per "www.viagginews.com"

Al ‘Grande Fratello‘ è Francesca De André a dominare la scena, nel bene e – soprattutto – nel male. La 29enne genovese è stata coinvolta in una lite nella puntata in diretta del 20 maggio con Cristiano Malgioglio collegato da studio. Come se non bastasse, continua ad esserci qualche dissapore con altri concorrenti nella casa, su tutti Martina.

E poi è arrivata anche la notizia davvero pesante da mandare giù del presunto tradimento di Giorgio, quello che fino a qualche giorno fa era il suo fidanzato. Perché quest’ultimo l’ha lasciata con un annuncio apparso sui social network. Inoltre Francesca De André risulta particolarmente invisa al pubblico da casa del ‘Grande Fratello’, senza contare le polemiche che l’hanno vista fin qui coinvolta.

Ma la ragazza trova una difesa importante nella sorellastra Alice (figlia di papà Cristiano e di Sabrina La Rosa. La madre di Francesca è inveceCarmen De Caspedes, prima moglie di Cristiano De André.) che sul suo profilo personale Instagram ha scritto un lungo post contro la produzione del reality show. La giovane se la prende col GF per aver speculato sui sentimenti e sul dolore di Francesca al solo scopo di fare audience.

Francesca De André, parole di fuoco della sorella Alice contro il GF

Queste le parole di Alice a difesa della sorella Francesca, sia in due storie che con un post. “Speravo di riuscire a prendere le distanze e non venire coinvolta emotivamente ma ho sottovalutato la nefandezza e la pericolosità di questo circo degli orrori. Sono seriamente preoccupata, ormai ho la certezza che si tratti di abuso, come in una setta; vengono accuratamente selezionati i più deboli per creare dei personaggi da strumentalizzare per l’audience del trash.

Persone psicologicamente vulnerabili circuite e indotte a svendere i propri sentimenti, la propria vita e il proprio passato con l’illusione di essere protetti e amati incondizionatamente da chi invece è il loro boia. Nella casa degli orrori vengono esaltati tutti gli aspetti più crudeli e brutali dell’essere umano. Raramente ho assistito ad una simile violenza; la spettacolarizzazione del dolore, un pubblico che gode nel veder star male i partecipanti, vittime di questo sistema malato!”

Alice De André: “Mi fate orrore”

“Trovo agghiacciante che tutto questo sia legale. Un vero e proprio scempio, siamo ritornati agli orrori del circo quando si esibivano i fenomeni da baraccone per allietare un pubblico di sadici perversi, dove chi ha problemi e soffre invece di essere compatito viene deriso.

Da sorella provo un immenso dolore nel vedere Francesca così sofferente e persa, e nel sapere che si trovi in questo inferno. Le mando tutto il mio amore e spero che quando uscirà capirà chi veramente tiene a lei. Spero con tutto il cuore che vi fermino al più presto, carnefici della verità e dei sentimenti. Mi fate orrore”.

