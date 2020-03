DELBECCHI: “CI SONO LE TRASMISSIONI CHE CONTINUANO AD ANDARE IN ONDA COME LE STELLE ESTINTE CONTINUANO A BRILLARE IN CIELO. IL PIÙ IPOCRITA È IL GAME SHOW ‘’PECHINO EXPRESS’’, CHE È TORNATO A SVOLGERSI IN ESTREMO ORIENTE. IL SOLITO GRUPPO DI VIP DI ULTIMA SCELTA, TIPI CHE HANNO VINTO ALLA LOTTERIA TRAVESTITI DA FINTI POVERI, GIOCANO ALLA CACCIA AL TESORO NEI PAESI DOVE LA POVERTÀ C'È DAVVERO”

Nanni Delbecchi per “il Fatto Quotidiano”

costantino della gherardesca alla presentazione di pechino express 4

Poi ci sono le trasmissioni che continuano ad andare in onda come le stelle estinte continuano a brillare in cielo. Puntate precotte con l' avviso "Questo programma è stato registrato prima dell' emergenza" (e lo credo bene, altrimenti irromperebbe Fontana con l' esercito). Però le stelle morte brillano come fossero vive, e se ne cade una si può esprimere un desiderio; in tv l' unico desiderio esprimibile è che cada il programma.

marco maddaloni massimiliano rosolino pechino express

Non è tanto una questione di qualità (tendenzialmente pari allo zero), ma di opportunità, l' ilarità plastificata di certi pubblici, conduttori e concorrenti fa l' effetto delle unghie sulla lavagna. Alcuni format come Uomini e donne, Vieni da me, Avanti un altro hanno avuto la ragionevolezza di cadere da sé; altri insistono imperterriti. Il più ipocrita è il game show Pechino Express, che con l' intuito di chi ci vede lungo quest' anno è tornato a svolgersi in Estremo Oriente. Il solito gruppo di vip di ultima scelta, tipi che hanno vinto alla lotteria travestiti da finti poveri, giocano alla caccia al tesoro nei Paesi dove la povertà c' è davvero (quando la società dello spettacolo riscopre le delizie del colonialismo).

valentina pegorer ema stokholma pechino express

Mentre gli italiani sono sigillati in casa, la truzzeria versione globetrotter continua a scorrazzare in Thailandia, Corea, Cina. Rai2 non si sogna di sospenderlo, si spera per sempre, anche se il treno delle angosce va all' incontrario. Adesso sono i cinesi a venire da noi, in onda su Italia Express. E non c' è molto da ridere.