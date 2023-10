2 ott 2023 19:53

DELICATISSIMO! - CHRISTIAN DE SICA RANDELLA LA COMPAGNIA AEREA VUELING: “NON VIAGGIATE CON QUESTA MERDA!” - L'ESPERIENZA DA INCUBO RACCONTATA DALL’ATTORE SU INSTAGRAM: “SONO PARTITO QUESTA MATTINA PER MINORCA E ARRIVATO LA SERA. HO PERSO LA COINCIDENZA A BARCELLONA PER UN RITARDO DI 2 ORE. UNA VOLTA ARRIVATO A DESTINAZIONE, TUTTI I BAGAGLI CON I VESTITI DI SCENA SONO ANDATI PERDUTI. DOMANI NON POTRÒ LAVORARE” (MAMMA MIA, CHE ANSIA TERRIBILE...)