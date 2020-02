Giuseppe Candela per Dagospia

AMICI ANTICIPA E CAMBIA GIORNO: ECCO COSA C'E' DIETRO. CARLO CONTI TRA GLI OSPITI DEL SERALE

Debutterà in anticipo il serale di Amici e cambierà giorno, andrà in onda al venerdì sera dal 28 febbraio. Missione compiuta per Maria De Filippi che da anni chiedeva una collocazione diversa dal sabato sera per il talent show? Manco per sogno. In realtà la trasmissione andrà in onda al venerdì solo per tre settimane, sfidando poi regolarmente al sabato sera Ballando con le stelle. Un giorno, il venerdì, non particolarmente semplice vista la concorrenza de La Corrida, Quarto Grado, Propaganda Live, Fratelli di Crozza e i giovani in uscita per l'inizio del week end. Stando alle nostre fonti le cose sarebbero andate diversamente da come si possono immaginare: Mediaset avrebbe chiesto praticamente in ginocchio alla De Filippi di anticipare il serale di Amici di circa un mese e di coprire anche il venerdì sera. Il tutto per un problema semplice: l'assenza di budget e di proposte.

Una richiesta di soccorso vista l'impossibilità di trasmettere ancora raddoppi del Grande Fratello Vip, Signorini deve già allungarsi per coprire il vuoto lasciato in palinsesto da L'Isola dei Famosi, quest'ultima saltata sempre per ragioni economiche. La paura di mandare allo sbaraglio le fiction che, salvo rarissimi casi, ottengono ascolti flop. Negli anni gli amici De Filippi-Conti, insieme a Sanremo 2017, si erano sfidati raramente: lo scontro è sintomo di una rottura tra i due? Il duello del venerdì sera non avrebbe intaccato i loro rapporti, tanto che Dagospia può anticipare che Conti sarà ospite in una delle prossime puntate di Amici, ovviamente quelle non in onda al venerdì sera.

CANCELLATO LO SHOW DELLA MANNOIA (E GINO PAOLI), RAI1 CHIEDE AIUTO AD AMADEUS E AL DUO GUACCERO-RUGGERI

Manovre di palinsesto anche a Rai1 dove è saltato lo show di Fiorella Mannoia, previsto prima in tre e poi in due puntate, così come non vedrà la luce lo show con Gino Paoli previsto per una serata evento. Prodotti, ricordiamo, ufficializzati nelle scorse settimane da RaiPubblicità. Il direttore Coletta si ritrova dunque con dei buchi in palinsesto da coprire, per questo Una storia da cantare con Ruggeri e Guaccero durerà quattro e non tre puntate. L'azienda ha poi chiesto ad Amadeus, reduce dal successo di Sanremo, degli speciali vip dei Soliti Ignoti, come anticipato da Tvblog, per il 14 e il 21 marzo. Aggiungiamo che il conduttore avrebbe dato disponibilità all'azienda ma solo per una puntata, quella del 21 marzo.

DIANA DEL BUFALO, NUOVO AMORE DOPO RUFFINI: DAGOSPIA SVELA LA SUA IDENTITA'

Nuovo amore per Diana Del Bufalo. Archiviata la tormentata storia d’amore con Paolo Ruffini, la bella attrice al momento in forze su Italia 1 con il flop “Enjoy” ha ritrovato l’amore. Dagospia vi svela il suo nome: si tratta del coatto tutto barba e tatuaggi Edoardo Tavassi, fratello d’arte (si fa per dire) dell’ex gieffina Guendalina Tavassi. Secondo voci vicine alla “famiglia romana” i due sono molto innamorati, ancora in gran segreto. Durerà?

A VIALE MAZZINI OCCHI PUNTATI SULL'AMICIZIA TRA COLETTA E IL MANAGER ANDREA DI CARLO

Avvisate il neodirettore di Rai1 Stefano Coletta che a Viale Mazzini hanno puntato gli occhi sul ruolo dell'amico Andrea Di Carlo, cresciuto nella sua Rai3 come redattore e autore, diventato poi casting e titolare della società Adc Management che collabora con numerosi programmi. Dagospia aveva parlato del vivace Di Carlo già nei mesi scorsi svelando che dietro la presenza a Rai3 di Pamela Prati a Chi l'ha visto?, rivelatasi poi uno scivolone mediatico, c'era proprio il manager che assisteva la showgirl dopo l'addio al duo Perricciolo-Michelazzo.

Coletta, molto stimato tra gli addetti ai lavori e forte dei risultati ottenuti negli anni, si è già messo a lavoro per i palinsesti della prossima stagione. Da Rai3 è arrivato Giovanni Anversa, professionista dal lungo curriculum, che ha affiancato il direttore già dietro le quinte a Sanremo 2020.

NEFFA GIUDICE DI X FACTOR?

Sky e Fremantle dopo i bassi ascolti dell'ultima edizione sono già al lavoro per la nuova stagione di X Factor che andrà in onda a settembre 2020. Le registrazioni, come sempre, inizieranno nei mesi più caldi con l'obiettivo di evitare gli errori commessi negli anni scorsi nella formazione della giuria. Negli ultimi giorni ha inziato a circolare con insistenza per questo ruolo l'ipotesi Neffa, Giovanni Pellino, questo il suo vero nome, era stato associato al talent condotto da Alessandro Cattelan già nel 2019 e anche nel 2018. Sarà la volta buona?

PARDO VA CON LA FIDANZATA AL CONCERTO DI GALLAGHER: "STAR" DELLA SERATA INCASSA PIU' SELFIE DI CALCUTTA

Milano ha accolto al Forum di Assago Liam Gallagher e al suo concerto potevano mancare i vip di casa nostra? Nel parterre sotto il palco avvistato il cantante Calcutta ma soprattutto Pierluigi Pardo che si è presentato in compagnia della sua fidanzata Lorenza, lei capelli corti rossi a caschetto. Il conduttore di Tiki Taka si è scatenato e ha conquistato i presenti portando a casa più selfie di Calcutta.

GIRA VOCE

1) Gira voce che Ilary Blasi non avrebbe preso affatto bene la decisione di Mediaset di far slittare alla prossima stagione L'Isola dei Famosi. La Capitana è alla ricerca di una collocazione ma soprattutto di un riscatto dopo il flop di Eurogames.

2) Il Partito Democratico attacca un giorno sì e l'altro pure la Rai, in particolare l'amministratore delegato Fabrizio Salini colpevole, secondo i democratici, di non aver fatto le nomine dei telegiornali e di non aver riequilibrato i pesi in Rai. A gestire il tutto Nicola Zingaretti? Gira voce che il segretario affiderebbe molto la pratica Rai a due suoi uomini di fiducia: lo storico portavoce Andrea Cappelli e il sottosegretario all'Editoria Andrea Martella. Non a caso i due riceverebbero molto telefonate dai piani alti dell'azienda pubblica.

3) Ma che bell'amicizia! Gira voce che il rapporto tra Marco Agnoletti, ex spin doctor e amico di Renzi, e Mario Orfeo sia sempre più solido. Spesso i due vengono avvistati insieme, con l'ex dg che lavora alacremente per avere la direzione del Tg3. Agnoletti con la sua società Jump si occupa della comunicazione di diversi artisti tra cui Fabio Fazio.

INDOVINELLI

1) L'addetta stampa è follemente innamorata del presentatore, una notizia nota negli ambienti televisivi. Il dramma si è consumato pochi giorni fa quando a un evento la signora ha visto arrivare l'amico speciale del suo stimato conduttore. Il tutto si è concluso con una vera scenata di gelosia.

2) L'opinionista dei salotti Mediaset ha improvvisamente trovato spazio in Rai, il motivo? Tutto merito del dirigente che ha i giusti agganci nel mondo della pubblicità. Di chi stiamo parlando?

3) Il noto autore nei corridoi di Cologno Monzese chiacchiera a voce alta millantando offerte da una signora della tv, in realtà è solo una fake news. Il giovanotto cerca solo di aumentare il suo potere e il suo compenso nei programmi dove attualmente lavora. Chi è?

