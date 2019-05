DIARIO DI UNA CHIAPPA – A CIAO DARWIN LAURA CREMASCHI PROVA A SOSTENERE CHE MOSTRARE IL "LATO B" SU INSTAGRAM È UN LAVORO: “NOI CREIAMO I CONTENUTI E CI FACCIAMO UN MAZZO COSÌ” – KARINA CASCELLA REPLICA AVVELENATISSIMA: “IO VEDO CHE I CULI LI FATE SOLO VEDERE SUI PROFILI” E LA “CREMASCHINA” RISPONDE FACENDOLE VEDERE… – VIDEO + FOTOGALLERY RICCA DI "CONTENUTI"

VIDEO: LA LITE TRA KARINA CASCELLA E LAURA CREMASCHI – https://www.mediasetplay.mediaset.it/article/ciaodarwin8/lite-tra-laura-cremaschi-e-karina-cascella_b100001063_a2868

Da www.mediasetplay.mediaset.it

karina cascella vs laura cremaschi a ciao darwin 4

La nona puntata di Ciao Darwin 8, in onda venerdì 17 maggio su Canale 5, ha messo a confronto le star del web contro i volti della televisione. Tante le sfide in cui le due categorie si sono misurate e tra queste non è mancato il dibattito verbale nato come di consueto dai capitani, Il Pancio ed Enzuccio e Paola Perego.

karina cascella vs laura cremaschi a ciao darwin 6

Ad animare la sfida ci hanno pensato, in particolar modo, Laura Cremaschi e Karina Cascella. "Noi siamo autori di noi stessi, creiamo i contenuti e ci facciamo un mazzo così", aveva esordito la webstar. E la risposta di Karina non si è fatta attendere: "Si parla di farsi un mazzo così, ma io vedo che i c**i li fate solo vedere sui profili".

