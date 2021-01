DICA DUCA! TUTTE PAZZE PER REGÉ-JEAN PAGE, IL DUCA DI HASTINGS DELLA SERIE NETFLIX BRIDGERTON – CON I SUOI TORMENTI E I SUOI AMPLESSI INTERROTTI HA FATTO GERMOGLIARE UNA NUOVO FORMA DI EROS DA SALOTTO: LA SCENA DELLA LECCATA DI CUCCHIAINO, L’ATTORE CHE PER MOLTI SARA’ IL PROSSIMO 007 HA ACCESO I SOGNI EROTICI E BAGNATO LE MUTANDINE DELLE ARRAPATISSIME FAN – E IL CUCCHIAINO BALZA AL PRIMO POSTO NEI SOGNI EROTICI DELLE DONNE… VIDEO

Fulvia Caprara per la Stampa

REGÉ-JEAN PAGE

La platea femminile non ha problemi ad ammetterlo. Sia le ragazze venute su a colpi di serie, sia le signore emancipate da epoca MeToo che hanno scoperto lo streaming causa Covid. La passione è intensa, trasversale, spudorata. Al centro dei messaggi di auguri e delle conversazioni social (e non) delle festività appena concluse, c'è sempre stato un solo nome, sconosciuto fino a poche settimane fa, esotico quanto basta, Regé Jean Page, ben più noto come il Duca di Hastings della serie Netflix Bridgerton, ambientata nell'Inghilterra della Reggenza.

Rege Jean-Page Phoebe Dynevor Bridgerton

Incastonato nell'impeccabile montatura della serie targata Shondaland (la casa di produzione fondata da Shonda Rhimes), il gioiello Simon Basset (il Duca si chiama così, ma il nome di battesimo riduce il carisma evocativo del titolo nobiliare) brilla al punto da far sbiadire gli altri personaggi .

Il successo del nobile scapolo, agognato dalle giovinette in età da marito, come racconta il best-seller di Julia Quinn su cui la storia si basa, ha scatenato un fragoroso tam-tam per cui, in pochi giorni, è successo che di Regè Jean Page, nato 30 anni fa ad Harare, nello Zimbawe, cresciuto a Londra, diplomato al Drama Centre London, a lungo impegnato in una punk band, si sia saputo, improvvisamente, tutto il possibile. Eppure la biografia non basta a spiegare l'enfasi con cui, nell'arco di otto episodi, il giovane attore abbia guadagnato la corona di indiscusso sex-symbol.

Rege Jean-Page Bridgerton

Titolo appena confermato dalla fresca candidatura di possibile erede dell'agente 007. Il punto è che Regé Jean Page, oltre ad avere pettorali da svenimento, labbra carnose immortalate in una pletora di Gif (tra cui primeggia quello in cui lecca un cucchiaino), gilet arabescati un po' dandy e un po' folk, impeti sbrigativi alternati agli inchini da gentiluomo, ha l'immensa fortuna di essere arrivato nel momento giusto.

Nell'epoca in cui una geniale creatrice come Shonda Rhimes decida di piazzare una nutrita pattuglia di personaggi di colore nel cuore di una storia in stile Jane Austen. Un tempo, al posto di Regé Jean Page, ci sarebbe stato, magari, un giovane Hugh Grant, inappuntabile nei costumi Regency, accattivante nei modi gentili e insieme impacciati, ma certamente privo della carica trasgressiva del Duca.

Rege Jean-Page Phoebe Dynevor

Quel brivido che, certo, viene dallla trama, ma riflette anche la forza di una grande rivoluzione culturale. Al centro del plot c'è un cavaliere dalla pelle scura che sa trafiggere, con un unico sguardo in tralice, tutti i possibili concorrenti, conquistando il cuore di un'eroina fragile, ma determinata .

A tutto questo c'è da aggiungere il periodo storico in cui siamo immersi. Il coprifuoco imposto dalla pandemia, la reclusione tra le mura domestiche, l'affievolirsi delle possibilità di nuovi incontri, l'impossibilità di immaginare relazioni non protette dall'obbligo della conoscenza e quindi della routine. Così, su quel divano casalingo dove il Covid ci ha imposto di restare, in attesa di prossime avventure rigorosamente vaccinate, il Duca, con il suoi tormenti e i suoi traumi, le sue promesse infrante e i suoi amplessi interrotti, ha fatto germogliare una forma originale di eros da solotto. Siamo tutte pazze per il Duca, e non basterà una serie a levarcene la voglia.

