DIEGO FUSARO CONTRO TUTTI A “NON È L’ARENA” - PRIMA LO SCAZZO CON IL VICEMINISTRO SILERI SULLE MASCHERINE (“USA FRASI CAFONE CHE USANO GLI ANZIANI”, “LEGGA LIBRI DI MEDICINA”) E POI BATTIBECCO CON CECCHI PAONE ("IL REGIME SE TORNA NON TORNA CON CAMICIA NERA E BRACCIO TESO", "NON C'È TRACCIA DI REGIME, QUA. FORSE IN CINA") - VIDEO

IL VIDEO SCAZZO CON CECCHI PAONE

https://www.la7.it/nonelarena/video/covid-19-fusaro-contro-cecchi-paone-il-regime-se-torna-non-torna-con-braccio-teso-paone-non-ci-sono-11-10-2020-344073

DIEGO FUSARO CONTRO CECCHI PAONE, RISSA A NON È L'ARENA SUL REGIME SANITARIO: "NIENTE CAMICIA NERA MA DPCM ED ESERCITO IN STRADA", "LI RINGRAZI!

Da https://www.liberoquotidiano.it/

DIEGO FUSARO E CECCHI PAONE

Rissa sul "regime sanitario" tra Diego Fusaro e Alessandro Cecchi Paone, ospiti in studio di Massimo Giletti a Non è l'Arena. "Il regime se torna non torna con camicia nera e braccio teso", sostiene il filosofo turbosovranista, assai critico con le misure di contenimento "liberticide" imposte dal premier Giuseppe Conte. "Non c'è traccia di regime, qua. Forse in Cina", ribatte Cecchi Paone, più "governista". "Beh, già nel suo modo di fare. Mi lasci parlare, dimostri di non essere fascista, lei è burbanzoso". "Sì ma lei dice cose sbagliate".

SILERI E DIEGO FUSARO

Poi si entra nel merito: "L'esercito in strada ricorda il Portogallo di Salazar", "Ma li ringrazi!", alza la voce Cecchi Paone. Ma Fusaro prosegue: "Il Dcpm, l'emergenza è un metodo di governo, poi non si torna più indietro come dopo l'11 settembre. Infine l'esecutivo che scavalca il legislativo, sta sparendo la tripartizione del potere".

NON È L'ARENA, RISSA IN DIRETTA TRA DIEGO FUSARO E IL VICEMINISTRO SILERI: "CAFONE", "FILOSOFO? LEGGI LIBRI DI MEDICINA"

Da https://www.liberoquotidiano.it/

"Il ragazzo si farà, è giovane". Il viceministro della Salute Pier Paolo Sileri mostra una mascherina a Diego Fusaro e si scatena la rissa a Non è l'Arena: "Questa salva la vita", gli ricorda. A Fusaro, filosofo turbosovranista turbato dalla "dittatura sanitaria" causa coronavirus, non va giù il riferimento del viceministro alla sua età: "Classica frase cafona che usano gli anziani".

SILERI E DIEGO FUSARO

Dopo una diatriba sul galateo ("Mi dia del lei", intima Fusaro), il discorso si sposta finalmente sulla sostanza, cioè le misure di contenimento dell'epidemia. Secondo il filosofo sono un ritorno al fascismo. "Mi pare esagerato", ribatte Sileri. "L'ha scritto anche il filosofo Giorgio Agamben...". "Io fossi in te leggerei un po' più libri di medicina e di salute pubblica", lo stronca il viceministro.