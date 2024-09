Giuseppe Candela per Dagospia

FRANCESCA PASCALE GUARDA A SINISTRA: IL SUO PORTAVOCE È STEFANO DI TRAGLIA

Francesca Pascale è stata ospite di Serena Bortone su Radio2, prima un passaggio da Lilli Gruber su La7 e, come svelato da Dagospia, domani sera sarebbe prevista la sua partecipazione da Berlinguer a "E' sempre CartaBianca".

Possiamo svelare che a curare la comunicazione della fu compagna di Silvio Berlusconi è Stefano Di Traglia, giornalista ed ex fedelissimo di Pierluigi Bersani di cui è stato anche portavoce.

ALESSANDRO CATTELAN CONDURRA' SANREMO GIOVANI (E NON SOLO)

Non sarà Carlo Conti a condurre Sanremo Giovani su Rai2, lo ha confermato ieri sera il direttore artistico della kermesse al Tg1. Chi ci sarà alla conduzione? Per i lettori di Dagospia si tratta di una non-notizia che abbiamo già svelato lo scorso 6 giugno.

Si tratta di Alessandro Cattelan, la trattativa con la Rai, come avevamo scritto, prevederebbe per lui anche la conduzione del DopoFestival e una serata del Festival. La firma ancora non c'è, quando arriverà Conti andrà al Tg1 per l'annuncio. Questa volta per davvero.

IL DAGOSCOOP, LE SMENTITE E LA CONFERMA DI BELEN. DE MARTINO E MARCUZZI, DAL FLIRT ALL'OSPITATA DI COPPIA (PER SPOSTARE L'ATTENZIONE MEDIATICA)

Il format è ormai vecchio e lo conoscete tutti: scoop di Dagospia, pioggia di smentite. Poi le conferme arrivano con il tempo, in questo caso ci aveva pensato Belen sui social a confermare il flirt tra Alessia Marcuzzi e il potentissimo e intoccabile Stefano De Martino, con contrattone tra gli 8 e i 9 milioni di euro in tasca.

L'ad Roberto Sergio, con l'ok di Carlo Conti e Beppe Caschetto (che gestisce entrambi), ha apparecchiato per la prima di "Tale e Quale Show" l'ospitata del ballerino nello show in cui Marcuzzi ha preso il posto di Loretta Goggi. Un modo per spostare l'attenzione dalle voci di una vicinanza ad Arianna Meloni (smentita da entrambi)? Dietro le quinte i due non si sarebbero nemmeno rivolti la parola, un saluto gelido e una Marcuzzi in fortissimo imbarazzo.

ASCOLTI IN CALO PER PINO INSEGNO A REAZIONE A CATENA: RIUNIONI A VIALE MAZZINI

A Viale Mazzini non se lo aspettavano. Consideravano il format blindato ma "Reazione a Catena" è in forte affanno dal punto di vista auditel, con Scotti pericolosamente vicino e cinque punti in meno rispetto all'edizione 2023. Nei giorni scorsi, come accennato da LaPresse, si è tenuta una riunione ai piani alti per capire il da farsi.

Perché il calo può incidere sul Tg1 di Chiocci e proprio dalle parti del notiziario spingerebbero per un ritorno anticipato de L'Eredità, ma i dirigenti meloniani non sono convinti. Togliere Insegno, amico della Premier Meloni, prima di inizio novembre vorrebbe dire ammettere il flop e bruciare un volto su cui hanno puntato e non poco. Al momento non ci saranno cambi di programmazione.

IL FINTO FLIRT TRA STEFANIA ORLANDO E FURKAN PALALI DI TERRA AMARA

È bastato un video di pochi secondi, una foto rilanciata sui social dal settimanale "Chi" per far urlare al nuovo flirt tra la showgirl per mancanza di show Stefania Orlando e Furkan Palali, attore turco di "Terra Amara" e nuovo concorrente di "Ballando con le Stelle". Nessun flirt, i due condividono il gruppo di lavoro.

GLI SCAZZI DI DEL DEBBIO IN ONDA NON PIACCIONO AI VERTICI MEDIASET

Gli scazzi in onda di Paolo Del Debbio ormai non fanno notizia. Alza il tono della voce, pronuncia parolacce, si mostra infastidito con gli autori e la regia. Atteggiamenti non graditi ai piani alti di Mediaset, dove pure il giornalista gode di grande stima. Amato dalla Premier Meloni e stimato dai fratelli Berlusconi. Ma il messaggio è chiaro: "Paolo si deve dare una calmata".

TROCCHIA-GIUDICE, IL GIORNALISTA DE 'LA VERITA'' AUTORE DELLO 'SCOOP' LAVORA AD AGORA'

La richiesta di archiviazione dei magistrati non è bastata alla Rai che ha deciso di far saltare il contratto di Sara Giudice come inviata del nuovo talk show di Rai2 condotto da Antonino Monteleone. Il caso è esploso nei giorni scorsi, la giornalista è accusata, insieme al compagno e collega Nello Trocchia, di una presunta violenza nei confronti di una cronista che ha sporto denuncia.

La notizia era stata comunicata da "La Verità" in un articolo firmato dal giornalista Simone Di Meo. Pochi sanno che Di Meo ha iniziato una collaborazione con "Agorà Estate" e ora figura tra gli autori di "Agorà Weekend".

INDOVINELLI

1) Nel mondo sportivo milanese si chiacchiera sempre parecchio. Dicono che tra una giornalista sportiva e un noto telecronista sarebbe esplosa la passione. Di chi si tratta?

2) "Questa si sente Beyoncé", hanno esclamato diversi giornalisti dopo aver assistito ai suoi atteggiamenti in pubblico. La cantante nata in un talent show è diventata davvero così snob o è colpa del suo gruppo di lavoro che cerca di blindarla eccessivamente?

3) Il giornalista che piace a destra è salito ai piani alti per chiedere un cambio di collocazione per la sua trasmissione. Paura per gli ascolti. La spunterà?

