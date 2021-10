DIETRO LA ROTTURA TRA ELODIE E MARRACASH CI SAREBBE L’INTERESSAMENTO DEL RAPPER PER UN’ALTRA CANTANTE IN ASCESA: LA DARKISSIMA ROSMY

Ivan Damiano Rota e il rutilante Ruotino di Scorta per Dagospia

I fan sono andati in tilt per il gossip sulla presunta fine della storia tra il rapper Marracash e Elodie. Nessuno dei due ha per ora o confermato o smentito le voci che circolano. Siamo peró in grado di fornirvi un dettaglio esclusivo di cui tutta Milano parla: alla base della rottura ci sarebbe l’interessamento del rapper per un’altra cantante in ascesa ovvero la bella e darkissima Rosmy. Lei é anche attrice di teatro ed é erede della famiglia di musicisti di arpa e violino e girovaghi Trinchitella. Insomma, un pezzo da novanta.

Come si é detto, Johnny Deep si é presentato con un’ora e mezza di ritardo alla conferenza stampa alla Festa del Cinema di Roma. Il motivo parrebbe sempre lo stesso: sembra che l’attore non volesse lavarsi e dopo varie insistenze sarebbero riusciti a buttarlo in doccia.

Dal tramonto all’ Alba. Nonostante molti, Cristiano Malgioglio in primis, critichino le sue esibizioni e Tale e quale Show, Alba Parietti sta riscontrando un incredibile successo tanto che le persone da lei imitate, da Loredana Berté a Patty Pravo a Ornella Vanoni si sono complimentate con lei non tanto per le doti canore quanto per l’impegno. Strano l’atteggiamento della giudice Loretta Goggi: prima spende belle parole per l’Alba nazionale e poi la posiziona sempre all’ultimo o al penultimo posto...

Lite furibonda al GF Vip tra “Kationa” Ricciarelli e Carmen Russo a causa, diciamo, di un biliardo: la soprano ha detto che mentre giocava con stecca e palla, la Russo e Jo Squillo avrebbero fatto commenti cattivi e stabilito strategie su chi nominare: urla, epiteti poco edificanti dopo che Katia ha nominato la sessantenne ballerina. Adriana Volpe e Sonia Bruganelli hanno confermato in toto quanto detto dalla Ricciatelli

Tutti stanno parlando di Alvise Rigo, il consueto sex symbol “a scadenza annuale” di Ballando con le Stelle e questa volta Milly Carlucci ci ha visto lungo in tutti i sensi. Si dice che il muscoloso campione si rugby sia incredibilmente dotato e che sia un tombeur de femmes seriale. Ora pare ci sia già del tenero con la sua insegnante di ballo Tova Villför.

Non solo trash: come si é visto il GF Vip e il suo conduttore Alfonso Signorini si sono dimostrati in grado di fare un piccolo miracolo: far intervenire i n meno di tre giorni la Farnesina riguardo la vicenda di Chico Forti condannato all’ergastolo negli States. Questo grazie anche a Jo Squillo che da anni chiede l’estradizione del detenuto in Italia e che per lui all’interno della casa aveva intrapreso uno sciopero della fame interrotto ieri sera. Chicco Forti le ha inviato una lettera che non é stata letta durante il programma.

Ma chi é Bruno? Sempre al GF Vip, Alfonso fa questa domanda a Miriana Trevisan chiedendole se é il suo amore lasciato a Milano e se é per questo che non si lascia andare con Nicola Pisu. Lei cade dalle nuvole dicendo che é solo un amico. Dopo la diretta peró la donna inizia a chiedersi come mai le sia stata fatta questa domanda è precisa che con altri artisti ha anche prestato l’immagine per l’azienda di questo imprenditore di nome Bruno. La Trevisan ha paura che qualcuno si sia inventato qualcosa...

Mow ha pubblicato un'immagine e un commento del noto e visionario scultore Fabio Viale, circa un'opera inedita. Viale é famoso in tutto il modo anche per le sue madonne e le sue sculture con pneumatico. In questo caso si tratta di una scultura iper realistica in marmo, che si ispira al famoso “Fauno Barberini” conservato alla Glipoteca di Monaco di Baviera, che ha però le fattezze del celebre pornodivo Rocco Siffredi che a AM Network ha detto: «Farò un film enorme su questa scultura per onorare l'opera d'arte» e sui social ha scritto :” Fabio Viale mi ha dedicato questa statua ovviamente di grandi dimensioni...

Altro artista, altra corsa: si parla di un nuovo progetto televisivo “pop” per Francesco Vezzoli forse in collaborazione con Fedez. Un’artista che ama Vezzoli alla follia (e forse lui non lo sa) é Sabrina Salerno ora nel cast di Ballando con le Stelle. Lei , la regina del pop con Boys e Sexy Girl, sarebbe una icona ideale per Vezzoli, uno degli artisti piú geniali e trasversali al mondo.

“Vedo che fuori dalla casa c’ é un bel ragazzone” dice Barbara D’Urso a Pomeriggio Live giorni orsono nello spazio dedicato al GFVIP Vip. Michele Cucuzza le chiede chi é e la conduttrice dice:” Chi è? Ehm…chi è?”. Si trattava di Andrea Casalino. Inutile dire che, dopo la gaffe in questione, l’episodio è stato commentato sui social dal popolo del web. A proposito di Casalino, il nuovo “comodino” del GF Vip ora giá eliminato, ha avuto il suo quarto d’ora di celebritá durante la diretta del GF Vip dicendo che Miriana Trevisan lo corteggiava pesantemente anche con battute hot. Un altro gentleman.

E ora arriva anche la sorella di Anna Tatangelo. Al settimanale DiPiù diretto da Osvaldo Orlandini ha confessato: A parlare della situazione è stata anche la sorella di Anna Tatangelo, al settimanale DiPiù ha raccontato i retroscena della rottura tra i due: “Tutta la famiglia ci è rimasta male quando è finita tra Anna e Gigi (D’Alessio). Ricordo che Anna mi chiamò la sera al telefono e mi disse: ‘Le cose non vanno più come prima’. Perché si sono lasciati? La vera colpa il lavoro. Entrambi sempre con la valigia in mano, dopo vari tira e molla alla fine non sono più riusciti a trovare un punto di incontro.” Ora siamo più tranquilli...

Che fine ha fatto Mascia Ferri, la “panterona” del primo Grande Fratello diventata famosa per sua battuta hot “Uccelli, venite “? Dal 2006 è sposata con l’imprenditore Cristiano Ricciardella (si è sposata in nero).La coppia ha due figlie: Nina, nata nel 2007, e Lola, nata nel 2013. Ora con il marito gestisce tre ristoranti. Altro che panterona...

Il promettente e “metallico” attore non ha mai avuto delle relazioni di prim’ordine, ma,pur di arrivare, ha dormito nei letti di tanti. Prima con un agente finito in manette, poi con un fotografo di dubbia fama e con un politico anche lui detenuto. Ora, dopo vari uomini ecco una donna nella vita di questo arrivista: é l’ex moglie di un famoso attore...

