Estratto dell’articolo di Gianni Lorena per “Novella 2000”

Tutti i quotidiani hanno scritto della separazione consensuale tra Chiara Ferragni e Fedez, al secolo Federico Lucia. “Consensuale” sul vocabolario a un significato molto preciso: significa di comune accordo, senza litigi, essere arrivati a una decisione in grande serenità. Nulla di più lontano dallo stato delle cose, perlomeno sentendo quello che dicono le persone vicine alla ex coppia dello show business italiano.

Lei pare che sia più seccata con lui, non apprezza certi suoi atteggiamenti pubblici, e si discosta molto dai contenuti delle canzoni che la riguardano a partire da Sexy shop arrivando ad Allucinazione collettiva dove i riferimenti biografici sono più che evidenti.

Lui è più che infastidito dalle frequentazioni di lei, si è parlato di un paio di uomini che le sono stati intorno, e oggi si parla di Giovanni Tronchetti Provera, non solo, ma pare che quando parla di lei con altre persone Fedez usi frasi non proprio simpatiche come “la signorina Chiara Ferragni”.

Tutto questo tra gente che si è amata così tanto, una delle coppie più innamorate che si siano viste in TV come sul web è molto triste, e chi vuole loro bene spera che presto possano trovare un modus viventi che permetta loro di vivere con maggiore serenità il loro attuale stato di ex. [...]

In Allucinazione collettiva, di cui parlavamo sopra, una canzone perfino struggente, Fedez canta: “La nostra è una gara a chi corre ai ripari/Finché magistrato non ci separi”. Bene, adesso siamo arrivati alla separazione, gli accordi sono chiari. Fede non dovrà dare nessun denaro all’ex moglie, che sarà ex tra sei mesi quando il divorzio sarà effettivo, e si è detto più che disponibile a mantenere i bambini (spese per l’istruzione, lo sport e la salute).

E ci sono anche i comunicati dell’avvocatessa di lei, Daniela Missaglia, che chiarisce: «I figli saranno in affidamento congiunto, lui pagherà le scuole, lo sport e le spese mediche. Corre l’obbligo precisare quanto segue: l’accordo – in fase di sottoscrizione e deposito – non prevede un contributo pecuniario di mantenimento per i figli, misura del tutto legittima cui la signora Chiara Ferragni ha rinunciato privilegiando, con spirito conciliativo e con buon senso, il rapido raggiungimento di un’intesa, anche nel superiore e preminente interesse dei minori».

All’inizio le richieste non erano state queste: pare che Chiara avesse chiesto attraverso il suo avvocato un assegno di mantenimento mensile di 20mila euro per i bambini. Sottolineiamo: pare.

Dal canto suo Fedez attraverso i suoi legali, in testa l’avvocato Alessandro Simeone, pare fosse più che disponibile per il mantenimento dei bambini, la retta scolastica di entrambi (la scuola privata costa circa 20mila euro per ognuno), le spese per lo sport e le spese mediche, che ci auguriamo siano pressoché nulle.

Nell’ambiente degli avvocati si dice che lui abbia però chiesto a questo punto di fronte alla richiesta dei 20mila euro, in cosa sarebbero consistite queste spese mensili visto che i bambini, al di là delle scuole private costosissime, conducono una vita molto normale.

In effetti 20.000 al mese per due bambini sono sembrati a tutti una richiesta esorbitante: anche se sono figli di ricchi che mangiano tutti i giorni caviale e champagne, e anche se dovessero vestire con capi più che costosi, più di tanto non si può spendere. Così, pare che Chiara abbia preferito desistere su questo punto, semmai fossero vere queste notizie sui 20.000 euro.

In ogni caso pace è fatta. Certo una pace armata, non siamo ancora nella fase di quella che un domani potrebbe chiamarsi una famiglia allargata dopo un divorzio.

Ma non c’è da allarmarsi: è sempre così dopo una separazione, si rimane scottati dal fallimento di una relazione su cui tutti e due avevano creduto.

Non posso non pensare a Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti: quando si separarono ci furono tensioni spaventose, lacrime, incomprensioni, accuse, poi tutto si è appianato, la loro figlia Aurora è cresciuta benissimo e Eros e Michele sono diventati amici, oggi possono contare l’una sull’altro, senza riserve, in nome di una solidarietà concreta, un sentimento importante tanto che qualcuno addirittura ha ipotizzato che potessero rimettersi insieme.

Tornando a Chiara Ferragni, magari ha già trovato un nuovo compagno: oggi è legata a Giovanni Tronchetti Provera, figlio di Marco Tronchetti Provera e Cecilia Pirelli, due cognomi che a Milano vengono considerati pari all’alta aristocrazia imprenditoriale. E per l’ex marito questa non è stata una brutta notizia, ma nemmeno una bella notizia, ormai dal punto di vista sentimentale nei confronti di Chiara ogni passione è spenta.

Fedez invece da quando si è separato è volato di fiore in fiore e chi gli vuole bene dice che ha fatto bene perché chiodo schiaccia chiodo. Oggi forse ha una nuova fiamma, ma pare che non sia confermata la sua frequentazione sentimentale con Costanza Rattazzi, figlia di Lupo Rattazzi, a sua volta di figlio di Susanna Agnelli, sorella dell’Avvocato, e del conte Urbano Rattazzi.

Pare che il conte Lupo confidandosi con un amico abbia detto che la figlia che è una sorta di genio, laureata alla Bocconi e che si è trovata un lavoro con le sue sole forze, non abbia certo tempo da perdere con un rapper, avendo interessi diametralmente opposti. Ma si sa che gli opposti si attraggono e si sa anche che certi giri borghesi sono molto, molto noiosi anche per ragazze dal nome altisonante (ricordate quando la principessa Beatrice Borromeo si fidanzò con Tommaso Buti?).

Dicevamo tra Fedez e Chiara la pace è armata: pare che rapporti non siano assolutamente sereni e che per evitare scontri o, come si dice oggi nell’ambiente dei rapper, dissing, si parlino solo attraverso i loro legali e i rapporti tra i legali e la controparte non sono certo all’insegna della coesistenza pacifica. Ma, ripetiamo, all’inizio è sempre così: qualsiasi mossa da parte dell’ex viene vista come l’azione di un nemico. […]

