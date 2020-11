26 nov 2020 13:14

IN DIFESA DI ''DETTO FATTO'' - ADINOLFI: ''FANNO GLI IRANIANI PERCHÉ QUELLO SPAZIO TV FA GOLA, POI MERCIFICANO IL CORPO FEMMINILE IN OGNI MINUTO DEI LORO PROGRAMMI'' - LUPPOLI: ''DA DONNA MI SENTIRÒ PIÙ OFFESA DA CHI USA LA PROPRIA FEMMINILITÀ (CHE SIGNORA CHE SONO) PER RAGGIUNGERE UNA POLTRONA, UN CONTRATTO...CHE DA UN TUTORIAL IRONICO SU COME FARE LA SPESA COI TACCHI'' - ''FEMMINISMO PER ME VUOL DIRE LIBERTÀ DI ESSERE CHI VOGLIAMO. QUINDI ANCHE DI ANCHEGGIARE IN UN SUPERMERCATO. ATTENZIONE PERCHÉ IL PENSIERO UNICO VA COMBATTUTO, NON SOSTITUITO AD UN ALTRO PENSIERO UNICO''