19 feb 2021 19:10

DILETTA HA SCATENATO IL SOLITO CAN CAN – LA REGGIMICROFONO DI DAZN REGALA ALL’ATTORE TURCO CAN YAMAN PER SAN VALENTINO UN CAVALLO E VIENE SPERNACCHIATA SUL WEB. GLI ATTACCHI ALLA NUOVA COPPIA DI CARTONE MANDANO IN TILT LA MADRE DELLA LEOTTA BECCATA PER LE STRADE DI ROMA INSIEME ALL’ATTORE TURCO - “CERTE PERSONE SONO COME I CASTORI, PASSANO LA VITA A ROSICA’…"