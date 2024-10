DILETTA, QUESTA "TALPA" NON S’HA DA VEDERE! RINVIATO DI NUOVO IL PROGRAMMA SU CANALE 5 - LA NUOVA EDIZIONE DEL REALITY, LE CUI REGISTRAZIONI SONO GIÀ TERMINATE, NON PARTIRÀ PIÙ IL PROSSIMO 11 NOVEMBRE - ATTESA PER OTTOBRE, "LA TALPA" ERA STATA COLLOCATA AL POSTO DEL "GRANDE FRATELLO", MA NELLE ULTIME ORE È ARRIVATO UN NUOVO SLITTAMENTO. DILETTA: “SARÀ UN PROGRAMMA TRIDIMENSIONALE, CON UNA PARTE DI AZIONE PURA, UN’ALTRA PIÙ EMOTIVA E UNA PARTE DI SPIONAGGIO” (CIAO, CORE)

Da corrieredellosport.it

diletta leotta

Brutte notizie per i fan de La Talpa. Il reality show di Diletta Leotta era pronto a tornare in onda dopo sedici anni dall'ultima edizione ma la data di inizio è stata rinviata ancora una volta da Mediaset. Atteso per ottobre, il programma era stato poi collocato all’11 novembre, al posto del Grande Fratello, ma nelle ultime ore è arrivato un nuovo slittamento. Stando ai palinsesti ufficiali, in quella data dovrebbe andare in onda un film, Fino all’ultimo indizio.

Quando inizia La Talpa su Canale 5 con Diletta Leotta

Resta quindi da capire quando inizierà La Talpa su Canale 5. Forse lunedì 18 novembre ma per ora non c'è nulla di certo. Le registrazioni, avvenute in una villa esclusiva a Viterbo, sono già terminate da qualche settimana. "È un progetto straordinario, ci ho messo tutta me stessa per mettere in piedi questo primo figlio televisivo", ha dichiarato Diletta a Verissimo. "Sarà un programma tridimensionale, con una parte di spionaggio, una parte di azione pura, con missioni e prove al limite della sopportazione umana, e una parte più emotiva".

diletta leotta45

Tutte le novità de La Talpa con Diletta Leotta

diletta leotta

Sono 10 i vip che si destreggeranno tra intrighi, sospetti, alleanze e false amicizie. Il montepremi è da vincere tutti insieme, tranne uno: la Talpa. Ecco i nomi: Andrea Preti, Ludovica Frasca, Elisa Di Francisca, Orian Ichaki, Lucilla Agosti, Marina La Rosa, Marco Melandri, Alessandro Egger, Gilles Rocca e la coppia formata da Veronica Peparini e Andreas Muller, che partecipa come un unico concorrente. Rispetto al passato non ci sarà un classico studio bensì una Corte delle spie dove si interagirà con Diletta Leotta e una Villa delle spie, in cui i concorrenti vivranno e dove si svolge il reality.

diletta leotta 2 diletta leotta foto di ferdinando mezzelani gmt 023 diletta leotta foto di ferdinando mezzelani gmt 022 diletta leotta foto di ferdinando mezzelani gmt 014 diletta leotta foto di ferdinando mezzelani gmt 016 diletta leotta foto di ferdinando mezzelani gmt 006 diletta leotta foto di ferdinando mezzelani gmt 008 diletta leotta foto di ferdinando mezzelani gmt 003 diletta leotta foto di ferdinando mezzelani gmt 010 diletta leotta foto di ferdinando mezzelani gmt 017 diletta leotta foto di ferdinando mezzelani gmt 019 diletta leotta foto di ferdinando mezzelani gmt 018 diletta leotta foto di ferdinando mezzelani gmt 021 diletta leotta foto di ferdinando mezzelani gmt 020 diletta leotta foto di ferdinando mezzelani gmt 025