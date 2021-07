DIMENTICATE I FOO FIGHTERS! LA BAND DI DAVE GROHL ORA SI CHIAMA “DEE GEES” E SI È DATA ALLA DISCO MUSIC – IL GRUPPO AMERICANO PER IL “RECORD STORE DAY” HA PUBBLICATO UN VINILE CHE CONTIENE LE COVER DI 5 GRANDI SUCCESSI DEI BEE GEES, INTITOLATO “HAIL SATIN” – IL CANTANTE, EX BATTERISTA DEI NIRVANA: “IN VITA MIA NON HO MAI CANTATO IN QUELLA MANIERA. HO FINITO IN SEI MINUTI, AVREI POTUTO FARLO 25 ANNI PRIMA…” - VIDEO

Marinella Venegoni per “La Stampa”

dee gees hail satin

Ci sono dei momenti topici - come questi - nei quali paiono benedette le sorprese che alleggeriscono e fanno sorridere. E ha fatto sorridere, tra le poche, l'idea che i Foo Fighters, maschiaccioni tutti schitarrate e batteria indiavolata, abbiano abbracciato (in occasione del recente Record Store Day) il mondo dei Bee Gees: gli Anni Settanta morbidi e ineccepibili, che cantavano la febbre del sabato sera, tornano in un vinile omaggio intitolato Hail Satin, benvenuta seta, per il quale la band si è trasformata in Dee Gees.

dee gees you should be dancing

Con un leader che viene dai Nirvana come Dave Grohl, il salto è risultato alquanto radicale; soprattutto hanno sorpreso i coretti e i falsetti, tra i quali svettano quelli del batterista Taylor Hawkins e dello stesso Grohl, che ha poi confessato: «In vita mia non ho mai, ma mai, cantato in quella maniera. Ho finito in sei minuti, avrei potuto farlo 25 anni prima».

foo fighters in versione dee gees

Il bello è che le 5 canzoni scelte sono classici veri dei Bee Gees: You Should Be Dancing, Night Fever, Tragedy, Shadow Dancing, More than a Woman. Il meno bello è che la scelta è stata di coverizzare in modo letterale, senza un gusto più personale, anche se una certa aria di hard disco alla fine viene fuori, fra chitarre elettriche e batteria. Sono stati abbastanza criticati, i Foo, per l'eccentrica scelta. Ma chi mai tra i loro fans avrà sentito nominare i Bee Gees prima d'ora? La memoria è andata ormai.

dave grohl dee gees you should be dancing 2

Si avverte una certa resistenza fra gli accoliti: cosa che la band ha cercato saggiamente di prevenire dedicando il lato B del vinile a canzoni dall'ultimo recente album: Making a fire, Shame shame e Waiting on a War in versione live; e anzi di quest' ultima Grohl (52 anni) ha raccontato la genesi: «Da bambino cresciuto nella periferia di Washington, ho sempre avuto paura della guerra. Avevo incubi a base di missili nel cielo e soldati nel mio cortile, per lo più a causa delle tensioni politiche dei primi '80 e della vicinanza alla capitale della nazione. La mia gioventù è passata come sotto una nuvola nera di un futuro senza speranza.

BEE GEES

L'autunno scorso, mentre la portavo a scuola, mia figlia mi ha chiesto: «Papà, ci sarà una guerra?».

Mi si è gelato il sangue e ho capito che stava vivendo sotto la stessa nuvola nera che io percepivo 40 anni fa». Altro che discomusic. Chiudono l'album No Son of Mine e Cloudspotter.

Anche nei concerti affollatissimi che da un mesetto si dipanano per gli Usa, tutti rigorosamente per soli possessori di Green Card e tutti affollatissimi, con implacabili gruppetti di No Vax davanti alle entrate (tutto il mondo è paese) i Foo si buttano sulle note dolci almeno di You Should Be Dancing ed è come far convivere pacificamente Yin e Yang.

foo fighters in versione dee gees 2

Tre ore di concerto che suonano, nelle cronache yankee, come liberazione da lunghi mesi di chiusure, dentro le quali si è sì come rimasti prigionieri, ma soprattutto si è pensato, creato, ascoltato, con esiti così imprevedibili come questa operazione Bee Gees. Dei tre fratelli della leggendaria formazione è rimasto in vita solo Barry Gibb, 75 anni e ancora attivo anche nel falsetto. Non è detto che quando passeranno nei dintorni della Florida dove vive, i Foo non se lo ritrovino sul palco a cantare con loro. Il 12 giugno 2022, saranno poi in concerto a Milano. -

