DIN-DON DANDINI! – ALDO GRASSO STRONCA (PER L’ENNESIMA VOLTA) SERENA DANDINI E LA SUA NUOVA TRASMISSIONE: “A VOLTE RITORNANO, E LEI RITORNA SEMPRE. L’IMPRESSIONE È CHE ‘GLI STATI GENERALI’ SIA UN PROGRAMMA DI COMICITÀ CLASSICA MA DA ANNI ’80 – “MOMENTI IMBARAZZANTI COME IL PREDICOZZO DI DARIO ARGENTO. E VOGLIAMO PARLARE DEI ‘THE PILLS’, ANCORA E SEMPRE RELEGATI AL RUOLO DI ETERNE PROMESSE?” – LA VECCHIA INIMICIZIA TRA L’ALDISSIMO E LA FONDATRICE DI “A.V.A.G.” (ASSOCIAZIONE VITTIME DI ALDO GRASSO)

Aldo Grasso per il “Corriere della Sera”

serena dandini gli stati generali

A volte ritornano e Serena Dandini ritorna sempre. Come Corrado Augias. Del resto, Rai3 di Stefano Coletta è, per metà, un trionfo di storie minime e, per l' altra metà, un ricarico di «vecchi successi» di Angelo Guglielmi.

serena dandini ospita dario argento a gli stati generali

L' impressione (più di un' impressione) è che Gli Stati Generali sia un programma di comicità «classica», ma da anni Ottanta: gli «ecco a voi», le famose risate della Dandini, le imitazioni («la grammatica Noschese» secondo l' innovativo Fabio Volo), la tv che prende in giro sé stessa, i finti spot, la finta serie, la ricomparsa sotto altro nome di Elio e le Storie Tese, a proposito di eterni ritorni (Rai3, giovedì, ore 21.20).

aldo grasso serena dandin

Poi, certo qualche numero riesce meglio (il Giuseppe Conte di Neri Marcorè che si esprime come se stesse conducendo un' assemblea di condominio), Elio che canta la traduzione in italiano di All you need is love dei Beatles, l' omaggio di Valerio Aprea allo sceneggiatore Mattia Torre e poco altro. Il resto pare irrimediabilmente vecchio, con in bocca il retrogusto del già visto anche se la gag è nuova, a cominciare da Martina Dell' Ombra nei panni della conduttrice sovranista innamorata di Salvini (se questa è satira!).

NERI MARCORE IMITA GIUSEPPE CONTE

Ci sono stati persino momenti imbarazzanti come il predicozzo di Dario Argento sulla paura, anzi sulla politica della paura («Io non voglio essere un maestro di questa paura, non ho mai avuto paura di chi è diverso da me. Il terrore puro viene quando ci scopriamo tutti uguali») e l' intervista a quella simpatica svalvolata di Jane Birkin; forse era meglio risentire Je t' aime, moi non plus e capire se oggi ha ancora senso. E vogliamo parlare dei «The Pills», ancora e sempre relegati al ruolo di eterne promesse? Il fatto è che Viva RaiPlay è un' ingombrante pietra di paragone; in più viviamo in un clima di eterna arrabbiatura, di storpiature della politica, di confusione dei ruoli. Difficile far ridere.

l'imitazione della leosini a gli stati generali serena dandini 2 serena dandini 1 serena dandini guzzanti dandini serena dandini foto di bacco