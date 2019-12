DIO CE NE SCANZI – IL CONSIGLIO DI VITTORIO FELTRI A MARCO TRAVAGLIO: "IL FATTO QUOTIDIANO PERDE COPIE? DEVI CACCIARE ANDREA SCANZI" – LA REPLICA: "POSA IL FIASCO LITTORIO, DAI. MA QUANTO ROSICANO A 'LIBERO'? SON DIVENTATO LA LORO OSSESSIONE..." - TRA I DUE NON CORRE BUON SANGUE, DUE ANNI FA IL DIRETTORE EDITORIALE DI "LIBERO" SCRISSE: "CARO SCANZI, NON AVEVI BISOGNO DI SCRIVERE UN ARTICOLO VOLGARE SU DI ME PER DIMOSTRARE DI ESSERE UN COGLIONCINO. È NOTO A TUTTI DA TEMPO CHE LO SEI. SAPPI CHE È MEGLIO BERSI UN WHISKY CHE BERSI IL CERVELLO COME FAI TU"

Dal profilo facebook di Andrea Scanzi

Ma quanto rosicano a Libero? Son proprio diventato la loro ossessione. E la cosa geniale è che Littorio Feltri, l’uomo che sussurrava ai gin tonic, tira pure in ballo le copie vendute. Cioè: LUI, che vende dieci volte meno di me, e che ha scritto un libro (uscito in contemporanea col mio) che non ha comprato neanche un Senaldi qualsiasi, parla di copie vendute con ME. Con ME.

Ma a che giro di Glen Grant rancido è arrivato, questo qua? Sarebbe come se il Poro Schifoso dicesse a Messi che non sa dribblare. Posa il fiasco Littorio, dai. (E non avete letto quel che mi scrive in privato Senaldi. Li adoro, questi ragazzacci)

Da www.liberoquotidiano.it

Vittorio Feltri dà un consiglio interessante a Marco Travaglio per frenare l'emorragia di copie. "Risulta che Il Fatto Quotidiano abbia perso in ottobre", scrive su Twitter Feltri, "rispetto allo scorso anno l’11 per cento delle copie vendute. Consigliamo a Travaglio: se vuole riguadagnarne altrettante basta che perda il buttafuori Andrea Scanzi".

Andrea Scanzi, che da quando ha smesso di farsi le lampade ha perso un po' di quel fascino tamarro che lo distingueva dalla massa, non è simpaticissimo a Feltri. Due anni fa gli scrisse infatti: "Caro Andrea Scanzi non avevi bisogno di scrivere un articolo volgare su di me per dimostrare di essere un coglioncino. È noto a tutti da tempo che lo sei. Sappi che è meglio bersi un whisky che bersi il cervello come fai tu".

