I DISCORSI DEL CAZZO DI SANDRA MILO: “CRAXI ERA UN UOMO IMPORTANTE, ANCHE SOTTO QUELL’ASPETTO…” - “ERA AFFASCINANTE, ERA UNA PASSIONE, MA NON UN AMORE. LA PASSIONE È INIZIATA QUANDO MI HA VISTO IN TELEVISIONE OSPITE DI MAURIZIO COSTANZO A ‘BONTÀ LORO’. AVEVO UN CAPPELLINO CON LA VELETTA CHE LO COLPÌ MOLTO, E MI CHIAMÒ SUBITO. INIZIAMMO COSÌ A FREQUENTARCI - CI INCONTRAVAMO A ROMA, A CASA DI UNA CONTESSA SUA AMICA A PIAZZA NAVONA, E POI ALL’HOTEL RAPHAEL…”

Massimo Murianni per Novella 2000

SANDRA MILO

“Era un uomo importante, anche sotto quell’aspetto». Sandra Milo ricorda così Bettino Craxi, quando le chiediamo com’era nell’intimità l’ex leader socialista, l’uomo che è stato suo amante per diversi anni.

«Sono goloso. Di tutto», dice Pier Francesco Favino diventato Craxi in Hammamet, il film di Gianni Amelio che tanto sta facendo parlare. Citiamo a memoria la battuta, potrebbe non essere letterale, ma il concetto c’è: nel suo esilio volontario in Tunisia (c’è chi parla di latitanza), l’ormai ex leader socialista dichiara la sua voracità, lasciando intendere che non solo di cibo sta parlando. E di cos’altro, Sandra Milo lo sa bene.

SANDRA MILO E BETTINO CRAXI

«Era un uomo molto intelligente, e dunque curioso. Inseguiva la conoscenza, come Fellini, tutte le persone di grande talento hanno questa curiosità insaziabile, come se il tempo sfuggisse loro e non avessero la possibilità di conoscere e vedere tutto».

Con la sua voce inconfondibile, un tono infantile in una donna che ha vissuto molto, Sandra racconta volentieri della sua storia con Bettino Craxi, un uomo che ha difeso sempre, anche quando è caduto in disgrazia. La memoria è fatta di aneddoti, immagini, quadri che si rincorrono con una successione temporale non chiarissima. Ma sono lucidissimi i sentimenti e le emozioni.

sandra milo foto di bacco (3)

Signora Milo, quando ha conosciuto Craxi?

«Ci siamo conosciuti che era un ragazzo, e siamo diventati amici quando lui è diventato segretario del Psi a Milano».

Parliamo degli inizi degli Anni Sessanta, dunque, un Craxi neanche trentenne.

«Poi ci siamo rivisti a Roma, quando lui fu eletto segretario del partito, al Comitato centrale dell’Hotel Midas di Roma. Quella fu una grande svolta, c’era un grande entusiasmo intorno a lui».

Luglio 1976, il punto di inizio del lungo potere craxiano, finito poi nel febbraio 1993 con le inchieste di Tangentopoli. Sandra, seguiva la politica, oltre che l’uomo?

STEFANIA E BETTINO CRAXI

«Ho sempre avuto un credo socialista, fin da ragazzina. A 12 anni leggevo Marx, Engels, Lenin, Proudhon… mi volevo costruire una coscienza sociale ed ero molto attratta dall’idea socialista. Andavo ai comizi, di Togliatti, di Nenni. Bettino, era il pupillo di Nenni, ed era un uomo molto affascinante, molto seduttivo, con una voce fantastica».

Spesso lei era in prima fila ai convegni, ci sono foto.

«Una volta, mi sembra a Rimini, io gli feci fare un enorme cuore di garofani montato su legno, alto più di due metri. Lo sfondo di garofani rossi con una scritta in garofani bianchi: ABC, che stava per Amo Bettino Craxi. Feci portare questo enorme cuore sotto il palco. Ogni tanto qualche socialista con le pruderie lo faceva spostare, e altri lo rimettevano a posto. Erano anni pieni di entusiasmo».

bettino craxi hammamet

Era innamorata di Craxi?

«No. Io sono sempre stata innamorata di un uomo solo».

Federico Fellini.

«Sì. Craxi era affascinante, era una passione, ma non un amore»

Quando è scoppiata questa passione?

«Mi ha visto in televisione ospite di Maurizio Costanzo a Bontà Loro».

Seconda metà degli anni Settanta, dunque.

«Avevo un cappellino con la veletta che lo colpì molto, e mi chiamò subito. Iniziammo così a frequentarci».

Dove vi incontravate?

1991. bettino craxi al residence ripetta roma con luca josi

«A Roma, a casa di una contessa sua amica a Piazza Navona, e poi all’hotel Raphael».

Che era il quartier generale del Psi.

«Facevamo delle cene, spesso con noi c’erano Ferdinando Mach (la mente finanziaria del Psi, ndr), Filippo Panseca, l’artista che ha creato il garofano simbolo del partito, l’architetto Paolo Portoghesi… Craxi era proprio adorato».

Anche da lei?

«A me piacevano le sue storie. Una volta mi aveva raccontato che quando era ragazzo doveva fare un viaggio in Germania per il partito. Nella valigia aveva messo i classici spaghetti e le scatole di pomodori pelati. Ma durate il viaggio, siccome aveva fame, non c’era da mangiare e lui non aveva questi grandi mezzi, alla fine prese dalla valigia questo barattolo di pelati e se li mangiò crudi. Aveva tutte queste belle cose da raccontare».

Per quanto è durata la vostra relazione?

«Per molto tempo. Mi ricordo che aveva una stanzetta piccola piena piena di libri, di giornali, di cose... perché passava il tempo a leggere e studiare. In questa piccola stanza lui era un uomo meraviglioso. E poi abbiamo continuato a incontrarci anche quando l’hotel Raphael gli diede una camera più grande, molto bella, con la terrazza».

bettino craxi

Ha mai incontrato la moglie di Craxi?

«Sì, Anna è una donna fantastica. Io avevo scritto un libro, si intitolava Venere e il Psi, Bruno Tassan Din aveva acquistato i diritti per 60 milioni di lire, mi pare, ma non lo aveva pubblicato, lo teneva lì. Una sera eravamo alla Scala di Milano per una Prima, in teatro c’era anche Anna Craxi. Durante l’intervallo, qualcuno, le disse: “Sai che Sandra ha scritto un libro sul Psi e Bettino?”. E lei che non sapeva niente: “Lo so benissimo, perché Sandra l’ha fatto leggere per prima a me”. Un’intelligenza e una presenza di spirito straordinaria».

Perché è finita la sua storia con Craxi?

bettino craxi enrico berlinguer

«Io non ero una donna libera, lui era un uomo molto impegnato. Ricordo che una volta mi ero lamentata perché lo avevo aspettato un po’, e lui mi disse: “Ma guarda che io per te ho lasciato Fanfani...”. E io: “E capirai, manco fosse Miss America!”. Era difficile incontrarsi, e io ci stavo male. Mi dava appuntamenti cui non potevo andare, o era lui che all’ultimo non poteva. Così ho troncato la storia».

Dopo di lei, è arrivata un’altra donna importantissima per Craxi: Ania Pieroni. L’hai mai conosciuta?

«Una volta sola, non tantissimo tempo fa, al Teatro Argentina, c’era una qualche commemorazione, non ricordo. Ci siamo abbracciate forte forte, senza dire niente».

bettino craxi 1

Ha visto Hammamet, il film?

«Non voglio vederlo. Mi hanno detto che Favino è bravissimo, ma io voglio conservare il ricordo di Bettino forte e affascinante, non mi piace pensare al suo declino. Era un uomo che amava il suo Paese, parlava dell’Italia come nessun altro ho mai sentito parlare. Ora è sepolto in Tunisia, con quel suo grande orgoglio, ha detto: non mi hanno voluto da vivo, resto qui anche da morto. Quanto gli deve essere costato essere sepolto lontano dal suo Paese. Lo ammiro molto perché ha conservato sempre il suo grande io».

BETTINO CRAXI E PAOLO PILLITTERI

Nel bene e nel male. Perché il suo era anche un mondo malato.

«Ma lui è stato una vittima esagerata di quel mondo».

La storia giudicherà in futuro, forse è troppo presto, ma la legge ha già espresso i suoi verdetti.

BETTINO CRAXI CON LA FAMIGLIA