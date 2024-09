LA DISFIDA DI ALBA! MERLO SUL CASO DELLA PARIETTI INGAGGIATA PER IL CORTEO STORICO DELLA "DISFIDA DI BARLETTA" CHE SFILANDO RISPONDEVA AL TELEFONINO E FACEVA SELFIE – “ALBA ERA PAGATA PER ATTIRARE L’ATTENZIONE E CON UN TELEFONINO E UN SELFIE CI È RIUSCITA MEGLIO DEL FINTO E DEL VERO ETTORE FIERAMOSCA, DEI BOTTI, DELLA MUSICA EPICA, DEL MANGIAFUOCO. IN QUELLA CARNEVALATA ALBA PARIETTI ERA LA SOLA PATACCA AUTENTICA”

Caro Merlo, quindi Alba Parietti, ingaggiata come artista (!?) per il corteo storico della "disfida di Barletta", sfilando rispondeva al telefonino e faceva selfie. C'è chi si è risentito e l'ha invitata a restituire il cachet. L'assessore alla Cultura (e daje...) di Barletta ha detto: "Piaccia o no, la Parietti è un personaggio nazionale, quando fa qualcosa se ne parla (!?). Purtroppo per altri la fama non va al di là di Borgovilla". Che è una frazione di Barletta. A quanto ammontava il cachet? Visto che i comuni, tutti, si lamentano per la mancanza di soldi, sarebbe curioso sapere chi investe X euri (anche 5 o 10) così.

Alba Parietti era pagata per attirare l’attenzione e con un telefonino e un selfie ci è riuscita meglio del finto e del vero Ettore Fieramosca, dei botti, della musica epica, del mangiafuoco. In quella sconclusionata carnevalata con i costumi d’epoca, un “trovarobato” teatrale di armature, spade, abiti suntuosi come le tappezziere di vecchie tende, una sartoria di scuciture, buchi e giacche che litigavano con i pantaloni, in mezzo a tutto quello stupore, che, caro Cardinalini, appartiene allo stesso campo semantico della stupidità, Alba Parietti, con il suo telefonino cinquecentesco e il suo selfie spagnolesco, era la sola patacca autentica. […]

