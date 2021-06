LA DISNEY DEI GIUSTI - UNO DEI FILM PIÙ ATTESI DEL MOMENTO, IL NUOVO CARTONE ANIMATO DELLA PIXAR “LUCA” DIRETTO ENRICO CASAROSA, NON VERRÀ DISTRIBUITO IN SALA, MA DIRETTAMENTE IN STREAMING SU DISNEY + DAL 18 GIUGNO DOPO UN’ANTEPRIMA ALL’ACQUARIO DI GENOVA DAL 13 AL 15 GIUGNO - È UN DURO COLPO PER LE NOSTRE SALE E PER QUALSIASI DESIDERO DI RIAPERTURA. A QUESTO PUNTO NON È CHIARO NEMMENO DOVE VEDREMO…

Marco Giusti per Dagospia

Uno dei film più attesi del momento, il nuovo cartone animato della Pixar “Luca” diretto Enrico Casarosa, leggo che non verrà distribuito in sala come previsto in Italia a settembre. Ma direttamente in streaming su Disney + dal 18 giugno dopo un’anteprima all’Acquario di Genova dal 13 al 15 giugno. E’ un duro colpo per le nostre sale e per qualsiasi desidero di riapertura.

Solo nei paesi dove non esiste Disney+ avrà un’uscita in sala. Il che vuol dire che la Disney ha ben chiaro ormai lo scarso valore della sala rispetto allo streaming. A questo punto non è chiaro nemmeno dove vedremo “Eternals”, il ricchissimo film Marvel diretto dalla Chloe Zhao di “Nomadland” e ovviamente distribuito dalla Disney. Sala o Disney+?

