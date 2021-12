IL DIVANO DEI GIUSTI - L'EVENTO DELLA PRIMA SERATA È, SU RAI MOVIE, “LA MEGLIO GIOVENTÙ” DI MARCO TULLIO GIORDANA, CHE 20 ANNI FA NEL BENE E NEL MALE COLPÌ MOLTO IL PUBBLICO. ALLORA VENNE PARECCHIO PRESO DI MIRA A CAUSA DEL PERSONAGGIO UN FILO RIDICOLO DELLA BRIGATISTA INTERPRETATO DA SONIA BERGAMASCO - STRACULTISSIMO L’EROTICO LANGUIDO “ZANDALEE”, DOVE UN NICHOLAS CAGE PERDE LA TESTA PER LA SEMPRE NUDA ERIKA ANDERSON. LE CRITICHE LO STRONCARONO: “IL PLOT FA SCHIFO, MA I DIALOGHI SONO ANCHE PEGGIO” - VIDEO

Il divano dei giusti 13 dicembre

Marco Giusti per Dagospia

sergio castellitto sabato, domenica e lunedi

Forti dei magrissimi incassi di ieri non ci resta che vedere cosa danno stasera in tv. Rai 1 alle 21, 25 torna con le riletture delle grandi classici di Eduardo in versione Edoardo De Angelis (regista) – Sergio Castellitto (protagonista) iniziate trionfalmente l’anno scorso con “Natale in casa Cupiello”.

la meglio gioventu

Alla faccia di chi aveva qualcosa da ridire sia su Castellitto che parlava come Padre Pio sia sul fatto che, in pieno inverno, mentre nevicava, per le strade di Napoli nel 1956 si vendeva l’acqua suffragna, tipicamente estiva. D’inverno si vende il brodo’e pulpe, mi disse Ciro Ippolito. Come dargli torto?

guardians 1

Stasera, comunque, la stessa compagnia, Edoardo De Angelis regista, Massimo Gaudioso sceneggiatore e Sergio Castellitto daranno vita a “Sabato, domenica e lunedì” di Eduardo. I puristi vadano a vedere a teatro “Sik Sik artefice magico” con Carlo Cecchi e Angelica Ippolito a teatro.

vip

Uffa! Se non vi va questo tuffo di napoletanità e vi siete stancati anche della guerra infinita tra Genny e Ciro che si preparano al gran duello finale di Gomorra, vedo che danno su Iris alle 21 lo scombinato “E’ una sporca faccenda tenente Parker” di John Sturges con John Wayne ormai vecchio e acciaccato che si crede Clint Eastwood, ma anche “Vip” dei Vanzina brothers con Branciamore -Brignano – Buccirosso – Cucinotta su Cine 34 alle 21.

doppio amore

Fu un successo senza precedente il film di supereroi russo putiniano “Guardians” di Sarik Andreasyan con Valeriya Shkirando, Alina Lanina, Sanzhar Madiyev, Canale 20 alle 21, 05. Devo dire che preferirei vedere “La strana coppia” di Neil Simon nella versione meravigliosa con Jack Lemmon e Walter Matthau e la regia di Gene Saks, che non sarà Billy Wilder, che avrebbe dovuto essere il primo regista, ma almeno sa come riprendere una commedia.

mel gibson blood father

Tra i film di azione avete “Shooter” di Antoine Fuqua con Mark Wahlberg, Danny Glover, Rhona Mitra, Nove alle 21, 25, “Blood Father” di Jean-François Richet con Mel Gibson e Diego Luna , Rete 4 alle 21, 20, e il più noto e più funzionante “Pelham 1-2-3; ostaggi in metropolitana” di Tony Scott con Denzel Washington e John Travolta, Rai 4 alle 21, 20. Inutile che vi dica quanto era bravo Tony Scott a girare l’action. Anche se si tratta di un remake, il film ha una sua grinta e un ritmo ancora invidiabili.

sonia bergamasco la meglio gioventu

Per chi ha voglia di Babbo Natale, già non ne possiamo più, vero?, ci sarebbe “10 giorni con Babbo Natale” di Alessandro Genovesi con Fabio De Luigi, Valentina Lodovini e Diego Abatantuono, Canale 5 alle 21, 20. Diego Abatantuono è Babbo Natale. Ma avete anche Gigi Proietti Babbo Natale in coppia con Marco Giallini su Amazon nel recentissimo “Io sono Babbo Natale” di Edoardo Falcone. Per non parlare del Christian De Sica Babbo Natale in arrivo sugli schermi a Natale in coppia con Alessandro Siani…

sonia bergamasco la meglio gioventu

Ma il vero evento della prima serata televisiva è un film che vent’anni fa nel bene e nel male colpì molto il pubblico italiano, “La meglio gioventù” di Marco Tullio Giordana, scritto da Rulli e Petraglia con Alessio Boni, Luigi Lo Cascio, Maya Sansa, Sonia Bergamasco, Fabrizio Gifuni, Jasmine Trinca, un Come eravamo della generazione dei sessantottini lungo ben 366’ che venne presentato con successo a Cannes a “Un certain regard” come fosse un film e viene riproposto oggi da Rai Movie alle 21, 10 esattamente nello stesso modo, anche se sarebbe stato oggi più giusto mostrarlo come una miniserie quale effettivamente era.

sentieri selvaggi

Inutile che vi dica che il lungo film allora venne parecchio preso di mira a causa del personaggio totalmente stracult e un filo ridicolo della brigatista interpretato da Sonia Bergamasco, pure in versione centenaria con in testa il parrucchino tipo mamma di Anthony Perkins-Norman Bates in “Psycho”.

vip 2

Inoltre, visto che si sta facendo una sorta di “Heimat” all’italiana, non si capiva perché non si parlasse proprio dell’arrivo di Berlusconi sulla scena politica italiana, che nel 2003 era un personaggio ben presente e ben ingombrante. Ma il film ha anche delle parti molto belle, come tutto l’inizio e i ragazzi che partono di casa con Jasmine Trinca. Comunque sia, assolutamente da rivedere e recuperare.

In seconda serata avete “Doppio amore” di François Ozon con la bellissima Marine Vatch, Jérémie Renier, Myriam Boyer e Jacqueline Bisset, Cielo alle 23, il kolossal di Steven Spielberg “Il colore viola”, Rete 4 alle 23, 10, tratto dal romanzo di Alice Walker con Whoopi Goldberg eroina di una epopea dove al razzismo si somma il machismo patriarcale, Danny Glover, Margaret Avary e Oprah Winfrey, una sorta di “Via col vento” black con pagine meravigliose e altre un filo disneyane.

il colore viola

Ma sia gli attori che la musica di Quincy Jones, con partecipazioni speciali come Sonny Terry all’armonica, sono favolose. In un primo tempo Spielberg, che era stato chiamato da Quincy Jones in veste di produttore, non voleva farlo, non si sentiva preparato per affrontare una storia simile, troppo bianco, ma Jones lo convinse.

jack lemmonn walter matthay la strana coppia

“No, io voglio te. Non dovevi essere un alieno per dirigere E.T.?”. Giusta osservazione. Il film prese undici nomination (e non vinse nulla), ma non per la regia di Spielberg. Ci furono critiche, soprattutto dalla comunità nera, anche perché Spielberg tagliò la relazione lesbica fra Celie e Shug. Poi se ne pentì.

vittoria belvedere si fa presto a dire amore

Cine 34 alle 23, 15 presenta un altro film di Brignano, “Si fa presto a dire amore”, diretto dallo stesso attore. Più divertente, anche se un po’ volgaruccio, “Ted” di Serth McFarlane con Mark Wahlberg che vive con l’orsetto ciarliero e sporcaccione Ted, e la bellissima Mila Kunis, Italia 1 alle 23, 25.

Stracultissimo l’erotico languido “Zandalee” di Sam Pillsbury, dove un Nicholas Cage col pizzo e Judge Reinhold perdono la testa per la stupenda e sempre nuda Erika Anderson in quel di New Orleans.

erika anderson nicolas cage zandalee

Le critiche lo stroncarono, “il plot fa schifo, ma i dialoghi sono anche peggio”, a parte quella di “Film Threath” che esalta le virtù della protagonista, bonissima. Perché non le hanno fare qualcosa di più a questa Erika Anderson rimane un mistero. Certo, come attrice non era il massimo.

Iris alle 23, 35 propone un capolavoro come “Sentieri selvaggi” di John Ford con John Wayne, Jeffrey Hunter, Vera Miles e Natalie Wood come la ragazza bianca rapida dagli indiani e a lungo cercata dallo zio razzista, Wayne, e il cugino mezzo indiano, Hunter.

pelham 1 2 3; ostaggi in metropolitana

Ricordo che i tagli che fece al film la Rai venti-trent’anni fa rendevano il personaggio di Wayne qualcosa di diverso da quello che era, perché tolsero le scene dove lui faceva cose orrende ai cadaveri degli indiani, come cavargli gli occhi. Cose che lo rendevano un selvaggio. E dovevano poi spiegare perché alla fine del film è indeciso se uccidere Natalie Wood o riportarla a casa.

marine vatch doppio amore

Eviterei il thriller “Limitless” di Neil Burger con Bradley Cooper e Robert de Niro, Tv8 alle 00, 05, con Bradley Cooper scrittore privo di talento che diventa un genio grazie a una superdroga. M rivedrei invece “Pasolini, un delitto italiano” di Marco Tullio Giordana su Cine 34 all’1, ricostruzione precisa del delitto di Pasolini che ha l’unico difetto, almeno per me, di rinunciare alla figura di Pasolini, che non vediamo mai. Ma la sceneggiatura di Rulli e Petraglia è ben scritta e costruita e il cast, da Andrea Occhipinti come Furio Colombo a Nicoletta Braschi come nipote dello scrittore, a Toni Bertorelli, è notevole.

mordi e fuggi 2

Nella notte vedo dei capolavori, come il primo Mad Max di George Miller con Mel Gibson, che da noi si chiamò “Interceptor”, Iris alle 2, 15, il mitico “American Graffiti” di George Lucas, Rete 4 alle 2, 25.

Un capolavoro, e non esagero, di Dino Risi, “Mordi e fuggi”, Cine 34 alle 2, 45, lucida commedia sugli anni di piombo con Oliver Reed a capo di una bada di terrorista, composta dalla meravigliosa Nicoletta Machiavelli, grande amica mia purtroppo scomparsa, e da Bruno Cirino, altro grande attore morto prematuratamente, che, inseguiti dalla polizia, prendono come ostaggi un vigliacchissimo Marcello Mastroianni e la sua amante, Carole André.

denzel washington pelham 1 2 3; ostaggi in metropolitana

Per tutto il tempo il film oscilla tra la commedia e il dramma, ma nel finale, quando si fa avanti un personaggio di commissario alla Calabresi, il film è stato girato poco prima del suo omicidio, le cose prendono un verso particolarmente feroce. Ma non tutti i finali del film sono uguali. Attenzione.

john wayne e’ una sporca faccenda tenente parker

Dino mi raccontava di un Oliver Reed spettacolare, sempre ubriaco, che metteva dentro un portaombrelli qualsiasi genere di alcool e poi se lo scolava come fosse stato un selvaggio. Ci furono anche parecchi problemi per Nicoletta, che si ritrovò, lei inconsapevole, al centro di un traffico di droga… Così mi pare…

Tutto si chiude su un parodistico con Vianello e Buzzanca, “Ringo e Gringo contro tutti” di Bruno Corbucci, Rete 4 alle 4, 15, un film per Lando “pieno di cazzate, di cose nate sul posto, anche perché, a bassissimo costo, era girato senza sonoro e quindi potevamo inventarci cosa ci pareva”, su un poliziesco italo-turco di Guido Zurli con Luc Merenda, Paola Senatore e Pamela Villoresi, “Bersaglio altezza uomo”, Cine 34 alle 4, 30 e sul meraviglioso film di eschimesi italo-inglese di Nicholas Ray “Ombre bianche”, dove gli eschimesi sono il mezzo irlandese-mezzo messicano Anthony Quinn e la giapponese cresciuta in Francia Yoko Tani, mentre l’ufficiale canadese è Peter O’ Toole assurdamente doppiato anche in inglese.

Bob Dylan compose in onore del film di Nichoals Ray “Quinn The Eskimo” o “The Mighty Quinn”, che ebbe una assurda versione italiana nel 1968 a opera dei Dik Dik, “L’esquimese” con terribili testi di Mogol. E’ tutto.

