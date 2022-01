IL DIVANO DEI GIUSTI/2 - AHO! STA FESTA SPACCA! CON UN FLASHBACK INIZIALE SUPERPULP E SUPERSPLATTER SI È APERTA OGGI SU SKY LA PRIMA PUNTATA DELLA SECONDA STAGIONE DI “EUPHORIA”, IDEATA, SCRITTA E DIRETTA DA SAM LEVINSON CON GRAN SPOLVERO DI MOVIMENTI DI MACCHINA E ECCESSI REGISTICI. UN ALTRO CHE SE CREDE KUBRICK. AL SOLITO LEVINSON SPALMA OGNI TIPO DI DROGA E DI SPACCIATORI OVUNQUE, E CHIUDE CASSIE NEL BAGNO IN… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

zendaya euphoria seconda stagione.

Aho! sta festa spacca! Con un flashback iniziale superpulp e supersplatter dedicato a Fezco e alla sua nonna gangster bionda che va giù pesante di crick in testa a chi l’ha derubata e interrompe un mega blow job con due colpi di pistola ben piazzati e una lunghissima festa di Capodanno che più pippata, alcolica e scopereccia è difficile immaginare, si è aperta oggi su Sky la prima puntata della seconda stagione di “Euphoria”, ideata, scritta e diretta da Sam Levinson con gran spolvero di movimenti di macchina e eccessi registici. Un altro che se crede Kubrick...

hunter schafer euphoria stagione 2

Per i giovani fan della Rou di Zendaya, della Jules di Hunter Schaefer, della Lexi di Maude Apatow e del Fezco di Angus Cloud, chiusi come tutti nelle camerette-celle-rifugio da pandemia, è la fine di un’attesa durata ben due lunghi anni solo in parte interrotti da due puntate speciali e bizzarre dedicati una a Rou e una a Jules, e dal film in bianco e nero “Malcolm & Marie”, diretto dallo stesso Levinson in modalità bergmaniana con Zendaya e John David Washington che tornano dagli Oscar pieni di problemi.

sydney sweeney euphoria stagione 2

E interrotte anche dalla crescita da star di Zendaya, tra "Dune" e "Spider-Man", che dimostra che non è più la ragazzina del 2019. Al di là delle critiche che si possano fare a questa ouverture dove Levinson e tutto il suo cast cercano di riportarci al mondo giovanile e malsano di “Euphoria”, va riconosciuto che era quello che gli spettatori davvero volevano per iniziare col botto il nuovo anno e riprendere la storia lì dove si era interrotta.

zendaya euphoria seconda stagione

Che stanno facendo Jules e Rue? Ritorneranno insieme? E Lexi e Fez? Chi è il ragazzino biondo che Rue scova mentre pippa sulla lavatrice l’ultimo giorno dell’anno e subito promuove a suo nuovo miglior amico? Al solito Levinson spalma ogni tipo di droga e di spacciatori ovunque, e chiude Cassie nel bagno in una scena memorabile. Prima è nascosta con Nate per scopare con Maddy che bussa alla porta. Poi si nasconde nella vasca mentre un ragazzo si abbassa i calzoni. Un delirio. Ma va bene così. Solo una puntata a settimana per otto settimane. Ci potete stare.

