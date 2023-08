IL DIVANO DEI GIUSTI - ALLEGRI, CHE STASERA TORNA “E.T. L’EXTRATERRESTRE”, VERSIONE FANTASY-SPIELBERGHIANA DI PINOCCHIO. MA PASSA PURE “IN VIAGGIO CON PAPÀ”, IL FILM, DIRETTO DA ALBERTO SORDI, DOVE FA COPPIA PADRE&FIGLIO CON CARLO VERDONE – IN ALTERNATIVA C’È SEMPRE L’ALLETTANTE “L’INFERMIERA DI NOTTE” CON GLORIA GUIDA AL SUO MASSIMO – NELLA NOTTE LO STRACULTISSIMO “FAVOLA”, PRIMO FILM DI AMBRA ANGIOLINI – VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

ET EXTRATERRESTRE

Che vediamo stasera? Allegri, che su Italia 1 alle 21, 20 torna “E.T. L’extraterrestre” di Steven Spielberg con Dee Wallace, Drew Barrymore, Henry Thomas, Peter Coyote, Robert MacNaughton, in fondo versione fantasy-spielberghiana di Pinocchio. E ricordiamo che Spielberg fece vedere a tutta la troupe il “Pinocchio” di Walt Disney come massima ispirazione.

Personalmente, adoro la scena di E.T. che guarda in tv la scena del bacio romantico tra John Wayne e Maureen O’Hara in “Un uomo tranquillo” di John Ford. Non venne mai girata, ahimé, la parodia con Franco Franchi. “E.T. L’extraterrone”.

in viaggio con papa' 2

Ma passa pure “In viaggio con papà”, il film, diretto da Alberto Sordi, dove fa coppia padre&figlio con Carlo Verdone, Rete 4 alle 21, 25. Magari non è riuscito come avrebbe potuto essere, ma la coppia è comunque spettacolare. Andrebbe fatto vedere, a seguire, l’incredibile presentazione del film a “Domenica In” con Albertone e Carlo, nei loro ruoli di padre e figlio, che incontrano Pippo Baudo.

ISABELLA ROSSELLINI - IL PRATO

Davvero uno spettacolo magistrale. Io, tempo permettendo, credo che andrò a Castel San Pietro, sopra Palestrina, per rivedere un capolavoro della commedia all’italiana come “Pane, amore e fantasia” di Luigi Comencini con Vittorio De Sica, Gina Lollobrigida e Tina Pica, che è stato girato proprio lì. In chiaro la vera rarità è su Rai Storia alle 21, 10 “Il prato” di Paolo e Vittorio Taviani con Michele Placido, Isabella Rossellini, Giulio Brogi e Saverio Marconi, che prese il posto di Nanni Moretti dopo settimane di riprese.

ET EXTRATERRESTRE

Per Moretti fu un colpo durissimo essere sostituito, ma sembra che per i Taviani non fosse possibile altra scelta. Sembra che Moretti fosse diventato intrattabile, alcuni dicevano, allora, perché aveva preso una terribile cotta per Isabella Rossellini. Possibile. Il film, nel ricordo di allora, è pieno di riferimenti al cinema di Roberto Rossellini, con tanto di isabella che va al cineclub a vedere “Germania anno zero”.

A me, scrivevo tanti anni fa, il film è sempre piaciuto. E mi piaceva anche Isabella, che molti giovani critici massacrarono assieme al film e alle sue battute, come “Tremo perché ti amo”. E se ci fosse davvero stato Nanni Moretti il culto sarebbe stato celestiale. La storia vede un menage à trois Placido-Marconi-Rossellini, dove il più debole è oviamente Marconi, cioè Nanni Moretti.

gloria guida l’infermiera di notte

Se non vi piacciano i Taviani avete sempre l’allettante “L’infermiera di notte” di Mariano Laurenti con Gloria Guida al suo massimo, Lino Banfi, Francesca Romana Coluzzi, Alvaro Vitali, Lina Alberti e un gigantesco Mario Carotenuto che si tormenta a letto tra pesantezze gastrointestinali (“E’ sempre l’ultimo rigatone quello che ti frega!”) e sessuali legate alle nudità della Guida.

Sempre nei dintorni della comedia sexy siamo con “Amori, letti e tradimenti” di Alfonso Brescia con Marisa Mell, Don Backy, Ugo Bologna, Sonia Viviani, Malisa Longo, Cielo alle 21, 15, erotico burino con Don Backy come pastore ciociaro alla Celentano alle prese con il commedator Mordacchia di Ugo Bologna a suon di corna e di scopone. Nessun culto visibile, e Brescia non dava il meglio nelle commedie.

amori, letti e tradimenti

Buono il cast femminile che spazia da Marisa Mell, allora definita “le più belle cosce d’Europa”, che vediamo scatenarsi in una spogliarello particolarmente piccante, alla sempre notevole Malisa Longo. Ugo Bologna si vede la segretaria spogliarsi sulla sua scrivania. Scena notevolissima. Ultimo film di genere pecoreccio di Don Backy. Da tutti considerato noioso e non granché riuscito. Poco si sa del produttore e sceneggiatore Mauro Righi della Alexandra Film, probabile responsabile di tutta l’impresa.

amori, letti e tradimenti 1

Certo. Se volete un buon film è meglio che andiate su Mediaset Italia 2 alle 21, 15 e vediate “La zona morta” di David Cronenberg, tratto dal romanzo di Stephen King, con Christopher Walken, Brooke Adams, Martin Sheen, Nicholas Campbell. Assolutamente da rivedere. Su Rai Due alle 21, 20 un altro thriller del tutto sconosciuto, “Il ragazzo della piscina” di Rolfe Kanefsky con Jessica Morris, Tanner Zagarino, Ellie Darcey-Alden, Cynthia Aileen Strahan, Clark Moore.

soldati a cavallo.

Su Rai Tre, alle 21, 30, per fortuna, passa un grande film di John Ford, “Soldati a cavallo”, ispirato a una vera missione della cavalleria nordista nelle retrovie dei sudisti nota come “Grierson’s Raid”, con John Wayne nei panni del Colonnello Grierson, qui ribattezzato come Colonnelo John Marlowe e William Holden come il Maggiore medico Henry Kendall.

La missione di John Wayne dietro le linee nemiche è quella di distruggere un crocevia ferroviario in modo da rallentare il movimento delle truppe e dell’artiglieria. Film pazzesco, nel ricordo di allora. Visto e rivisto più volte, con la fotografia a colori di William Clothier. Leggo che siccome il medico aveva vietato a John Ford, alcolista per nulla pentito, di bere sul film se non voleva morire, Ford, a sua volta, vietò anche alle sue due pagatissime star, Wayne e Holden, che presero 750 mila dollari a testa più il 20% di incassi, di toccare la bottiglia.

in viaggio con papa' 3

Cosa che non andò affatto giù alle due star. Al punto che il produttore si inventò un trucco, lo sbiancamento dei denti, per mandarli a bere nel paese vicino durante le riprese in Louisiana. La cosa mandò su tutte le furie John Ford. Leggo sempre che Ford impose che gli extra afro-americani venissero pagati quanto quelli bianchi. Cosa che fece imbestialire i razzisti del posto.

Passiamo alla seconda serata con il buffo “Leoni” di Pietro Parolin con Neri Marcoré in versione veneta, Stefano Pesce, Piera Degli Esposti, Anna Dalton, Pierpaolo Spollon, Rai Movie alle 22, 40, “Italia a mano armata”, poliziottesco di Marino Girolami con Maurizio Merli, Raymond Pellegrin, John Saxon, Mirella D'Angelo, Toni Ucci, Cine 34 alle 23.

Parasite

Torna subito lo strepitoso “Parasite”, il film premio oscar di Joon-ho Bong con Kang-ho Song, Sun-kyun Lee, Hyae Jin Chang, Yeo-Jeong Cho, Woo-sik Choi, So-dam Park, Rai 5 alle 23, 05. Un film che meritava la prima serata su un rete maggiore, no?

Su Canale 27 alle 23, 10 avete un Woody Allen che non ho visto, “Incontrerari l’uomo dei tuoi sogni” con Naomi Watts, Anthony Hopkins, Josh Brolin, Antonio Banderas, Freida Pinto, Anna Friel, anzi devo averlo visto ma non me lo ricordo… Rai Tre alle 23, 40 presenta il bel documentario di Giorgio Verdelli su Lelio Luttazzi, “Souvenir d’Italie”, mentre su Rete 4 alle 23, 35 passa la commedia sentimentale “Al cuore si comanda” di Giovanni Morricone con Claudia Gerini, Pierfrancesco Favino, Pierre Cosso, Sabrina Impacciatore, ma penso sia più divertente “I Love Shopping” dell’australiana P.J. Hogan con Isla Fisher, Hugh Dancy, Krysten Ritter, Joan Cusack, John Goodman, Leslie Bibb, Tv8 alle 23, 40.

la moglie in vacanza… l’amante in citta 3

Su Rai 4 alle 0, 40 si passa all’horror commedy di “Zombieland: Doppio colpo” di Ruben Fleischer con Woody Harrelson, Jesse Eisenberg, Emma Stone, Abigail Breslin, Rosario Dawson, sequel del primo Zombieland. Su Cine 34 alle 0, 55 vedo che passa uno degli ultimi film di Ettore Scola con un budget decente e un grande cast, “Concorrenza sleale” con Diego Abatantuono, Sergio Castellitto, Gérard Depardieu, Jean-Claude Brialy, scontro fra due bottegai della Roma degli anni ’30 alle prese con le leggi razziali e con l’orrore dell’antisemitismo, Cine 34 alle 0, 55.

adamo ed eva la prima storia d’amore 3

Rai Tre all’1, 20 ci delizia con un fantascientifico anni ’50 diretto da un maestro come William Cameron Menzies, “Il lago in pericolo” (“The Whip Land”) con Raymond Burr, il Perry Mason della nostra infanzia, Olive Carey, Edgar Barrier, Otto Waldis.

Tornano su Rete 4 all’1, 50 le bellissime Edwige Fenech e Barbara Bouchet in “La moglie in vacanza… l’amante in città” di Sergio Martino con Lino Banfi e Renzo Montagnani. Piuttosto raro e del tutto inedito, almeno nella mia testa, il revenge movie finanziario franco-italo-canadese “Money – Intrigo in nove mosse” diretto nel 1990 dal prolifico ma non eccelso regista canadese Steven Hilliard Stern con un cast incredibile, Eric Stoltz, Maryam D'Abo, Bruno Cremer,. Christopher Plummer, Mario Adorf, Anna Kanakis, Angelo Infanti, Tomas Milian, musicato da Ennio Morricone, e mai visto, che io sappia, da nessuno.

ryan krause, ambra angiolini favola

Né Tomas Milian né Angelo Infanti me ne hanno mai parlato… Passa su Iris all’1, 55. Su Italia 1 alle 2, 30 passa lo stracultissimo “Favola”, primo film di Ambra Angiolini nel periodo del suo massimo splendore, diretto da Fabrizio De Angelis con Ryan Krause, Agostina Belli, Enzo Cannavale.

Cine 34 alle 2, 35 risponde con il folle “Adamo ed Eva la prima storia d’amore” diretto da Enzo Doria, Luigi Russo con Mark Gregory, Andrea Goldman, Ángel Alcázar, Costantino Rossi. Rai Tre alle 2, 45 ci fa volare con un raro film hollywoodiano di propaganda militare pro-sovietica “Tamara, figlia della steppa”, diretto in piena guerra da Jacques Tourneur con Gregory Peck che si innamora della bella partigiana russa Tamara Toumanova che difende il suo paese dall’attacco dei nazisti, Alan Reed, Hugo Haas.

adamo ed eva la prima storia d’amore

Primo film di Gregory Peck e primo film (di otto) di Tamara Toumanova, ex ballerina russa, moglie dello sceneggiatore Casey Robinson. Parlava così piano che i tecnici del suono non riuscivano quasi a registrarla. Occhio al poliziesco “Truffa finale” diretto nel 1989 da Joël Séria con Hughes Quester, Philippe Rouleau, Jeanne Goupil, Jacques Spiesser, tratto da un romanzo di Richard Wormser, Iris alle 3, 35. Su Italia 1 alle 3, 55 passa lo stravagante “Iago” di Volfango De Biasi con Nicolas Vaporidis, Laura Chiatti, Giulia Steigerwalt, Gabriele Lavia, Fabio Ghidoni, cioè un “Otello” ambientato nel mondo dei teen alla post-Brizzi. Rai Tre va avanti con i vecchi film di Hollywood presentando alle 4, 05 il noir “Nessuno mi crederà” di Irving Pichel con Robert Young, Susan Hayward, Tom Powers, Jane Greer.

IL PRATO - FRATELLI TAVIANI

Chiudo con l’horror di Jesus Franco “Il trono di fuoco” con Christopher Lee, Hans Hasse, Maria Shell, Margaret Lee, Iris alle 5, e con il noiosetto "Submerge" di Wim Wenders con Alicia Vikander, James McAvoy, Alexander Siddig, Celyn Jones, Reda Kateb, Rai Movie alle 5. Buona notte.

