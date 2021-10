IL DIVANO DEI GIUSTI - ATTENTI CHE SU SKY C'È UNA DELLE MIGLIORI SERIE DELLA STAGIONE, "SUCCESSION", CON BRIAN COX NEI PANNI DEL VECCHIACCIO MILIARDARIO ALLA MURDOCH - IN SECONDA SERATA SVEGLIATE DAGO PERCHÉ CIELO PROPONE UN DOCUMENTARIO DIRETTO DA JAMES FRANCO SUL PIÙ CELEBRE SITO HARD AMERICANO, “KINK” - OTTIMO THRILLER EROTICO, DECISAMENTE STRACULT, “VACANZE PER UN MASSACRO” SCRITTO E DIRETTO DAL MITICO FERNANDO DI LEO CON JOE DALLESANDRO STRAFATTISSIMO E LA SEMPRE NUDA LORRAINE DE SELLE - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

brian cox logan roy in succession

Attenti che su Sky c’è una delle migliori serie della stagione, “Succession” di Adam McKay con Brian Cox nei panni del vecchiaccio miliardario padrone di fin troppe testate alla Murdoch che deve scegliere la sua successione tra un gruppo di figli che, come spesso capita, non sono certo squali alla sua altezza.

Finalmente una serie che si segue bene. Su Amazon trovate anche il recente documentario di Marco Bellocchio “Marx può aspettare” sulla morte di suo fratello gemello. Su Netflix invece trovate due belle rarità francesi “Le petit criminal” di Jacques Doillon con Richard Anconina e, soprattutto, “Nanà” girato da Jean Renoir del 1926 con Catherine Hessling.

marx puo?? aspettare

Su Rai Play trovate già il buffo “Crazy for Football-Matti per il calcio” di Volfango De Blasi con Sergio Castellitto e Max Tortora, sul calcio come terapia per i malati mentali, che andrà in onda su Rai Uno il 1° novembre in prima serata.

agente 007 vivi e lascia morire 1

In tv stasera che vediamo? Rete 4 alle 21, 20 rispolvera un altro 007 con Sean Connery, “Agente 007 Vivi e lascia morire” di Guy Hamilton con Yaphet Kotto, Jane Seymour, Clifton James. Me lo ricordo vagamente.

Rai Storia alle 21, 15 tira fuori dalla naftalina un buon film stravagante di Franco Giraldi con Monica Vitti che all’epoca andò malissimo, “Gli ordini sono ordini”, un film proto-femminista dove la Vitti si ribellerà agli ordini imposta dalla società maschile alla donna.

monica vitti gigi proietti gli ordini sono ordini

Ci sono anche Claudine Auger e Orazio Orlando. Allora ricordo che non mi convinse, ma parliamo proprio di un secolo fa. Giraldi faceva film sempre interessanti.

bella thorne infamous – belli e dannati

Ottimo thriller erotico, già passato l’anno scorso in pandemia, ma decisamente stracult, “Vacanze per un massacro” scritto e diretto dal mitico Fernando Di Leo con Joe Dallesandro strafattissimo e la sempre nuda Lorraine De Selle, Cielo alle 21, 15.

kink

Non cascate nella trappola “L’uomo di neve” su Iris alle 21, thriller scandinavo diretto da Tomas Alfredson con Michael Fassbender, Rebecca Ferguson, Chloe Sevigny. Lo so, il cast è meraviglioso, l’ambientazione pure, ma l’Alfredson buono, quello di “La talpa” e “lasciami entrare”, è il fratello. E il film è una palla micidiale. Ci sono già cascato due volte, la prima al cinema, la seconda in tv. E pensate che abbia cambiato? No, me lo sono rivisto incazzato.

i lunghi giorni dell’odio

Penso sia una buona commedia francese, Rai Movie alle 21, “Un tirchio quasi perfetto” di Fred Cavaye con Danny Boom, Lauren Arné. Per i fan di Bella Thorne propongo su Rai 4 alle 21, 20 “Infamous – Belli e dannati” di Joshua Caldwell. Un po’ melenso l’unico film “normale” di Wes Craven, “La musica del cuore” con Meryl Streep insegnante di musica nella scuola per bambini problematici, tv2000 alle 21, 20.

jennifer lawrence madre

In seconda serata svegliate Dago perché Cielo propone un documentario diretto da James Franco sul più celebre sito hard americano, “Kink”, Cielo alle 23. Torna “Spider Man” di Sam Raimi con Tobey Maguire, Tv8 alle 23, 10, torna anche “Transformers 4” di Michael Bay con Mark Wahlberg e Stanley Tucci, Canale 20 alle 23, 25.

bella thorne infamous – belli e dannati.

I fan dello spaghetto western ameranno l’oscuro “I lunghi giorni dell’odio” di Gian Franco Baldanello con Guy Madison, Peter Martell alias Pietro Martellanza, Lucienne Fridou, Cine 34 alle 22, 30. “Lo abbiamo fatto con la Film Finance”, mi disse il regista, “cioè con la società a capitali americani che aveva la garanzia dei controlli.

kink 3

In pratica, siccome c’erano dei capitali americani, volevano che ci fosse la sicurezza della quadratura del film, il suo buon fine. L’uomo che ci seguiva della Film Finance era Minervini. Alberto Marucchi, il produttore, era uno che lavorava in America e venne qui portando queste operazioni con il capitale estero.

gigi proietti monica vitti gli ordini sono ordini

Fu lui a portare anche la protagonista, Lucienne Bridou, un’americana, una brava ragazza. Quanto a Guy Madison andava a periodi. Qui era tranquillo, ma in un film dove lo avevo avuto da aiuto regista mi ricordo che un giorno non si presentò. Lo cercammo per ogni bar”.

madre

Rai Movie alle 22, 45 presenta la commedia per ricchi svitati/nobili senza na lira/perditempi italofrancesi “I villeggianti” di e con Valeria Bruni Tedeschi, ma ci sono anche Pierre Arditi, Valeria Golino e Riccardo Scamarcio che fa il maschio stronzo italiano all’inizio del film.

kink 6

La battuta migliore del film è quella di un cinico cameriere della villa di famiglia dove si agitano e chiacchierano i protagonisti del film alla visione di una macchia di sangue su una federa. "Sangue mestruale? Ma chi ce le ha più le mestruazioni qua?" Se la stessa Valeria Bruni Tedeschi deve smaltire il divorzio dal bel Riccardo Scamarcio, la sorella, Valeria Golino, si presenta con un vecchio marito, Pierre Arditi, che ha licenziato 3000 persone, il bastardo, è stato coinvolto in una serie di scandali e viene ripetutamente baciato in bocca da un vecchio giardiniere.

a mezzanotte corre il terrore

Ma il film di culto della seconda serata mi sembra sia “Silvio Forever” di Roberto Faenza, documentario che so che seguirete con passione, La7 alle 23, 30. Non so molto invece di “Inconceivable” di Jonathan Baker con Nicolas Cage, Gina Gershon, Faye Dunaway, ma essendo girato nel 2017 non credo che sia un buon Nicolas Cage…

un chant d’hiver

Più tardi gran divertimento con “Danko” di Walter Hill con Arnold Schwarzegger poliziotto russo a New York assistito da James Belushi, Rete 4 alle 00, 20,

Sono un sostenitore delle commedie matrimoniali di Simona Izzo perché fa un gran lavoro sulla realtà di vita delle coppie e dei loro amanti, come in “Camere da letto”, dove ci sono anche Diego Abatantuono, Ricky Tognazzi e Maria Grazia Cucinotta, Cine 34 alle 00, 30.

arnold scwarzenegger danko

Polpettone con buon regista, “L’amore ai tempi del colera” di Mike Newell con Giovanna Mezzogiorno, Javier Bardem, John Leguizamo, Liev Schreiber, Rai Movie all’1, so per certo che piace alle signore. Come “Due per un delitto”, commedia gialla di Pascal Thomas con Catherine Frot, André Dussolier e la favolosa Genevieve Bujold, che ho sempre adorato, Iris all’1, 40.

io, chiaro e lo scuro

Rai Movie alle 2, 15 presenta un classico di Francesco Nuti diretto da Maurizio Ponzi, “Io, Chiaro e lo Scuro”, con Giuliana De Sio come Chiara e Marcello Lotti, campione di biliardo, come lo Scuro. Ponzi girava i film di Nuti decisamente meglio di come li girerà Nuti. L’ho sempre pensato.

erotic family

Ottimo per le serate Halloween il mélo fantastico “Madre!” di Darren Aranofsky con Jennifer Lawrence, Javier Bardem, Ed Harris, Michelle Pfeiffer. Molte cose buone, ma troppe cose insopportabili. Rai Tre si strugge di nostalgia con uno dei film più recenti di Otar Ioselani, “Un chant d’hiver” alle 3, 30.

un tirchio quasi perfetto

Rai Movie punta al vecchio horror con “A mezzanotte corre il terrore” di Wallace Fox con Bela Lugosi, seguito alle 5 dal capolavoro del cinema fantastico “La cosa da un altro mondo” firmato dal modesto Christian Nyby, ma diretto in realtà da Howard Hawks con Kenneth Tobey, Margaret Sheridan.

monica vitti gigi proietti gli ordini sono ordini

Un film che turbò i nostri sogni da ragazzini. Tutto si chiude alle 5 tra il mostro di Hawks che semina il terrore nell’artico e la famiglia zozzona di “Erotic Family” di Mario Siciliano su Iris composta da Karin Well, Giorgio Ardisson, Raquel Evans. Terribile, ma alle 5 di notte se siete svegli, il vostro problema non è certo il film.

