IL DIVANO DEI GIUSTI/2 - CHE C’È STASERA? BEH, INTANTO SU CINE 34 CI SONO LE AVVENTURE DI ARMANDO FEROCI, L’ULTIMO DEI GRANDI COATTI INTERPRETATI DA VERDONE ORMAI PIÙ DI VENT’ANNI FA, IN “GALLO CEDRONE”. LO VEDIAMO MOLESTARE E RIMORCHIARE LE RAGAZZE PER STRADA COME LE LEGGI DEL #METOO OGGI VIETEREBBERO, “AO’, A BELLA CAVALLA, A BELLA PULEDRA... LO SAI CHE C'HAI UN BEL SITO? TE C'HANNO MAI CLICCATO SOPRA?” - ALTERNATIVE? C’È IL GIOCATTOLONE IN 3D DA 200 MILIONI DI DOLLARI “ALITA - ANGELO DELLA BATTAGLIA”, CHE FORSE POTREBBE ESSERE RECUPERATO - VIDEO

carlo verdone gallo cedrone

Marco Giusti per Dagospia

Che c’è stasera? Beh, intanto su Cine 34 alle 21 ci sono le avventure di Armando Feroci, l’ultimo dei grandi coatti interpretati da Carlo Verdone ormai più di vent’anni fa, in “Gallo cedrone”.

Lo vediamo molestare e rimorchiare le ragazze per strada come le leggi del #metoo oggi vieterebbero, “Ao’, a bella cavalla, a bella puledra... lo sai che c'hai un bel sito? te c'hanno mai cliccato sopra?” - "Ci hai un soriso verticale che è na favola!".

eddie murphy il principe cerca moglie

Lo vediamo vendere appartamenti a Roma, pensare di essere il figlio naturale di Elvis Presley, rovinare l’esistenza al fratello e, soprattutto, partire come volontario per la Croce Rossa verso un paese arabo in guerra, dove veniva rapito, anticipando così tanti veri casi di ostaggi italiani, poi tornava e si buttava addirittura in politica, anticipando per incompetenza i Di Maio e i Salvini, col progetto di asfalfare il Tevere. “E finalmente in questa città se score”.

alita – angelo della battaglia

Alternative? Beh. Su Italia 1 alle 21, 20 Eddie Murphy sfida Carlo Verdone col suo celebre “Il principe cerca moglie” di John Landis, con Arsenio Hall, Shari Headley, James Earl Jones. Molto divertente.

alita – angelo della battaglia 2

Ma c’è anche un recente filmone di fantascienza che deluse parecchi, ma che forse potrebbe essere recuperato. Parlo di “Alita – Angelo della battaglia”, giocattolone in 3D da 200 milioni di dollari, diretto da Robert Rodriguez, tratto dai primi quattro volumi del manga giapponese Gunnm o Alita di Yukito Kishiro, usciti agli inizi del 1990, ma ideato, scritto e prodotto da James Cameron, che avrebbe voluto portare a termine lui stesso già nel 2003 se Avatar non fosse stato il successo che è stato, obbligandolo a dedicarsi ai tre sequel della saga che prima o poi vedremo.

bread and roses 1

Lo ha detto lo stesso Rodriguez, specificando che registi-autori come James Cameron, esattamente come il suo amico Quentin Tarantino, scrivono film solo per sé, cioè per dirigerli loro stessi. Questo era un caso diverso. Un progetto abbandonato per muoversi verso altri orizzonti, che Rodriguez ha raccolto col suo aiuto e ricostruito con innegabile passione, traducendo in un film le 186 pagine di script e le 600 pagine di note a margine di Cameron.

alita – angelo della battaglia 3

Per qualsiasi dubbio di sceneggiatura, sembra, ha potuto contare sul suo aiuto, ma certo, alla fine, è qualcosa che non appartiene interamente né all'uno né all'altro. I principali dubbi dei fan di Alita, nascono proprio dall’aver fatto della protagonista giapponese un cyber con occhioni giganteschi, un po’ alla Rocco Papaleo, dove si nasconde una ragazza messicana, Rosa Salazar.

la tortura della freccia

Ma l’idea degli occhioni da manga viene proprio da Cameron, e la scelta dell’attrice, che non ha niente ovviamente di giapponese, è sia di Cameron che di Rodriguez. Personalmente la trovo una scelta notevole e decisamente anti-trumpiana, come è anti-trumpiano tutto il progetto del mondo violento del 26° secolo, dove i ricchissimi umani vivono isolati dalla plebaglia su un pianeta.

il pirata barbanera

Zalem, e tutto il resto di criminali e mezzocyber stanno sotto, a Iron City, pronti a massacrarsi per il traffico di pezzi di ricambio o per le taglie sui criminali. Solo chi vincerà la potente corsa alla Rollerball potrà aspirare a un posto a Zalem. Alita, è un cyber, l’ultima guerriera di URM (United Republic of Mars), ricostruita dal Dotto Ido, Christoph Waltz, con lo stesso amore con cui avrebbe ridato vita alla sua unica figlia, scomparsa. Così è sia una guerriera che una ragazzina teenager.

la tortura della freccia

Si ritroverà a fianco dell’umano Hugo, Keean Johnson, a lottare contro il mondo violento dei cacciatori di taglie, ma anche contro il potere del cattivo Vector, Mahershala Ali, e dell’ancora più malefico Zalan, Ed Skrein.

eleonora giorgi nino manfredi nudo di donna

Per i fan della vecchia fantascienza, ricordate la celebre frase “Klaatu barada nikto”, su Canale Nove alle 21, 25 c’è il primo e originale “Ultimatum alla terra” di Robert Wise, quello con Michael Rennie che fa l’alieno Klaatu che arriva sulla terra a dirci qualcosina, Patricia Neal, Sam Jaffe. Grande film di fantascienza americana del 1951.

in memoria di me

Vedo che su Cielo alle 21, 15 passa la commedia ispano-argentina “Se permetti non parlarmi di bambini!” di Ariel Winograd con Diego Peretti, Maribel Verdù, Guadalapu Manent. Non so davvero come sia. Per i fan d Jessica Chastain ci sarebbe “Miss Sloane – Giochi di potere” di John Madden, Rai 5 alle 21, 15, una commedia politica dove affronta chi controlla in America e in tutto il mondo il traffico e la fabbricazione delle armi.

avventura al motel

A Ciro Ippolito piacerà sicuramente un vecchio western americano con Audie Murphy, l’eroe di guerra, “Sfida nella valle dei Comanche” di Frank McDonald, Iris alle 21, ma è di gran lunga superiore il film che lo segue, “La tortura della freccia” di Samuel Fuller con Rod Steiger, Sara Montiel, Brian Keith e Charles Bronson, Iris alle 23.

Potrebbe piacergli anche l’action con Jason Momoa “Braven – Il coraggioso” di Lin Oeding, dove il forzuto barbuto fa il taglialegna alle prese con i cattivissimi trafficanti di droga. Tv2000 alle 21, 10 si butta sull’unico film americano diretto da Ken Loach nella sua lunga carriera, “Bread and Roses” con Pilar Padilla, Adrien Brody, Elpidia Carillo, storia di ragazze messicane che arrivano clandestine a Los Angeles per lavorare nelle pulizie. Bello, ma non come i suoi film inglesi.

da corleone a brooklyn.

Su Rai Movie alle 21, 10 avete un capolavoro di John Boorman, “Un tranquillo weekend di paura” di John Boorman con Jon Voight, Burt Reynolds, Ronny Cox e Ned Beatty, un film sulla violenza maschile americana che può scoppiare da un momento all’altro. I quattro amici che fanno un weekend nella natura discendendo un fiume in canoa si confrontano con qualcosa che gli cambierà per sempre.

room in rome

In seconda serata torna su Cine 34 alle 23, 5 il capolavoro comico di Carlo Verdone “Borotalco” con Eleonora Giorgi, Angelo Infanti come Manuel Fantoni, Christian De Sica e Mario Brega con il grande sketch delle olive greche. In una marea di repliche passano “Rush” di Ron Howard su Rai Movie alle 23, 10, “Beverly Hills Cop” di Martin Brest con Eddie Murphy su Nove alle 23, 35.

bread and roses

Tornano anche le ragazze innamorate di “Room in Rome” di Julio Medem, cioè Elena Anaya e Natasha Yarovenko che scopano nella loro stanza d’albergo a Roma senza pensare a un domani, Cielo alle 23, 10. Il pubblico maschile, e non solo quello, ci casca sempre.

Abbiamo anche il poco noto “Malati di sesso” di Claudio Cicconetti con Francesco Apollini, Gaia BErmani Amaral, Fabio Troiano su Rai Due alle 22, 40. Rara anche la commedia un po’ fantasy “Immagina che” di Karey Kirkpatrick con Eddie Murphy e Thomas Haden Church, Italia 1 alle 23, 45.

room in rome

Magari si può dare uno sguardo al thriller con mamma separata che si ritrova nei guai per colpa del solito psicopatico, “Carjacked” di John Bonito con Maria Bello, Stephen Dorff, Joanna Cassidy, 7Gold a mezzanotte.

Nella notte passa la commedia di Ron Howard “Parenti, amici e tanti guai” con Steve Martin, Mary Steenburgen, Dianne Wiest, Jason Robards e Rick Moranis, Iris alle 00, 50. Grande cast…

sfida nella valle dei comanche

Da evitare “Nudo di donna”, il film dove Nino Manfredi fu talmente prepotente che obbligò il grande Alberto Lattuada a lasciare per la prima e unica volta nella sua vita la regia, Cine 34 all’1, 05. I risultati si vedono. Lo diresse così lo stesso Manfredi.

carlo verdone armando feroci gallo cedrone

Rivedrei volentieri su Rai Movie all’1, 20 il capolavoro thriller “Gli occhi della notte” di Terence Young con Audrey Hepburn, Alan Arkin, Richard Crenna, girato tutto in un appartamento dove un gruppo di cattivi cerca di recuperare da una ragazza cieca un pupazzo pieno di droga. Fa paurissima.

ilona staller senza buccia

Nessun cattivo è mai stato così cattivo come Alan Arkin e nessuna ragazza spaventata più spaventata di Audrey Hepburn. Ci ha provato a rifarlo, nel ruolo di Arkin, anche Quentin Tarantino a teatro con Marisa Tomei.

Iris alle 2, 50 si lancia in un vecchio film di Theo Anghelopoulos, “Paesaggio nella nebbia” con Tania Palaiologou. Su Cine 34 alle 2, 50 appare un bel film di Carlo Mazzacurati del 1996, “Vesna va veloce” con Tereza Zajickova, Antonio Albanese e Silvio Orlando. Da recuperare.

Andrebbe rivista anche l’opera seconda di Saverio Costanzo, “In memoria di me” con Christo Jivkov, Filippo Timi, il suo film più bellocchiesco. Rai Movie alle 3, 15 non delude di certo riproponendo per la centesima volta i nudi frontali delle stupende Lilli Carati e Ilona Staller in “Senza buccia” di Marcello Aliprandi, che nella sua vita ha diretto anche altri generi di film.

avventura al motel

Cine 34 alle 4, 20 propone un capolavoro del mélo-noir alla Merola, “Da Corleone a Brooklyn” diretto da Umberto Lenzi con Mario Merola, Maurizio Nerli, Laura Belli e Van Johnson (Merola lo pronunciava tutto attaccato, vanjohnsòn!). E’ una totale follia all’italiana il film a episodi “Avventura al motel” di Renato Polselli con un cast che mischia Gino Cervi con Claudia Mori, Aroldo Tieri con Franco e Ciccio, Iris alle 4, 55. Franco è strepitoso come titolare di una ditta, la Franco Spampinato e Figli, venditrice di noci di cocco.

eleonora giorgi nino manfredi nudo di donna

“Il cocco rinfresca e, con rispetto parlando, pulisce”. E’ sessualmente scatenato: “Movimento femmine straniere come siamo messi?”. “Io dormo a pancia all’aria, e lei?”. “Sa a me le donne piacciono. E a lei?” chiede Franco al concierge Mario Scaccia che sembra davvero poco interessato all’argomento. Franco e Ciccio passeranno la notte assieme per sbaglio. “Esca dalla mia stanza signor travestito”, “Me ne vado signor Coccinello”. Una meraviglia.

Tutto si chiude con un grande film di avventure di Raoul Walsh, “Il pirata Barbanera” con Robert Newton, Linda Darnell, Keith Andes, William Bendix, Rai Movie alle 5.

