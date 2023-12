IL DIVANO DEI GIUSTI - CHE VEDIAMO IN CHIARO STASERA? SU CANALE 27 ALLE 21, 10 AVETE L'ORMAI CLASSICO "IL DIARIO DI BRIDGET JONES”, MA ANCHE UN CAPOLAVORO DELLA FANTASCIENZA COME “IL PIANETA DELLE SCIMMIE”, QUELLO ORIGINALE DEL 1968, CHE TROVATE SU CIELO ALLE 21,15 - SVEGLIATE DAGO PERCHÉ WARNER TV ALLE 21, 30 PROPONE IL TRASHISSIMO MUSICAL “ROCK OF AGES”, UN TALE DISASTRO DA FARCI GODERE COME PAZZI - IN SECONDA SERATA CINE 34 ALL’1,15 RIPROPONE IL DIVERTENTE “NIGHT CLUB”, SCOMBINATO RITRATTO DI VIA VENETO E DEL MONDO ROMANO ANNI ’60… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

may december

Che vediamo oggi? Uffa. Mi ero illuso che su Netflix oggi passasse “May December” di Todd Haynes con Julianne Moore e Natalie Portman, invece era una fake news. Messa in giro però da Netflix. In pratica, oggi è su Netflix in America e penso ovunque, ma non in Italia. Dove la Lucky Red se lo tiene stretto per distribuirlo sotto Oscar il 24 aprile 2024. Peccato. A noi restano una marea di serie tv come la seconda stagione della violenta coreana “Sweet Home”, la prima della sentimentale coreana “Benvenuti a Samdal-Ri”, la fracassona “Obliterated” con Shelley Hennig su Netflix.

obliterated

Ma anche il quinto episodio di “Murder at the End of the World” su Disney +, il quarto di “Slow Horses” su Apple Tv+, la quarta o quinta puntata di “The Cursed” su Paramount+, che è forse la serie più interessante. I sei episodi di “Faraway Downs”, che è in realtà un rimontaggio pesantone del già non spettacolare “Australia” di Baz Luhrmann con Nicole Kidman e Hugh Jackman su Disney. E in chiaro che vediamo? Vedo film vecchiotti come “I 4 figli di Katie Elder” di Henry Hathaway con John Wayne, Dean Martin, Martha Hyer, Michael Anderson jr., Earl Holliman, Jeremy Slate, Dennis Hopper, Strother Martin.

tammy fiore selvaggio

Come disse Dean Martin di John Wayne, che era tornato a girare dopo un’operazione di cancro ai polmoni e due costole rotte, "Qualsiasi altro attore sarebbe rimasto sdraiato sul letto, a piangersi addosso per un anno. Ma Duke, semplicemente non sa come essere malato. Ha scelto la strada più dura. Quando la gente mi vede, a volte mi dice, 'Oh, ecco Perry Como.' Ma c'è solo un John Wayne, e nessuno può sbagliarsi su questo". Hathaway avrebbe potuto non aspettare Wayne e prendere un altro attore, ma attese che si rimettesse quel po’ che gli bastava per girare. Su Tv2000 alle 20, 55 passa invece la commedia di Joseph Pevney “Tammy fiore selvaggio” con Debbie Reynolds, Leslie Nielsen, Walter Brennan.

The Return of Xander Cage

Lei, Debbie, vive in una casetta sul fiume Mississippi, quando cade dal cielo un aviatore, Leslie Nielsen in versione seria, e lei si innamora. Ci sono anche Mildred Natwick, Fay Wray, Craig Hill. Quando lo girò, a 24 anni, Debbie Reynolds era incinta di Carrie Fisher. Cine 34 alle 21 passa “Din Don – Una parrocchia in due”, commedia di Claudio Norza con il mitico Enzo Salvi in versione prete, Maurizio Battista, Andrea Dianetti, Giorgia Wurth, Emy Bergamo. Su Canale 20 alle 21, 05 passa invece “xXx Il ritorno di Xander Cage” di D.J. Caruso con Vin Diesel, Nina Dobrev, Samuel L. Jackson, Ice Cube, Ruby Rose, Toni Collette.

il diario di bridget jones 1

E’ un classico ormai anche “Il diario di Bridget Jones” di Sharon Maguire con Renée Zellweger, Colin Firth, Hugh Grant, Jim Broadbent, Embeth Davidtz, Gemma Jones, Canale 27 alle 21, 10. Meno il remkae del brasiliano Jose Padilha del capolavoro di Paul Verhoeven “RoboCop”, qua con Joel Kinnaman, Gary Oldman, Michael Keaton, Samuel L. Jackson, Abbie Cornish, Rai Movie alle 21, 10. Non è molto amato dalla critica. Rai5 alle 21, 15 presenta un vecchio film di Ken Loach, “La parte degli angeli” con Paul Brannigan, John Henshaw, William Ruane, Gary Maitland, Jasmine Riggins.

il pianeta delle scimmie

Cielo alle 21, 15 almeno presenta l’originale del 1968 “Il pianeta delle scimmie”, capolavoro di fantascienza che ebbe sequel serie tv e una serie di reboot più o meno riusciti, con Charlton Heston, Linda Harrison, Roddy McDowall, Kim Hunter. Lo scrisse Serling, e lo riscrisse Michael Wilson, ma è tratto dal romanzo di Pierre Boulle. Leggo che vennero girati tre finali diversi, ma vinse quello preferito da Charlton Heston. Ingrid Bergman avrebbe dovuto essere Zira. Fu uno dei grandi rimpianti della sua vita non farla. La bellissima Linda Harrison, lo scopro solo ora, aveva un affair con il produttore, Richard D. Zanuck, che per lei mollò la mogli e la sposò. Un gossip un po’ inutile.

rock of ages 2

Su Rai4 alle 21, 20 trovate il film francese “Trois jours et une vie” di Nicolas Boukhrief con Sandrine Bonnaire, Charles Berling, Margot Bancilhon, Philippe Torreton, Pablo Pauly, dove un bambino scompare e tutto un paesino lo cerca. Canale Nove alle 21, 25 si butta su “Jack Ryan: L’iniziazione”, diretto però da Kenneth Branagh con Chris Pine, Kenneth Branagh, Keira Knightley, Kevin Costner, Peter Andersson. Così così, malgrado il gran cast. Svegliate Dago perché Warner TV alle 21, 30 propone il musical trashissimo “Rock of Ages” di Adam Shankman con Diego Boneta, Julianne Hough, Russell Brand, Tom Cruise, Catherine Zeta-Jones.

rock of ages 5

Vorrebbe essere un omaggio al rock americano e alla Los Angeles degli anni ’80, ma è un tale disastro e un così ricco polpettone di situazione e battute assurde, da farci godere come pazzi. Quale altro film offre Tom Cruise nei panni di una star del rock anni’80, tale Stacee Jaxx, una specie di Axl Rose, tutto tatuato, vestito di pelle, con le chiappe al vento e il pisello coperto da una borchia a forma di testa di serpente, che dorme alla Chateau Marmont insieme a quattro mignotte e gira per la città con una scimmia chiamata Hey Man, il suo losco impresario Paul Giamatti e due gorilla giganteschi?

rock of ages 7

O Catherine Zeta Jones in versione milf di ultradestra alla Santanché, moglie di un depravato sindaco che si fa frustare dalla segretaria, che vuole chiudere il tempio del rock a Los Angeles, il Bourbon Room su Sunset Street, solo perché lì ha cantato l’uomo che le ha fatto scoprire il sesso quando era una groupie (indovinate chi è?). O Alec Baldwin in versione barba lunga e capellone, sfattissimo, nei panni del padrone del suddetto Bourbon Room, tempio del Rock, che cerca disperatamente i soldi per non chiudere il locale e si scopre improvvisamente gay e innamorato del suo direttore artistico in una delle scene più assurde mai viste in un musical americano?

rock of ages 2

Mettiamoci anche una giornalista bionda di Rolling Stones, certa Malin Akerman, costruita a imitazione delle Farrah Fawcett del tempo, che farà impazzire Tom Cruise (“Apri la bocca!” gli dirà mentre le infila mezzo metro di lingua dentro), Mary J. Blige come direttrice di un locale di lap dance, il Venus Club, pieno di belle ragazze appese al palo, i terribili hits anni ’80 di Bon Jovi, Def Leppard, Joan Jett, Pat Benatar, Gun’n’Roses tutti ricantati modello karaoke dagli attori presenti nel film, da Cruise alla Zeta Jones.

rock of ages 4

Costato la bellezza di 75 milioni di dollari, e già stracciato alla sua uscita americana (ne ha ripresi solo 15…) da “Madagascar” e da una critica feroce che lo bollato con simpatiche battute del tipo “Divertente come un polmone d’acciaio”, “Il rock si dovrebbe sentire insultato”, “Così brutto che nemmeno Tom Cruise può salvarlo”.

westworld 3

Passiamo alla seconda serata con “Westworld - Il mondo dei robot”, altro capolavoro di fantascienza americana, scritto e diretto da Michael Crichton con Yul Brynner, Richard Benjamin, James Brolin, Victoria Shaw. Rai Movie alle 22, 50, il modesto thriller “Scissors” di Frank DeFelitta con Sharon Stone, Steve Railsback, Michelle Phillips, Ronny Cox, 7Gold alle 23, 30, che ebbe la fortuna di uscire subito dopo “Basic Instinct”. Cielo alle 23, 30 ripropone l’erotico artistico “Castelli di carta” di Salvador García Ruiz con Adriana Ugarte, Biel Duran, Nilo Mur, Guillermo Eced, Javier Aguayo, Álvaro Aguilar, coin un bel triangolo amoroso.

DOGMAN

Rai 4 a mezzanotte ripropone l’ottimo “Dogman” di Matteo Garrone con Marcello Fonte, Edoardo Pesce, Alida Baldari Calabria, Nunzia Schiano, Adamo Dionisi. Vi ricordo solo che il film è tratto, anche se vagamente, dalla vera storia del Canaro della Magliana, e che a Cannes vinse il premio per il miglior attore protagonista, che andò all’oscuro Marcello Fonte, vera sorpresa del film. A lungo Garrone cercò il suo canaro, lo propose a Benigni, pensò di farlo fare a Ceccherini, che sarebbe stato buono anche come pugile. A un certo punto, se non sbaglio, lo aveva chiuso con tanto di contratto con Carlo Buccirosso.

the circle

Su Rai Movie alle 0, 20 passa invece il curioso ma già dimenticato “The Circle” di James Ponsoldt con Emma Watson, Tom Hanks, Karen Gillan, Bill Paxton, John Boyega, Patton Oswalt, Trasparenza, voto on-line obbligatorio sui social, la privacy che diventa una cosa del passato. Pieno di massime, come “Conoscere è bene, conoscere tutto è meglio”. The Circle, fantascientifico-tecnologico tratto dal romanzo omonimo di Dave Eggers, che lo ha scritto assieme al regista, e interpretato alla grande da Emma Watson come eroina alla Hunger Games e da un Tom Hanks che fa una specie di guru alla Steve Jobs, vorrebbe essere una sorta di parabola horror sui pericoli dei social e sulla loro intrusione sempre più violenta nelle nostre vite.

il cast di night club

Alla fine, però, diventa un po’ quello che forse non vorrebbe essere, cioè uno di quei film un po’ futuribili sulle sette e sull’abuso di potere di chi ha il controllo totale sulle nostre azioni e i nostri desideri. Ma Emma Watson è così adorabile e la regia di James Ponsoldt, già regista di un piccolo film letterario niente male, The End of the Tour su David Foster Wallace, così fluida che alla fine lo seguiamo con piacere anche se non mancano meccanismi banali e qualcosa non funziona nella struttura del racconto. Cine 34 all’1, 15 ripropone il divertente “Night Club”, scombinato ritratto di Via Veneto e del mondo romano anni ’60, girato malamente da uno stanco Sergio Corbucci, ma pensato trent’anni prima da Luciano Martino e Lucio Fulci.

private

L’idea è di costruire un film tutto durante una notte ai tempi della Dolce Vita felliniana, con un cast che va da Christian De Sica a Mara Venier, da Sabina Guzzanti a Sabrina Ferilli a Claudia Gerini, da Roberto Ciufoli con i capelli a Sergio Vastano. Alla fine funziona più perché presenta giovanissime delle stelline allora targate Mediaset che poi faranno carriera che per il recupero del vecchio copione fulciano. Produce Claudio Bonivento per la Numero Uno e per ReteItalia. Rai Movie alle 2, 15 propone il primo film di Saverio Costanzo, “Private” con Tomer Russo, Lior Miller, Areen Omari, Mohammad Bakri, Hend Ayoub, film sull’eterno conflitto Israele-Palestinese oggi tragicamente attuale.

terrore sul mar nero

Su Rai Movie alle 3, 45 troviamo invece “Terrore sul Mar Nero” diretto da Norman Foster e, solo in parte, da Orson Welles con Orson Welles, Joseph Cotten, Dolores Del Rio, Agnes Moorehead, Ruth Warrick, Jack Durant. In realtà Welles, perché il film girato da Norman Foster non funzionava, girò qualche rifacimento a richiesta della RKO, aggiunse qualche scena, ricostruì il montaggio e aggiunse la voce off di Joseph Cotten. A quel tempo Orson aveva una storia con Dolores Del Rio, la protagonista. Fu lui a spingerla nel film.

Chiudo con “7 volte 7”, diretto da Michele Lupo, prodotto da Marco Vicario con Gastone Moschin, Lionel Stander, Raimondo Vianello, Gordon Mitchell, Neno Zamperla, Erika Blanc, Terry-Thomas, Turi Ferro, Adolfo Celi, Cine 34 alle 4, 30, ottimo finto grande colpo all’inglese diretto e interpretato in gran parte da italiani. Allora mi piacque moltissimo, anche perché si inventava un genere che gli italiani non facevano. Molto si deve alla penna di Sergio Donati, ma anche alla regia di Michele Lupo.

orson welles terrore sul mar nero todd haynes Julianne Moore - May December 7 volte 7 7 volte 7 Julianne Moore May December terrore sul mar nero din don – una parrocchia per due night club 4 claudia gerini night club sabrina ferilli roberto ciufoli night club 1 massimo wertmuller night club night club massimo wertmuller roberto ciufoli night club sabrina ferilli night club rock of ages 1 castelli di carta night club 1 dogman DOGMAN dogman castelli di carta 2 edoardo pesce in dogman the circle dogman DOGMAN rock of ages 1 scissors scissors 1 rock of ages 3 scissors westworld 2 rock of ages 3 westworld 1 rock of ages 6 Natalie Portman Julianne Moore - May December bridget jones il pianeta delle scimmie il pianeta delle scimmie il pianeta delle scimmie. robocop behind the scenes joel kinnaman Robocop RoboCop trois jours et une vie il diario di bridget jones 2 The Return of Xander Cage The Return of Xander Cage The Return of Xander Cage Natalie Portman Julianne Moore - May December benvenuti a samdal ri la parte degli angeli la parte degli angeli il pianeta delle scimmie gary oldman Slow Horses faraway downs benvenuti a samdal ri may december