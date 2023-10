IL DIVANO DEI GIUSTI - CHE VEDIAMO STASERA? SU CANALE 27 ALLE 21 PASSA LA COMMEDIA-ACTION “FERMATI O MAMMA SPARA”: PER STALLONE È IL PEGGIORE FILM CHE ABBIA MAI GIRATO, MA AVEVA SAPUTO CHE VOLEVA FARLO ARNOLD SCHWARZENEGGER (POI VENNE CHIARITO CHE ERA UN FAKE NEWS) - MEGLIO LA COMMEDIA DI SALEMME “SE MI LASCI NON VALE”. SU IRIS ALLE 21 TROVATE IL MAGISTRALE “L’UOMO NEL MIRINO” - IN SECONDA SERATA RITROVIAMO LE MONACHE BIRICHINE DI “INTERNO DI UN CONVENTO” E L’HORROR EROTICO “MALABIMBA”... - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

fermati o mamma spara 1

Che vediamo stasera? Mah. Consigli su quello che ho visto ieri? Nulla. Sono andato alla festa per gli 80 anni di Luc Merenda. Ancora benissimo portati. Ancora auguri, Luc. Su Canale 27 alle 21 passa la commedia-action al gusto Stallone “Fermati o mamma spara” di Roger Spottiswoode, che era un buon regista, con Sylvester Stallone, Estelle Getty, JoBeth Williams, Roger Rees. Per Stallone è il peggiore film che abbia mai girato. Lo fece solo perché aveva saputo che voleva farlo Arnold Schwarzenegger. Ma poi venne chiarito che era un fake news. Ottimo.

matt damon emily blunt i guardiani del destino

Su Canale 20 avete “I guardiani del destino” di George Nolfi con Matt Damon, Emily Blunt, Daniel Dae Kim, Terence Stamp, John Slattery, Anthony Mackie, storia fantastica dove si può viaggiare nel tempo a condizione che i guardiani rimettano a posto le contraddizioni temporali. Sono una sorta di correttore di bozze, insomma. Non funzionò. Difficile dare torto al pubblico. Penso che sia meglio la commedia di Salemme “Se mi lasci non vale” con Vincenzo Salemme, Carlo Buccirosso, Paolo Calabresi, Serena Autieri, Tosca D'Aquino, Cine 34 alle 21. Vi ricordo qualche battuta.

se mi lasci non vale salemme 34

“Chi è ’sta scorteca?”- “Chi è ’sta frecola?”. Tutte rivolte alla povera Tosca D’Aquino. Ah, come ci piace Carlo Buccirosso quando torna a recitare con Vincenzo Salemme e i due si scatenano come ai vecchi tempi. Al suo decimo film da regista, l’unico che non è tratto da una sua commedia o da una sua sua idea originale, ma da un soggetto di Paolo Genovese e Martino Coli, Vincenzo Salemme torna a Napoli, riprende in compagnia Carlo Buccirosso, ritrova Tosca D’Aquino e Serena Autieri, innesta nel corpo napoletano dell’opera un buffo Paolo Calabresi, omaggio un grande vecchio del teatro come Carlo Giuffrè, un po’ svagato ma perfetto, e i risultati si vedono.

se mi lasci non vale salemme 23

Perché la costruzione di coppia che ha dai tempi del teatro con Buccirosso è ancora una meraviglia di tempi comici perfetti e solo vederli scambiarsi i ruoli vale il prezzo del biglietto. E lo vale anche per l’incredibile spiegazione che Carlo Giuffrè cerca di dare a Salemme del perché suo figlio, Paolo Calabresi, parli romano a Napoli. Come se ce la stesse dando a tutti noi, spettatori della commedia che ci siamo fatti nello stesso momento la stessa domanda. La storia del film è una sorta di piano diabolico messo in piedi da Salemme e Calabresi per vendicarsi delle loro fidanzate, rispettivamente Serena Autieri e Tosca D’Aquino, che li hanno lasciati malamente. Ognuno di loro dovrà fare innamorare la fidanzata dell’altra e poi lascarla solo per farle soffrire.

l’uomo nel mirino

Su Iris alle 21 trovate il magistrale “L’uomo nel mirino” di e con Clint Eastwood con Sondra Locke, Pat Hingle, William Prince, Bill McKinney. Su Rai Movie alle 21, 10 non deve essere affatto male la commedia francese “Il meglio deve ancora venire” di Matthieu Delaporte e Alexandre de La Patellière con Fabrice Luchini e Patrick Bruel che pensano, ognuno, che l’altro sia in fin di vita, e così stanno insieme come fosse l’ultima volta. Un bel catastrofico con ghiaccio, neve e valenghe vi aspetta su Cielo alle 21, 15 in “Cold Zone” diretto da John MacCarthy con Martin Cummins, Kirsten Robeck, Steve Bacic, Nick Purcha, Sarah Desjardins.

vajont la diga del disonore

Nulla in confronto allo stracultissimo “Vajont” diretto da Renzo Martinelli con Michel Serrault, Daniel Auteuil, Laura Morante, Jorge Perrugorría, ricostruzione alla Martinelli del celebre disastro del Vajont, che avvenne il 9 ottobre del 1963. Del fatto vero ricordo perfettamente la grafica della Rai del tempo che mostrava il crollo della diga per ore. Rimasi incollato alla tv. Avevo dieci anni. Il film di Martinelli, no, non l’ho visto. Su Rai4 alle 21, 20 non credo sia meglio il thriller “9 Bullets” di Gigi Gaston con Lena Headey ballerina di burlesque inseguita assieme al figlioletto da un ex fidanzato violento. Ci sono anche Sam Worthington, Dean Scott Vazquez, Cam Gigandet, Barbara Hershey. L

ficarra picone nati stanchi

’action di Italia 1 alle 21, 20 è il kolossal “Skyscraper” di Rawson Marshall Thurber con Dwayne Johnson, Neve Campbell, Chin Han, Noah Taylor, Roland Møller, Pablo Schreiber, dove il nostro eroe, ex agente dell’FBI, lavora nel settore della sicurezza nei grattacieli. Se siete a rota di Ficarra e Picone trovate i vostri comici preferiti in “Nati stanchi”, loro vecchio cavallo di battaglia diretto da Dominick Tambasco, su Canale Nove alle 21, 25. Ma c’è un doppio film di Clint Eastwood, “Bronco Billy” con Clint Eastwood, Sondra Locke, Geoffrey Lewis, Scatman Crothers, Bill McKinney, Warner tv alle 21, 30.

sergente bilko. 1

Passiamo alla seconda serata con “L’amico del cuore”, opera prima di Vincenzo Salemme regista con Carlo Buccirosso, Maurizio Casagrande, Eva Herzigova, Cine 34lle 22, 50. Su Rai4 alle 22, 55 il più raro thriller sentimentale “Frank e Lola” di Matthew Ross con Michael Shannon, Imogen Poots, Justin Long, Rosanna Arquette, dove si incontrano uno chef e una stilista che hanno troppi segreti nascosti. Tornano i bei tempi della tv americana degli anni d’oro con “Il sergente Bilko”, rilettura del vecchio programma diretta da Jonathan Lynn con Steve Martin, Dan Aykroyd, Phil Hartman, Glenne Headly. Il personaggio era interpretato in tv dal comico popolarissimo Phil Silvers nel “The Phil Silvers Show” del 1955.

la ragazza dei tulipani

Su Iris alle 23, 20 passa un terzo i film di Clint Eastwood, “Lo straniero senza nome” di e con Clint Eastwood con Verna Bloom, Marianna Hill, Mitch Ryan, Jack Ging. Se cercate un action è ovviamente ottimo il primo “Speed”, quello diretto da Jan De Bont e ingterpretato da Keanu Reeves, Dennis Hopper, Sandra Bullock, Jeff Daniels, Italia 1 alle 23, 30. Rai Movie alle 23, 40 ripresenta il film per signore “La ragazza dei tulipani” di Justin Chadwick con Alicia Vikander che tradisce il ricco e vecchio marito Christoph Waltz, commerciante di tulipani in Olanda, col giovane e bel pittore Dane DeHaan.

interno di un convento

Canale 5 a mezzanote e 05 presenta una commedia al femminile, “Amiche in affari” diretto da Miguel Arteta con Salma Hayek, Rose Byrne, Tiffany Haddish, Jennifer Coolidge, Ari Graynor, Billy Porter. Più raro il thriller italiano legato al mondo della moda “La morte è di moda” diretto da Bruno Gaburro con Marina Giulia Cavalli, Anthony Franciosa, Theresa Leopard, Cine 34 alle 0, 45. Poco visto. Su Cielo all’1 ritorviamo le monache birichine di Walerian Borowczyk in “Interno di un convento” con Licia Branige, Howard Ross, Marina Pierro, Gabriella Giacobbe. Iris all’1, 15 presenta una commedia con fantasma diretta da Sydney Poitier, “Papà è un fantasma” con Bill Cosby, Kimberly Russell, Denise Nicholas, Ian Bannen.

fuori uno… sotto un altro arriva il passatore 2

Cine 34 alle 2, 15 si butta su un poco visto avventuroso mezzo western con George Hilton, “Fuori uno sotto un altro arriva il Passatore”, diretto da Giuliano Carnimeo con George Hilton, Edwige Fenech, Manolo Zarzo, Sal Borgese, Chris Avram, Cris Huerta. Ha detto George Hilton: “Questo film lo ha montato un signore ricco di Forlì [Benito Bertaccini, produttore anche del mitico LSD, inferno per pochi dollari, che aveva dei mulini da quelle parti, e lui si era innamorato artisticamente di me, ma io neanche lo conoscevo, per cui un giorno si è presentato alla Elios mentre stavo girando, e mi ha detto: ‘Io devo fare un film con lei, ho questa storia del Passatore ed ho i soldi per farlo, ma non ho mai fatto cinema e mi disse anche che voleva far lavorare in questo film suo figlio [Donato Bertaccini], che era un ragazzetto carino e che era venuto insieme con lui.

un bacio prima di morire 1

Al che gli ho detto: ‘io il film glielo faccio, anche perché la storia del Passatore mi piace, ma devo poter portare tutta la mia equipe, diciamo così, cioè tutta la gente che io ritengo valida per il film’. Lui ha accettato, e così ho chiamato la Fenech e gli ho fatto dare un sacco di soldi, perché poi lei aveva una piccola parte, come regista ho voluto Carnimeo, ho scelto il direttore delle luci... insomma ci siamo divertiti..” (“Cine 70”). Su Iris alle 2, 40 passa il thriller “Un bacio prima di morire” di James Dearden con Matt Dillon, Sean Young, Max Von Sydow, Adam Horowitz, mentre su Rete 4 alle 3 lo spy diretto da Damiano Damiani “Goodbye & amen” con Tony Musante, Claudia Cardinale, John Forsythe, John Steiner, Renzo Palmer, che andrebbe rivisto.

sepolta viva

Secondo l’aiuto regista, Enrico Bergier, “poteva essere un film magnifico se non fosse stato per Musante. Era una storia lineare, ma grazie alla prepotenza di Musante, a furie di riscritture è diventato un film che non si capisce cosa vuol dire. Damiani ha ceduto in tutte le cose che gli ha chiesto Musante. La dimostrazione del fatto che Musante non era nessuno è che col tempo non ha più fatto carriera. Chi è venuto bene da questo film, secondo me, è la Cardinale: una persona deliziosa con cui lavorare”.

malabimba 5

Iris alle 4, 10 cala “Sepolta viva” di Aldo Lado con Agostina Belli, Maurizio Bonuglia, Fred Robsahm, Dominique Darel, uno dei rari Carolina Invernizio movie degli anni ’70. Chiudo con l’horror erotico “Malabimba” di Andrea Bianchi con Katell Laennec, Patrizia Webley, Enzo Fisichella, Mariangela Giordano, Giuseppe Maroccu, Cine 34 alle 4, 10. Funziona sempre.

