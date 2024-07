IL DIVANO DEI GIUSTI - CHE VEDIAMO STASERA? IN CHIARO ANDATE SUL SICURO CON “ACQUA E SAPONE”, TRA I MIGLIORI FILM DI VERDONE, MA AVETE ANCHE IL SOFISTICATO THRILLER "AFTER THE SUNSET", NON MALE - SE AVETE VOGLIA DI UN FILM ROMANTICO PASSA "LA LUCE SUGLI OCEANI" ANCHE IL FILM CHE HA VISTO NASCERE IL VERO AMORE FRA I DUE PROTAGONISTI MICHAEL FASSBENDER E ALICIA VIKANDER - IN SECONDA SERATA TROVATE IL MERAVIGLIOSO “PAT GARRETT AND BILLY THE KID” E IL BEL FILM DI SAVERIO COSTANZO “HUNGRY HEARTS”… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

ACQUA E SAPONE 6

Che vediamo stasera? In chiaro andate sul sicuro con “Acqua e sapone”, sicuramente tra i primi cinque migliori film di Carlo Verdone con Natasha Hovey, Florinda Bolkan, Glenn Saxon, Christian de Sica, Michele Mirabella, Jimmy il fenomeno e la Sora Lella, Cine 34 alle 21. La mia scena preferita è quella della lezione di Verdone agli immigrati su “A Silvia” di Giacomo Leopardi in casa della Sora Lella. Natasha Hovey era perfetta per il ruolo.

after the sunset 3

Canale 20 alle 21, 05 propone “After the Sunset”, sofisticato thgriller di Brett Ratner con Pierce Brosnan e Salma Hayek che fanno i ladri internazionali da vecchia Hollywood, Woody Harrelson l’ispettore che sta sulle lore tracce, e poi Don Cheadle, Naomie Harris, Chris Penn. Non male. Su Tele San Marino alle 21, 95 abbiamo “Il mondo sulle spalle” di Nicola Campiotti con Beppe Fiorello, Sara Zanier, Andrea Pennacchi, Stefano Rossi Giordani, Alberto Basaluzzo, biopic dedicato a Enzo Muscia, uno che non si arrende di fronte ai problemi della crisi e rischia tutto quello che ha per rimettere in sesto l’azienda dove lavorava.

LA LUCE SUGLI OCEANI

Volete un film fortemente cattolico? Su Tv2000 alle 20, 55 passa “Claret”, biopic spagnolo diretto da Pablo Moreno con Antonio Reyes, Carlos Cañas, Alba Redondo, Marta Romero, Assumpta Serna, dedicato a Antonio Maria Claret, noto come Padre Claret, fondatore dell'ordine religioso dei "Missionari Figli dell'Immacolato Cuore di Maria" e anche della "Congregazione delle Religiose di Maria Immacolata Missionarie Clarettiane". La5 alle 21, 10 propone un film romantico, “la luce sugli oceani” di Derek Cianfrance polpettone romantico con Michael Fassbender, prima coi baffi poi senza, pazzamente innamorato di Alicia Vikander, e diretto dal Derek Cianfrance di Blue Valentine e Come un tuono in quel di Tasmania.

LA LUCE SUGLI OCEANI

Fra parentesi è anche il film che ha visto nascere il vero amore fra i due protagonisti. Tratto da un romanzo di grande successo di M.L.Stedman del 2012, Cianfrance segue la triste figura di Tom Sherbourne, cioè Fassbender, eroico militare che torna dalla guerra del 15-18 a pezzi, e si sente più morto dei morti dopo tanto orrore. Sceglie così di chiudersi come guardiano del faro, accompagnato dalle melodie di Alexandre Desplat, in un’isola sperduta della Nuova Zelanda, Janus, chiamata così perché guarda e sorveglia due oceani (da qui il titolo…). Senza un sorriso, Tom ha deciso di espiare così i mali della guerra con lo sguardo di chi pensa di non aver più diritto alla vita.

LA LUCE SUGLI OCEANI

Ma incontra una bella ragazza nella cittadina più vicina al faro, Port Partaguese, Isabel, un’adorabile Alicia Vikander. La sposa e torna con lei e qualche gallina sull’isoletta del faro. La vita torna a sorridere per il tristo e romantico figuro. E qui andrebbe tutto bene, anche come film, visto che la sua parte migliore è proprio la storia d’amore fra i due. Poi tutto si rovina con due aborti spontanei della ragazza che non riesce a portare a termine le gravidanze. Ahi! Mentre piange il suo ultimo bambino morto, il mare trasporta su Janus una barchetta con dentro una neonata viva e un giovane padre morto.

LA LUCE SUGLI OCEANI

Cosa fare? Tom sa che dovrebbe riferire tutto alle autorità del porto. Esisterà forse una madre. Ma Isabel vuole a tutti i costi la “sua” bambina e il marito finisce per cederle per amore, cioè fingere che la bambina sia davvero sua, pur sapendo che non è la cosa più giusta. Infatti, la bambina è figlia di Hannah Potts, Rachel Weisz, figlia dell’uomo più ricco del paese e disperata per la scomparsa del marito, un tedesco che gli strascichi dell’odio portato dalla guerra aveva spinto a mettersi in mare (ma dove doveva andare?), e della bambina.

LA LUCE SUGLI OCEANI

Ogni piega di racconto, ogni volo di gabbiani, ogni tramonto sugli oceani, ogni tempesta sul faro sono commentati da Alexandre Desplat (aiuto!) e da sguardi intensi dei protagonisti secondo un modello che qualcuno ha detto da film Miramax anni ’90. Cioè da film romantico-letterario con gusto un po’ cheap da romanzo d’appendice. Il che andrebbe anche bene, se non coinvolgesse tre bravi attori, ma Fassbender è un po’ mollo e deve avere sempre lo sguardo triste, mentre la Vikander si mangia tutti con la sua grazia giovanile. Modesto, ma si vede.

uomini violenti

Rai Movie alle 21, 10 passa il vecchio western “Uomini violenti” di Rudolph Maté con Glenn Ford, Edward G. Robinson, Barbara Stanwyck, Brian Keith, Dianne Foster. In realtà a contrastare Glenn Ford nel folto gruppo di cattivi che domina il film doveva esserci Broderick Crawford, ma cadde da cavallo e venne sostituito da Edward G. Robinson, poco adatto al western. Rimpiazzò anche Spencer Tracy ne “Il grande sentiero”. Barbara Stanwyck è pessima e pure il suo amante, Brian Keith, mentre Richard Jaeckel fa un killer sanguinario. Da vedere.

mad max 2. Interceptor – Il guerriero della strada

Iris alle 21, 10 ci fa godere col favoloso “Mad Max 2”, che da noi diventò “Interceptor – Il guerriero della strada” diretto da George Miller con Mel Gibson, Bruce Spense, Michael Preston, Max Phipps, Vernon Wells, Kjell Nilsson. Una delle sedice battute di Mel Gibson è “Vengo solo per la benzina”, rimase molto impressa. Ottimo il cane, chiamato dog nel film, trovato per caso. Poi se lo prese un operatore del film. Doveva essere il secondo e ultimo film della saga. Poi le cose andarono diversamente.

non sono un assassino

Rai5 alle 21, 15 passa uno Scamarcio movie, “Non sono un assassino”, poliziesco diretto da Andrea Zaccariello, trattp dal romanzo di Francesco Scaringella con Riccardo Scamarcio, Alessio Boni, Edoardo Pesce, Claudia Gerini, Barbara Ronchi. Su Canale 27 alle 21, 15 avete il primo e miglior film della serie “Scuola di polizia” diretto da Hugh Wilson con Steve Guttenberg, Kim Cattrall, Bubba Smith, Michael Winslow e Georgina Spelvin, la star dell’hard “Il diavolo in Miss Jones”, in un cameo memorabile.

stargate

Cielo alle 21, 20 passa la commedia francese “50 primavere” di Blandine Lenoir con Agnès Jaoui, Thibault de Montalembert, Pascale Arbillot, Sarah Suco, Lou Roy-Lecollinet. Canale Nove alle 21, 40 presenta il divertente “Stargate”, celebre fantascientifico diretto da Roland Emmerich con Kurt Russell, James Spader, lo strepitoso Jaye Davidson di “La moglie del soldato” in versione superqueer, Alexis Cruz, Mili Avital. Ci sono battute incredibili, come "Give my regards to King Tut, asshole". Roger Ebert scrive che è l’opera massima in vista della quale anni di film trash diretti da Ed Wood ci hanno preparato. Imperdibile.

vampires 3

Passiamo alla seconda serata con il notevolissimo “Vampires” diretto da un maestro come John Carpenter con un magnifico James Woods, Daniel Baldwin, Sheryl Lee, Thomas Ian Griffith, Maximillian Schell, Rai 4 alle 22, 55. Carpenter fece un patto con James Woods. Una scena si girava come era stata scritta, un’altra la improvvisava Woods. Carpenter trovò la cosa geniale. Per Carpenter, che veniva da una serie di film difficili, questo, che ha sempre visto come un western, fu il film che gli permise di continuare visto che fu uno dei suoi maggiori successi in assoluto. Anche se ebbe vari problemi, a cominciare da un taglio di budget di 2/3 a pochi giorni dall’inizio delle riprese. In un primo tempo doveva dirigerlo Russell Mulcahy.

toto, peppino e … la dolce vita

Canale 20 alle 23, 20 ripropone subito l’ottimo “Twister” di Jan De Bont con Helen Hunt, Bill Paxton, Jami Gertz, Cary Elwes, Lois Smith, film di gran culto tra i trenta-quarantenni che lo hanno visto da ragazzini. Cine 34 alle 23, 20 propone un capolavoro comico come “Totò, Peppino… e la dolce vita”, lesta parodia del film di Fellini, che ci ha fatto morire dal ridere per anni. on Totò, Peppino De Filippo, Mara Berni, Francesco Mulè, Gloria Paul, Rosalba Neri. Iniziato da Camillo Mastrocinque alla regia, prodotto da GiannI Buffardi, genero di Totò, venne presto affidato al più giovane Sergio Corbucci, che si presentò mezzo assonnato al Principe De Curtis perché impegnato su un altro set.

toto, peppino e … la dolce vita 1

“Totò mi disse: ‘Allora giriamo’.’ Sì, ma cosa? Non c’è niente, nemmeno la sceneggiatura?’. E Totò: ‘Non ti preoccupare, poi con Peppino ci mettiamo, scriviamo cose, facciamo una scaletta’. E così cominciai senza niente”, ricordava Corbucci. La censura pretese dei tagli su scene ritenute un po’ volgari. Come quella di Totò che dice a Peppino: “Qui guardati attorno, sono tutti Proci” – “Me ne sono accorto” – “Oggi essere Proci è un titolo d’onore. Io per esempio se fossi in tem dato che hai anche il fisico, modestamente, fatti Procio!” – “Tu sei scemo!” – “Fatti Procio!” – “Ma vattene!”. Venne censurata anche la scena col ministro democristiano e Totò che gli chiede un posto di lavoro migliore.

robert de niro indiziato di reato

Su La7 alle 23, 30 trovate un serio film sul maccartismo a Hollywood, “Indiziato di reato” diretto dal modesto Irwin Winkler con Robert De Niro, Annette Bening, George Wendt, Martin Scorsese, Patricia Wettig, ma anche Sam Wanamaker, Tom Sizemore. Ma il film è pieno di sorprese. Il personaggio di De Niro è in realtà il regista blacklisted John Barry, Scorsese interpreta Joseph Losey. Lo aveva scritto e doveva dirigerlo uno dei grandi registi massacrati dal maccartismo, Abraham Polonsky, ma Winkler, che lo produceva non voleva che il protagonista fosse un comunista e ne volle fare un liberale. La cosa scandalizzò Polonsky che uscì dal film.

pat garrett and billy the kid

E lo diresse, firmando pure la sceneggiatura, Winkler, alla sua opera prima e unica. Non sempre un grande produttore è anche un grande regista. Polonsky rifiutò anche la produzione esecutiva. Rete 4 alle 0, 55 passa invece il meraviglioso “Pat Garrett and Billy The Kid” di Sam Peckinpah con James Coburn, Kris Kristofferson, Bob Dylan, Richard Jaeckel, Katy Jurado, Chill Wills, musiche di Bob Dylan. Recentemente è stata ricostruita, e fatta vedere a Bologna, la copia che voleva Peckinpah, quella che inizia con la morte di Pat Garrett. Su Cine 34 all’1, 10 trovate la commedia con la coppia Tognazzi e Gassman Junior “Facciamo fiesta”, diretta da Angelo Longoni con Lorena Forteza fresca de “il ciclone” e Blas Roca Rey.

ROSSO ISTANBUL

Rai Due alle 2, 20 manda in onda troppo tardi un bel film di Ferzan Ozpetek girato nella sua Istanbul, “Rosso Istanbul” con Halit Ergenç, Nejat Isler, Tuba Büyüküstün, Mehmet Günsür, Serra Yilmaz. Cine 34 alle 2, 45 punta sul trashione militaresco “4 caporali e mezzo e un colonnello tutto d’un pezzo” di Bitto Albertini con Mimmo Baldi, Nino Terzo, Max Turilli, Luigi D'Ecclesia, Claudio Giorgi, Mario Sciatella. Piuttosto raro. Rai Due alle 4, 05 propone il bel film di Saverio Costanzo “Hungry Hearts” con Adam Driver ancora sconosciuto in coppia con Alba Rohrwacher, Roberta Maxwell, David Aaron Baker, Dennis Rees.

hungry hearts

Tutto il film ruota attorno al rapporto fra due giovani alle prese con un figlio da far crescere in città che si sviluppa se non proprio in un caso di follia nutrizionista, almeno di rapporto “inusuale” col cibo e con la digestione che Mina applica a se stessa e al loro bambino che si trova presto a non riuscire a crescere di peso. Mettiamoci anche che Mina è vegana, quasi anoressica, odia la carne, qualsiasi tipo di violenza fatta sugli animali considerati da mangiare, è fissata col cibo naturale, al punto che si è costruita un piccolo orto sul terrazzino newyorkese.

hungry hearts 2

Pensa al suo piccolo come a un “bambino indaco”, così si intitolata il romanzo di Marco Franzoso che Costanzo ha scelto come soggetto, cioè a un bambino purissimo, non contaminato da carne e violenza. Sta di fori. Completamente. Come tante ragazze anoressiche o considerate “inusuali” dalla nostra società, che crescono a loro modo i figli, spesso escludendo padri e compagni e chiunque non le assecondi totalmente. In qualche modo Jude, pur comprendendo la pericolosità di questa educazione alimentare per il figlio, seguita ad amare Mina anche in questa ossessione che la lega al cibo.

hungry hearts

Vede in lei, che è orfana di madre e con nessun rapporto col padre, la sua famiglia, completata ovviamente da questo bambino che non riesce a crescere. Anche perché lei risponde ai tentativi di lui di dargli di nascosto degli omogenizzati di carne, con dosi massicce di olio di ricino che gli fanno rigettare, non assimilare quindi, l’odiata carne. Logico che questo rapporto porterà a un delirio sempre più grande, con Jude che cercherà di “curare” il bambino secondo i modelli nutritivi normali e Mina che cercherà di salvarlo da qualsiasi contaminazione.

L uovo del serpente

Assolutamente da recuperare “L’uovo del serpente”, iris alle 4, 20, raro film di Ingmar Bergman girato per Dino De Laurentiis che vede David Carradine acrobata ebreo-americano nella Berlino già in odore di nazismo del 1923 alle prese con una partner morta, un ispettore che lo sospetta, dottori pazzi, una voglia di auto-disperdersi nella follia del momento. Cast grandioso, Gert Froebe, Liv Ullman, Heinz Bennent. Fotografia super di Sven Nykvist che non ritroverete nelle copie che circolano in Italia. L’ho rivisto da poco e mi pare un film che andrebbe restaurato.

cognome e nome lacombe lucien

Non so se De Laurentiis, allora, avesse tagliato il film. Fu il produttore a chiedergli di girare in inglese con un protagonista americano. Si pensò a Richard Harris, che si ammalò di polmonite mentre girava “L’orca assassina”. Bergman a un certo punto pensava di affidare il ruolo a David Bowie. James Whitmore sostituì all’ultimo istante John Huston. Venne girato in Germania nel 1977. Fu un terribile fiasco al tempo. E speriamo che la copia sia buona. Chiudo con “Cognome e nome: Lacombe Lucien” diretto da Louis Malle con Pierre Blaise, Aurore Clément, Holger Löwenadler, Thérèse Giehse, Stéphane Bouy, su un collaborazionista francese che capisce, magari un po’ tardi, il male che ha fatto, Rai Movie alle 5.

