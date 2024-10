IL DIVANO DEI GIUSTI/2 - CHE VEDIAMO STASERA IN CHIARO? CREDO CHE IL PUBBLICO, STANCO DI TALK SHOW, GRADIRA’ IL DOCUMENTARIO TEDESCO “PERICOLOSAMENTE VICINI”, SU UNA FAMIGLIA DI ORSI TRISTEMENTE FAMOSA NEGLI ULTIMI TEMPI - AVETE ANCHE UN CAPOLAVORO COME "LAWRENCE D'ARABIA" E "TWO MOTHERS", DOVE DUE MADRI ANCORA PIACENTI DI GIOVANI E FORZUTI RAMPOLLI NEOZELANDESI, HANNO DELLE STORIE CON I FIGLI DELL'UNA E DELL'ALTRA - IN SECONDA SERATA PASSA "OEDIPUS ORCA", MENO BELLO DEL PRIMO FILM "LA ORCA"… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

pericolosamente vicini

Che vediamo stasera in chiaro? Grrr... Credo che il pubblico della tv, stanco di talk show, gradira' il documentario tedesco "Pericolosamente vicini" di Andreas Pichler, Rai Tre alle 21, 25, dedicato a una famiglia di orsi tristemente famosi negli ultimi tempi. Se volete qualcosa di più tranquillo Cine 34 alle 21 propone un meno violento "Grand Hotel Excelsior" di Castellano e Pipolo con un bel quartetto di comici famosi, Adriano Celentano, Enrico Montesano, Diego Abatantuono e Carlo Verdone. Il film, come cinema, era un mezzo disastro, scritto e diretto in gran fretta, ma Diego come mago che dovrebbe lievitare in aria ("Sto lievitanto!") faceva molto ridere.

CARLO VERDONE DIEGO ABATANTUONO "MAGO DI SEGRATE" GRAND HOTEL EXCELSIOR - 3

E non si era mai visto il giovane Verdone in mezzo a questa compagnia. Non solo Carlo fa il pugile, allenato dall'Armando Brancia di "Amarcord", ma affronta sul ring il vero pugile Cecco Adinolfi, coattissimo pugile romano allora di una certa fama. Su Canale 20 alle 21,05 l'action sudafricano "Momentum" diretto da Stephen C. Campanelli con Olga Kurylenko, Morgan Freeman, James Purefoy.

Canale 27 alle 21, 10 propone l'ancora divertente "La morte ti fa bella", horror sulla chirurgia estetica dei ricchi e delle star diretto con la giusta cattiveria da Robert Zemeckis con Meryl Streep, Goldie Hawn, Bruxe Willis, Isabella Rossellini. Lo scontro finale tra le ragazze in versione deformata era uno spettacolo quando il film usci'.

lawrence d'arabia 2

Rai Movie alle 21, 10 passa un capolavoro come "Lawrence d'Arabia" di David Lean che lanciò come stella di prima grandezza Peter O'Toole, allora bellissimo ma sconosciuto, ma che vantava star come Alex Guinness, Anthony Quinn, Omar Sharif, Jack Hawkins, Jose' Ferrer. Girato in Almeria e nel deserto del Marocco. In una delle scene chiave del film come torturatòre turco si presenta Fernando Sancho, celebre caratterista spagnolo che interpretava sempre il messicano negli spaghetti western.

ANNABELLE

Su MediaseItalia2 alle 21, 15 passa l'horror "Annabelle" di John R. Leonetti con Annabelle Wallis, Ward Horton, Afre Woodward, Tony Amendola. Su Rai4 alle 21, 20 il più interessante "Overdose" diretto da Olivier Marchal con Sofia Essaidi, Assaad Bouab. Prosegue su Italia 1 alle 21, 20 la saga dei pirati capitanata da Jack Sparrow con il quarto episodio, "Pirati dei Caraibi 4: oltre i confini del mare" diretto da Rob Marshall e non più ahimè, da Gore Verbinsky, con Johnny Depp, Ian McShane, Penelope Cruz, Gemma Ward, Stephen Graham, Geoffrey Rush. Meno bello dei primi episodi.

Two Mothers

Su Cielo alle 21, 20 abbiamo "Two Mothers" diretto da Anne Fontaine, dove due madri ancora piacenti di giovani e forzuti rampolli neozelandesi, se mi ricordo bene, hanno delle storie con i figli dell'una e dell'altra. Sono uno spettacolo le due protagoniste, Naomi Watts e Robin Wright. Con loro anche Ben Mendelsohn e Xavier Samuel. Iris alle 21, 25 pesca dai film di Clint Eastwood l'ottimo "La recluta" con Clint Eastwood, Charlie Sheen, Raul Julia e Sonia Braga.

asso

Passiamo alla seconda serata con "Asso" di Castellano e Pipolo con Adriano Celentano, Edwige Fenech, Renato Salvatori, Sylva Koscina, Pippo Sanrinastaso. Su Italia 1 alle 0.05 ritrovata il film di orchi di non grande successo "Warcraft" diretto da Duncan Jones con Paula Patton, Treviso Fimmel, Ben Foster, Rush Negga. Si. Forse c'erano troppi orchi. Iris alle 2, 10 propone il film di guerra di propaganda anticomunista e anticinese "Oceano rosso" di William Wellmann con John Wayne e Lauren Bacall, Anita Ekberg, Paul Fix.

oedipus orca

Meno bello del primo film il sequel di "La orca", cioè "Oedipus Orca" diretto da Eriprando Viscoñti con Rena Niehaus, Michele Placido, Gabriele Ferzetti. È un western violento e importante di Sergio Corbucci "I crudeli" con Joseph Cotten, la stupenda Norma Benguell, Al Mullock, Gino Pernice con un gruppo di persone che si presenta come famiglia di un morto con tanto di bara dentro una carrozza. Ma sono tutti cattivi come in "Hateful Eight". Tarantino lo ha molto ripreso. Chiudo con la commedia sexy "Che dottoressa, ragazzi!" di Gianfranco Baldanello con Femi Benussi, Maria Pia Conte, Francesco Parìsi e Lucio Como.

